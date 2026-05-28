मकर राशिफल 28 मई 2026: मकर राशि वाले काम से जुड़ी इन 4 बातों का रखें ध्यान, पढ़ें पूरा मकर राशिफल
Capricorn Horoscope Today Makar Rashi ka Rashifal Horoscope: मकर राशि चक्र की दसवीं राशि है। इस राशि का स्वामी ग्रह शनि है। आज मकर राशि वालों को हड़बड़ी में कोई भी फैसला लेने की जरूरत नहीं है। जानिए 28 मई का दिन मकर राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है?
Capricorn Horoscope Today 28 May 2026, मकर राशिफल 28 मई: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा मिला-जुला रह सकता है। करियर अच्छे मौके मिलने के संकेत हैं तो वहीं दूसरी तरफ मन थोड़ा उलझा हुआ रह सकता है। ऐसे में आज यही जरूरी होगा कि आप किसी भी बात को लेकर ज्यादा तनाव ना लें। साथ में ध्यान रखें कि जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला ना करना पड़े। ये आपके लिए सही नहीं होगा। परिवार और करीबी लोगों के साथ से तनाव कम होगा। आज पार्टनर का साथ आपके आत्मविश्वास को मजबूत बना सकता है। पैसों के मामले में समझदारी दिखाएंगे तो आगे चलकर फायदा होगा। आज आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आइए जानते हैं कि 28 मई का दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है?
मकर राशि का लव राशिफल
प्यार और रिश्ते के मामले में आज दिन सामान्य ही रहेगा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। बस आपका मन थोड़ा सा उलझा हुआ रहेगा। यही वजह है कि आप अपने दिल की बात शायद खुलकर कहने में हिचकिचाएंगे। जो लोग सिंगल हैं और किसी नए रिश्ते में आने की सोच रहे हैं तो उन्हें थोड़ा समय लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिया गया आपका फैसला बाद में चलकर परेशानी बढ़ा सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पार्टनर का साथ मिलेगा। इससे तनाव भी कम होगा और रिश्ता भी मजबूत बनेगा।
मकर राशि का करियर राशिफल
करियर के मामले में आज समय आपके ही पक्ष में रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को आज आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। सीनियर्स को काम पसंद आएगी तो आज आपकी तारीफ भी हो सकती है। अगर किसी को अपना नया काम शुरू करना है तो ये समय काफी सही माना जा रहा है। जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें अब गुड न्यूज मिल सकती है। आज जरूरी काम प्रियॉरिटी मानकर निपटा लें। इससे आगे के काम के लिए कॉन्फिडेंस आएगा। छोटी-छोटी सफलता का जश्न जरूर मनाएं।
मकर राशि का मनी राशिफल
आज पैसों के मामले में थोड़ा संभलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। बिना सोचे-समझे आप कहीं पर भी पैसा ना लगाएं। कोई कोई इन्वेस्मेंट कर रहे हैं तो उसकी जानकारी पहले लें। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेना भी आपके लिए फायदेमंद ही होगा। बिजनेस से जुड़े लोग नई डील करते वक्त भी थोड़ा समय लें और हड़बड़ी में कोई भी फैसला ना लें। जल्दबाजी में लिया गया फैसला नुकसान करा सकता है। समझदारी से लिया गया आपका आज का फैसला आगे बड़ा फायदा देगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज स्वास्थ्य के मामले में मकर राशि वालों का समय अच्छा रहने वाला है। कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। आज शरीर एनर्जेटिक महसूस करेगा। आप दिन भर एक्टिव रहेंगे। हालांकि मन आज थोड़ा सा बैचेन रह सकता है। किसी ना किसी बात को लेकर आपके मन में तनाव की स्थिति पैदा होगी। ओवरथिंकिंग के चलते ध्यान आज भटक भी सकता है। बस खुद को शांत रखने की कोशिश करें। शांत रहें। अच्छी नींद लें। पॉजिटिव माहौल में समय बिताने की पूरी कोशिश करें।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
- 25+ वर्षों का अनुभव - फलित ज्योतिष एवं परामर्श
- अब तक 10,00,000+ (10 लाख से अधिक) परामर्श
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