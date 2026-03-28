मकर राशिफल 28 मार्च: मकर राशि आज हिसाब-किताब को लेकर रहना होगा सतर्क, पढ़ें आज का मकर राशिफल

मकर राशिफल 28 मार्च: मकर राशि आज हिसाब-किताब को लेकर रहना होगा सतर्क, पढ़ें आज का मकर राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।
Capricorn Horoscope Today 28 March 2026 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 28 मार्च: आज के दिन आपकी लव लाइफ और भी ज्यादा मजबूत होगी, जिससे आपकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस में भी मदद मिलेगी। फाइनेंशियल रूप से आप अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। आज के दिन आपका स्वास्थ्य भी पूरी तरह ठीक रहेगा। आज के दिन आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी और रोमांटिक महसूस होगी, जिसमें आप दोनों एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताएंगे। प्रोफेशनल सफलता के साथ-साथ अच्छा धन और स्वास्थ्य भी इस दिन को बहुत सुखद बना देगा।
मकर राशि आज हिसाब-किताब को लेकर रहना होगा सतर्क, पढ़ें आज का मकर राशिफल
मकर राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
लव के मामले में अपनी बातों को लेकर सावधान रहें। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कोई बात आपके पार्टनर को गलत लग सकती है, जिससे आपके रिश्ते में कुछ खटास आ सकती है। आपका पार्टनर कभी-कभी थोड़ा जिद्दी बर्ताव कर सकता है, ऐसे में धैर्य और समझदारी से काम लेना आपकी जिम्मेदारी रहेगी। कुछ रिलेशनशिप को माता-पिता की मंजूरी मिलने से एक पॉजिटिव मोड़ मिलेगा। कुछ महिला जातक अपने पार्टनर के साथ फ्यूचर प्लांस पर बात करने के लिए किसी वेकेशन पर जाने का प्लान बना सकती हैं। अपने रवैये से अपने पार्टनर को निराश न होने दें।
मकर राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
टीम की महत्वपूर्ण मीटिंग में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, जहां आपके आइडिया को महत्व दिया जाएगा। हेल्थ केयर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और मीडिया क्षेत्र से जुड़े लोगों का आज का शेड्यूल काफी बिजी रहेगा। आप आज के दिन नौकरी के इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर मिल सकते हैं। कुछ टास्क को पूरा करने के लिए आपको नॉर्मल से अधिक समय तक काम करना पड़ सकता है, जबकि जिन लोगों के लिए आज नौकरी इंटरव्यू निर्धारित है, वे परिणाम को लेकर क्लियर हो सकते हैं। बैंकर और अकाउंटेंट्स को अपने हिसाब-किताब को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।
मकर राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मिली-जुली रहेगी। जहां एक ओर आपको कुछ स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी, वहीं दूसरी ओर खर्चों को लेकर कुछ दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। किसी को भी बड़ी रकम उधार न दें, क्योंकि उसे वापस पाने में आपको दिक्कत हो सकती है। अतिरिक्त निवेश करने के लिए भी यह एक अच्छा समय है। प्रॉपर्टी, या शेयर मार्केट में निवेश करना आपके लिए अच्छा विकल्प साबित हो सकता है लेकिन आपको एक्सपर्ट की सलाह भी लेनी चाहिए। बिजनेस करने वाले जातकों को धन जुटाने और लोन पाने में सफलता मिलेगी।
मकर राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपको सेहत से जुड़ी कोई बड़ी प्रॉब्लम परेशान नहीं करेगी। कुछ महिलाओं को आज साइनस से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। ऑयल और चिकनाई वाले भोजन से परहेज करें, और आज भरपूर मात्रा में पानी का सेवन करें। आपको पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिसका कारण बाहर का खाना हो सकता है। उम्रदराज जातकों को आज के दिन भारी वजन उठाने से बचना चाहिए। इसके अलावा, आपको आज पानी से जुड़ी एक्टिविटी सहित किसी भी प्रकार की साहसिक गतिविधियों में हिस्सा लेने से भी बचना चाहिए।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट