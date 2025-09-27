Capricorn Horoscope Today 27 September 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction मकर राशिफल 27 सितंबर: ऑफिस पॉलिटिक्स का निशाना बनने से बचें, इन लोगों को होगा अच्छा मुनाफा, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 27 September 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। 

Shrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 06:28 AM
Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 27 सितंबर 2025: आज अपने पार्टनर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करें। ऑफिस में नए काम शुरू करें, जो आपको प्रोफेशनल रूप से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो रहेंगी, लेकिन स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मकर लव लाइफ: आपके प्रेम संबंध में अहंकार के रूप में रुकावटें आ सकती हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर को खुश रखें। मतभेद होने पर भी आपको अपना आपा नहीं खोना चाहिए। कुछ महिला जातक आज किसी रिश्तेदार या दोस्त के प्रभाव में आ सकती हैं, जो प्रेम संबंध में दिखाएं पैदा कर सकता है। किसी फैमिली इवेंट में शामिल होने वाली महिलाएं आकर्षण का केंद्र होंगी और प्रपोजल भी आमंत्रित करेंगी। यह वह समय भी है जब आपके रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैरिड महिलाएं परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में किसी भी विवाद का हिस्सा न बनें। आप ऑफिस की पॉलिटिक्स का निशाना बन सकते हैं। कोई सहकर्मी या सीनियर आपके रवैये पर उंगली उठा सकता है। आपको ऐसे इनोवेटिव विचार भी सामने लाने होंगे, जिनका किसी प्रोजेक्ट पर गंभीर प्रभाव पड़े। बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, परिवहन और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों को अच्छा मुनाफा मिलेगा। कुछ व्यापारियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिनका तुरंत निपटारा जरूरी है। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

फाइनेंशियल लाइफ: पर्सनल लाइफ में छोटी-मोटी आर्थिक समस्याओं की आशंका है। आपको भाई-बहनों के साथ संपत्ति से जुड़े टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे झगड़े हो सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। उद्यमी आत्मविश्वास से नई पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। लंबे समय से पेंडिंग अमाउंट आज चुका दिए जाएंगे। फर्नीचर, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े व्यापारी आर्थिक रूप से सफल रहेंगे।

सेहत राशिफल: अपने खान-पान का ध्यान रखें और अपनी थाली में ज्यादा सब्जियां और फल शामिल करें। रक्त, हृदय और फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उन्हें डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। तंबाकू का सेवन न करें, क्योंकि इससे भी आज परेशानी हो सकती है। आपको दवा नहीं छोड़नी चाहिए। ट्रैवल कर रहे उम्रदराज जातकों को एक मेडिकल किट तैयार रखनी चाहिए।

