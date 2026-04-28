मकर राशिफल 28 अप्रैल 2026: मकर राशि वालों के लिए आज कई फैसले अहम, पढ़ें राशिफल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 28 अप्रैल का दिन…
Capricorn Horoscope Today for April 28, 2026: S आपको दिन को प्राथमिकता के आधार पर आगे ले जाना चाहिए, आपको देखना होगा कि क्या हले करना है और क्या बाद में किया जा सकता है, और किस चीज के लिए इंतजार कर सकते हैं। आपका तनाव असली है, लेकिन हर चीज को सेम वेट देना जरूरी नहीं है। आज अनुशासन आपको प्रभावशाली नहीं लगेगा। अगर आप हर काम को अपनी एबिलिटी का टेस्ट समझकर करना बंद कर देंगे, तो आपको दिन को हैंडल करना आसान होगा।आज किसी काम को सिंपलिफाई करने की आज्ञा आपके लिए प्रैक्टिकल फैसला होगा, खासकर अगर आपकी लिस्ट बहुत बड़ी है।
Capricorn Love Horoscope today, मकर लव राशिफल
आज केयर जिम्मेदारियों के जरिए दिखनी चाहिए, लेकिन इनके बोझ तले दबना कर्त्व्य नहीं है। आप अपना प्यार पार्टनर की मदद करके, प्लानिंग करके और उसकी प्रैक्टिकल जरूरतों पर ध्यान देकर पूरा कर सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं, वो किसी ऐसे को पसंद करेगें, जो फोकस्ड होगा, विश्वास करने लायक होगा, एंबिशियस होगा, काम से सब संभव कर लेगा और जो लोग रिलेशनशिप में है वो उनको बातचीत में सॉफ्ट होना चाहिए. प्यूचर प्लानिंग करें। .प्यार वहां बेहतर होता है, जहां जिम्मेदारियां आसान होती हैं, भारी नहीं। एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन, आपको कमिटमेंट फील कराएगा।
Capricorn Career Horoscope today, मकर करियर राशिफल
आपकी एबिलिटी है कि आप तनाव को आर्गनाइज कर लेते हैं, लेकिन ओवर कंट्रोल से लोग धीमे काम करते हैं। अपने काम को आसान करने के लिए निर्देश दें, हर काम को ऑफिशियल इश्यू ना बनाएं। आज आपको लक्ष्यों के करीब जाना है। अगर आप एंप्लाय्ड हैं तो आपको काम पर फोकस करना है, इससे अधिक सिस्टम प्रबावित नहीं होगा, आपको प्रॉडक्टिविटी को लेकर छोटे सबूतों में खोकर नहीं रहना है। बिजनेस के मालिकों को रिव्यू ऑपरेशन, स्टाफ की जिम्मेदारियों को देखना, डिलिवरी. टाइमलाइन को देखने से लाभ होगा। स्टूडेंट्स को आज असल की चीजों, जैसे टाइमटेबल, लगातार रिविजन से लाभ होगा।करियर में तरक्की सही तरीके को फॉलो करने से आएगी। लेकिन सही तरीके को लोगों को काम करना जरूरी है।
Capricorn Money Horoscope today, मकर मनी राशिफल
आज प्रैक्टिकल खर्चों को सोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपको तनाव देंगे। आज बिल, सेविंग गोल्स, परिवार की जिम्मेदारी और प्रोफेशनल कॉस्ट, घर की पेमेंट के लिए क्लियर ्लानिंग की जरूरत है। आपको जानने की जरूरत है कि किन चीजों को कंट्रोल करना है, लेकिन इसे लिखित में करें, इससे आप आसानी से इसका भार उछा लेंगे।सेविंग और निवेश के लिए नियमों का पालन करें, नियम आपको बेकार की चिंताओं से बचाएंगे। आपको लंबे समय के प्लान पर शिफ्ट नहीं होना है। रिस्क को रिव्यू करें और टाइमलाइन और उद्देश्य को भी देखें।आपको इस समय पैसों को उधार देने से बचना है, क्योंकि आप किसी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आर्थिक तौर पर ताकत तब बढ़ी है, जब आप सीमाओं के साथ अनुशासन को भी शामिल करते हैं, सिर्फ त्याग करने से कुछ नहीं होता है।
Capricorn Health Horoscope today, मकर हेल्थ राशिफल
आज थकान को लेकर आपको खास ध्यान देना है।आज देर तक बैठकर काम ना करें, ब्रैक लें, अपने पॉश्चर का ध्यान रखें, हैवी मील्स ना ले, अच्छे से नींद लें। आज आपके शरीर को प्रैक्टिकल रिस्पॉन्स की जरूरत है, आपको आराम से बाहर निकलकर काम करना होगा।आज छोटे तनाव को इग्नोर करें इससे आपकी शाम खराब हो सकती है। आपको छोटे -छोटे स्टेप्स से अपने आपको सपोर्ट करना है, अच्छे से खाना खाएं, स्ट्रेच करें और अगर इरिटेशन हो तो ब्रैक लें, रिकवर होने के लिए अपने आपको क्रिटीसाइज ना करें। हेल्थ आपकी तभी अच्छी होगी, जब आप अनुशासन के साथ आराम करेंगे।आपका सिस्टम को एक रुटीन की जरूरत है, जो आपको काम करने में मदद करें।
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें