मकर राशिफल 28 जून 2026: मकर राशि वालों को आज मिल सकते हैं नए मौके, लेकिन जल्दबाजी से हो सकता है नुकसान
Capricorn Horoscope Today: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन नए संपर्कों और करियर के लिहाज से लाभकारी रह सकता है। टीमवर्क और नेटवर्किंग से फायदा मिलने के संकेत हैं। निवेश और पैसों से जुड़े मामलों में सोच-समझकर फैसला लेने की सलाह दी गई है।
Capricorn Horoscope Today 28 June 2026, Makar Rashifal, मकर राशिफल: शुरुआती हिस्से में दोस्तों, नेटवर्क, टीम या किसी समूह से जुड़ी बातों से फायदा या खुशी मिल सकती है। किसी परिचित से उपयोगी जानकारी, सहयोग या अच्छा संकेत मिल सकता है। मन हल्का रहेगा और लगेगा कि चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। लेकिन दिन बढ़ने पर ऊर्जा थोड़ी भीतर खिंच सकती है। अकेले रहकर सोचना, आराम करना या कुछ बातों को फिलहाल स्थगित करना बेहतर लगेगा। इसलिए सुबह और बाद के हिस्से की गति अलग रहेगी। यह बदलाव सामान्य है, इसे कमजोरी न मानें। निवेश या बचत पर सोचने के लिए दिन उपयोगी है, पर बिना जांच के कोई कदम न उठाएं। आपकी वाणी में मिठास रहेगी और लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। घर पर अचानक मेहमान आ सकते हैं या किसी का बिना ज्यादा तैयारी के आना जाना हो सकता है। ऐसी स्थिति में तनाव लेने की जरूरत नहीं है। संबंधों में सहज स्वागत का भाव रखें। सूर्य कामकाज वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए रोजमर्रा के काम भी नजरअंदाज न करें। जो जरूरी है, वही पहले करें।
मकर राशि का लव राशिफल
साथी के साथ बातचीत गर्मजोशी भरी रह सकती है। आपका व्यवहार आकर्षक लगेगा और सामने वाला आपको ध्यान से सुनेगा। शादीशुदा लोगों के लिए दिन संबंधों में सहयोग बढ़ाने वाला है। साझेदारी वाले मामलों में समझ बन सकती है, क्योंकि संवाद का रास्ता खुला रहेगा। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो बहुत सजावटी बातों की जगह सीधी और विनम्र बातचीत बेहतर असर करेगी। दिन के बाद के हिस्से में मन थोड़ा शांत या निजी हो सकता है, इसलिए हर समय समान उत्साह न रहे तो चिंता न करें। थोड़ा अपना स्पेस लेना भी ठीक है।
मकर राशि का करियर राशिफल
कामकाज में लोगों के साथ तालमेल आज एक बड़ी ताकत रहेगा। मीटिंग, क्लाइंट डील, पार्टनरशिप या सहयोग से जुड़े कामों में बात आगे बढ़ सकती है। सुबह टीम से अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना है। बाद में आप अकेले बैठकर प्लान, ड्राफ्ट, हिसाब या तैयारी पर काम करना पसंद करेंगे। यही तरीका ज्यादा फलदायी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समूह अध्ययन या चर्चा उपयोगी हो सकती है, लेकिन दिन चढ़ने के बाद शांत माहौल में पढ़ना ज्यादा अच्छा चलेगा। शनि आपको प्रयास के बल पर आगे बढ़ा रहा है, इसलिए छोटे कदम भी अहम रहेंगे। किसी भी काम में दस्तावेज, शर्तें और समयसीमा स्पष्ट रखें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
निवेश पर विचार करने के लिए दिन ठीक है, लेकिन केवल इसलिए निर्णय न लें कि मौका अच्छा लग रहा है। पहले सुरक्षा, अवधि और जरूरत देखें। बचत की आदत मजबूत करने का समय है। आय का रास्ता स्थिर रखने पर ध्यान दें। अचानक आए मेहमान या घर के छोटे खर्च बजट थोड़ा बदल सकते हैं। फिर भी घबराने की बात नहीं है। बोलचाल से भी लाभ बन सकता है, इसलिए पैसों की बात विनम्र लेकिन साफ रखें। बहुत थकान में कोई वित्तीय फैसला न लें।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
शरीर की ऊर्जा सुबह बेहतर रहेगी, पर बाद में थकान जल्दी महसूस हो सकती है। जरूरत से ज्यादा भागदौड़ या ओवरवर्क करने से बचें। आंख बंद करके दस मिनट आराम करना भी असरदार रहेगा। भोजन समय पर लें। पानी कम न करें। देर रात तक जागना अगले दिन की क्षमता घटा सकता है। मन को शांत रखने के लिए स्क्रीन से छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें।
आज की सलाह: सुबह मिले अवसर का उपयोग करें और बाद में खुद को थोड़ा आराम देने में संकोच न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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