मकर राशिफल 28 नवंबर : मकर राशि वाले फिजूलखर्ची पर रखें कंट्रोल, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

मकर राशिफल 28 नवंबर : मकर राशि वाले फिजूलखर्ची पर रखें कंट्रोल, ऑफिस पॉलिटिक्स से रहें दूर

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 28 November 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज रिश्ते की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करें और नौकरी में अपना दिन शानदार बनाएं।

Fri, 28 Nov 2025 06:23 AM लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 28 November 2025 : आज रिश्ते की परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करें और नौकरी में अपना दिन शानदार बनाएं। पैसों का सही इस्तेमाल करें और फिजूलखर्ची पर कंट्रोल रखें। सेहत में हल्की दिक्कतें हो सकती हैं। आज प्यार में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और ऑफिस में आप सभी काम अच्छे से पूरा कर लेंगे। पैसे की स्थिति बेहतरीन रहेगी। सेहत में बस छोटी-मोटी परेशानी रहेगी।

लव राशिफल: आपकी लव लाइफ आज शांत और खुशहाल रहेगी। पार्टनर के साथ बिताया हर पल अच्छा लगेगा। दोनों को अपने प्यार को खुलकर जताना होगा। किसी तीसरे को अपने रिश्ते में दखल करने न दें। आज आप किसी खास इंसान से मिल सकते हैं- यात्रा के दौरान, ऑफिस में, क्लासरूम में या किसी पारिवारिक फंक्शन में। अगर मन में भावना है, तो साफ-साफ बोलें- अच्छा जवाब मिलने की संभावना है। दिन भर समय साथ में बिताएं और किसी भी फैसले में पार्टनर की राय जरूर शामिल करें।

करियर राशिफल: ऑफिस में आज आपकी परफॅार्मेंस बहुत अहम रहेगी। हो सकता है कोई सीनियर अनावश्यक दखल देकर आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करे। इसे समझदारी और डिप्लोमेसी से संभालें। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाए रखें। आप क्लाइंट्स को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। जो लोग फाइनेंस या लीगल प्रोफाइल संभालते हैं, उन्हें दोपहर के बाद सावधानी रखनी होगी। जिन्हें नई नौकरी की तलाश है, वे आज दिन के पहले भाग में इंटरव्यू आसानी से क्लियर कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज पैसा आएगा और आप समझदारी से निवेश भी करेंगे। अगर आर्थिक स्थिति अनुमति दे, तो विदेश यात्रा की योजना भी बना सकते हैं। कुछ महिलाएं आज नई गाड़ी खरीदकर खुश होंगी। शेयर बाजार, ट्रेडिंग और स्पेक्युलेटिव बिजनेस में निवेश करने का भी अच्छा दिन है। नया बिजनेस शुरू करने के लिए भी समय ठीक है। फंड जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।

स्वास्थ्य राशिफल: छोटी-मोटी स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें रहेंगी। डायबिटीज या हार्ट की समस्या वाले लोगों को आज मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ सकती है। कुछ महिलाएं सांस से जुड़ी परेशानी महसूस कर सकती हैं। जिम या योगा जॉइन करने के लिए दिन अच्छा है। दिन का दूसरा भाग बच्चों के लिए थोड़ा संवेदनशील है- खासकर जिनको अस्थमा की दिक्कत है। गीली जगह पर चलते हुए फिसलने की संभावना भी है, सावधान रहें। आज स्मोकिंग छोड़ने के लिए भी बेहतरीन दिन है।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

