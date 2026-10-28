मकर राशिफल (28 अक्टूबर 2026): दिखावे में खर्च की सीमा नहीं तोड़ें, बातचीत में पुराने आरोप न जोड़ें
आज का मकर राशिफल: आज मकर राशि वालों को अगर किसी रिजल्ट का इंतजार है, तो बार-बार जानकारी चेक कर सकते हैं। जानें एस्ट्रोलॉजर अनीता बरनवाल से मकर राशि का आज दिन कैसा बीतेगा।
28 अक्टूबर को आपकी जन्म चंद्र राशि से चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा। पढ़ाई, रचनात्मक काम और प्रियजनों से जुड़ी उम्मीदें मन में जगह ले सकती हैं। ध्यान भटकने पर काम छोड़ने के बजाय लक्ष्य छोटा करें। किसी परिणाम का इंतजार हो तो बार बार जानकारी देखने के लिए काम रोकने से बचें। अपनी तैयारी और उपलब्ध संसाधनों पर लौटना अधिक उपयोगी होगा। आनंद के लिए भी जगह रखें, लेकिन जरूरी जिम्मेदारी की कीमत पर नहीं। पारिवारिक या सामाजिक आयोजन का निमंत्रण मिले तो सुविधा देखकर शामिल हो सकते हैं। दूसरों की प्रतिक्रिया से अलग अपनी प्रगति का व्यावहारिक आकलन करें।
करियर राशिफल मकर
शनि मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री हैं। लगातार अभ्यास, कौशल सुधार और जिम्मेदार संवाद के लिए यह रचनात्मक स्थिति है। किसी पुराने अधूरे प्रयास को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की संभावना पर विचार करें। तुला राशि के दसवें भाव में बुध वक्री हैं, इसलिए निर्देश, प्रस्तुति और काम से जुड़े संदेश दोबारा पढ़ना उपयोगी रहेगा। नौकरी में अपनी प्रगति का संक्षिप्त विवरण तैयार रखें और अस्पष्ट जिम्मेदारी पर सवाल पूछें। विद्यार्थियों को कठिन विषय छोटे हिस्सों में बांटकर लिखित अभ्यास करना लाभप्रद लग सकता है। तैयारी अच्छी लगे तब भी अंतिम दोहराव छोड़ना उचित नहीं। रचनात्मक परियोजना में पहले प्रारूप बनाएं, फिर सुधार करें। कारोबारी बातचीत में ग्राहक की वास्तविक जरूरत समझें। विस्तार या यात्रा का फैसला उद्देश्य, लागत और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करें, केवल उत्साह में नहीं।
धन और वित्त राशिफल मकर राशि
राहु कुंभ राशि के दूसरे भाव में और केतु सिंह राशि के आठवें भाव में हैं। यह संयुक्त धुरी निजी बचत, पारिवारिक खर्च और साझा आर्थिक जिम्मेदारी के बीच स्पष्ट अंतर रखने की जरूरत बताती है। किसी संयुक्त भुगतान में आपकी हिस्सेदारी कितनी है, इसे लिखित रूप में समझ लें। मनोरंजन, सीखने या बच्चों से संबंधित खर्च की जरूरत हो तो पहले बजट देखें। आकर्षक योजना में पैसा लगाने से पहले जोखिम, शुल्क और निकासी की शर्त पढ़ें। किसी और की आर्थिक स्थिति देखकर अपनी खरीद का स्तर न बदलें। जरूरी बचत को अनिश्चित लाभ की उम्मीद में इस्तेमाल न करें। पुराने लेनदेन का प्रमाण संभालकर रखना भी उपयोगी रहेगा।
लव राशिफल मकर
गुरु कर्क राशि के सातवें भाव में उच्च स्थिति में हैं। विचारपूर्वक बातचीत और दोनों पक्षों के लिए उचित सहमति की गुंजाइश है, लेकिन संबंधों की दूसरी कठिनाइयां इससे अपने आप समाप्त नहीं होतीं। मंगल भी कर्क राशि के सातवें भाव में नीच स्थिति में हैं। इस संदर्भ में असहमति के दौरान अपनी प्रतिक्रिया संभालना उपयोगी है, किसी बहस का निश्चित कारण मानना नहीं। साथी के सामने एक समय में एक विषय रखें। संतान से संबंधित जिम्मेदारी हो तो केवल परिणाम पूछने के बजाय उसकी रुचि और मदद की जरूरत समझें। नए परिचय में सहज बातचीत को जगह दें। पारिवारिक मुद्दे पर निर्णय लेते समय अनुपस्थित व्यक्ति की सहमति मानकर न चलें।
स्वास्थ्य राशिफल टुडे मकर
मानसिक व्यस्तता के बीच आराम की जरूरत अनदेखी न करें। लंबे समय तक बैठकर काम या पढ़ाई करनी हो तो बीच में शरीर की स्थिति बदलें और थोड़ा चलें। भोजन तथा नींद को किसी लक्ष्य की तैयारी में लगातार पीछे न रखें। अपनी क्षमता के अनुसार हल्की गतिविधि चुनें, दूसरों की दिनचर्या देखकर कठिन अभ्यास शुरू न करें। एकाग्रता कम लगे तो अनावश्यक सूचनाएं बंद करके छोटा काम पूरा करने की कोशिश करें। पहले से निर्धारित उपचार हो तो उसे जारी रखें। लगातार थकान या असुविधा पर योग्य चिकित्सक से सलाह लेना उचित रहेगा। उपलब्ध ऊर्जा के अनुसार दिन का बोझ रखें।
शुभ अंक
८
शुभ रंग
काला
शुभ मुहूर्त
आज के लिए सत्यापित शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है।
क्या करें
किसी कौशल के अभ्यास का मापने योग्य छोटा लक्ष्य रखें। जरूरी संदेश भेजने से पहले तथ्य मिलाएं। साझा खर्च की जिम्मेदारी स्पष्ट करें और प्रिय व्यक्ति की बात पूरी सुनने के लिए पर्याप्त समय निकालें।
क्या न करें
ध्यान भटकने को अपनी क्षमता का अंतिम आकलन न बनाएं। दिखावे में खर्च की सीमा न तोड़ें। बातचीत में पुराने आरोप न जोड़ें और किसी विद्यार्थी या बच्चे पर तत्काल बेहतर परिणाम देने का दबाव न डालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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