Makar rashifal today: आज मकर राशि वालों को पढ़ाई में सफलता के प्रबल योग हैं। नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा और कारोबारी विस्तार के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। पढ़ें 27 नवंबर का मकर राशिफल।

आज मन में खुशी और उत्साह रहेगा। पढ़ाई में मेहनत का अच्छा फल मिलने के प्रबल योग हैं। नौकरी करने वाले अपने हिस्से का काम पूरे आत्मविश्वास से करेंगे। व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी अपनी क्षमता पर भरोसा रहेगा। सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। कारोबार के विस्तार के लिए लंबी यात्रा के योग हैं। खेल से जुड़े लोगों को अपने प्रदर्शन पर सम्मान मिलने की संभावना है। किसी पदक का अंतिम फैसला तय मानना अभी ठीक नहीं होगा। दिन का अच्छा पक्ष सक्रियता है, जबकि निजी और साझा जिम्मेदारियां धैर्य मांगेंगी। दफ्तर के किसी साथी की मांग आपके कार्यक्रम में जगह लेगी। काम लगातार करने पर उसका हल निकलेगा और मन का उत्साह बना रहेगा।

आज का मकर करियर राशिफल शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के प्रबल संकेत हैं। विद्यार्थी अपनी तैयारी पर भरोसा महसूस करेंगे और विषय को प्रस्तुत करने में सहज रहेंगे। नौकरी में जिम्मेदारी निभाने का आत्मविश्वास रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के छठे भाव में रहेगा। इससे काम का दबाव और किसी सहकर्मी की जरूरत सामने रहेगी, लेकिन लगातार मेहनत से बात सुलझेगी। दिन में एक काम समाप्त होते ही दूसरा सामने होगा। कारोबारी विस्तार की दिशा में लंबी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा का उद्देश्य काम बढ़ाना रहेगा, हालांकि उसका लाभ अंतिम रूप लेने में समय मांग सकता है। खेल के अभ्यास और प्रदर्शन से जुड़े प्रयासों के लिए दिन अनुकूल है। सम्मान मिलने के योग उत्साह बढ़ाएंगे। आज पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पहले पूरा करें।

आज का मकर मनी राशिफल साझा धन से जुड़ा कोई सवाल सामने आएगा। सिंह राशि के आठवें भाव में गुरु संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़े आर्थिक विषय को प्रमुख बनाएगा और धैर्य की जरूरत देगा। बात को समझने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। तुला राशि के दसवें भाव में स्वराशि का शुक्र सुख सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। कामकाजी दिन के बीच अपनी पसंद की चीज लेने का मन होगा। खर्च होने की संभावना है, जबकि अतिरिक्त आय का स्पष्ट आश्वासन आज के संकेत नहीं देते। साझा रकम पर निर्णय से पहले संबंधित व्यक्ति से बात करें। सुविधा पाने की इच्छा और उपलब्ध धन का हिसाब आज आर्थिक सोच में साथ रहेंगे।

आज का मकर लव राशिफल परिवार या परिचितों के बीच जाने का अवसर मिलने की संभावना है। किसी समारोह की चर्चा से मन प्रसन्न होगा और रोज की भागदौड़ से अलग माहौल अच्छा लगेगा। ससुराल से जुड़े किसी प्रश्न पर घर में बातचीत होगी। उस विषय में तुरंत स्पष्टता मिलने की अपेक्षा रखने पर अधीरता बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ निजी जरूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर बात होगी। काम का व्यस्त क्रम आपके समय का बड़ा हिस्सा लेगा, फिर भी परिवार के साथ बैठने की इच्छा रहेगी। आज की चेतावनी यह है कि उत्साह में अपनी उपलब्ध फुरसत से ज्यादा वादे करना खीझ बढ़ाएगा। मिलने जुलने का कार्यक्रम तय करते समय काम का वास्तविक समय बताएं। अपनों के बीच होने पर मन में खुशी रहेगी।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। दिन की सक्रियता में उत्साह का साथ मिलेगा। लगातार काम करने की क्षमता पर भरोसा रहेगा, हालांकि भरा हुआ कार्यक्रम विश्राम का समय छोटा करेगा। किसी सहकर्मी की मांग पूरी करते हुए अपनी दिनचर्या आगे खिसकने की संभावना है। काम के बीच छोटा विराम रखें। खेल से जुड़े लोगों का ध्यान प्रदर्शन पर रहेगा और अभ्यास की उपयोगिता महसूस होगी। पढ़ाई करने वालों में भी काम पूरा करने का जोश रहेगा। दिन का स्वास्थ्य पक्ष सहायक है, लेकिन लगातार व्यस्त रहने की चाह थकान का एहसास देर से कराएगी। शाम को कार्यक्रम हल्का होने पर मन प्रसन्न और सहज रहेगा।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें सहकर्मी के साथ काम पूरा करने का समय साफ तय करें।

क्या न करें शौक की खरीद को साझा धन से तुरंत पूरा न करें।