आज का मकर राशिफल 27 नवंबर 2026: धन से जुड़ा कोई सवाल सामने आएगा, मन का उत्साह बना रहेगा
Makar rashifal today: आज मकर राशि वालों को पढ़ाई में सफलता के प्रबल योग हैं। नौकरी में आत्मविश्वास रहेगा और कारोबारी विस्तार के लिए लंबी यात्रा की संभावना है। पढ़ें 27 नवंबर का मकर राशिफल।
आज मन में खुशी और उत्साह रहेगा। पढ़ाई में मेहनत का अच्छा फल मिलने के प्रबल योग हैं। नौकरी करने वाले अपने हिस्से का काम पूरे आत्मविश्वास से करेंगे। व्यस्त कार्यक्रम के बीच भी अपनी क्षमता पर भरोसा रहेगा। सामाजिक आयोजन या पारिवारिक समारोह में शामिल होने की संभावना है। कारोबार के विस्तार के लिए लंबी यात्रा के योग हैं। खेल से जुड़े लोगों को अपने प्रदर्शन पर सम्मान मिलने की संभावना है। किसी पदक का अंतिम फैसला तय मानना अभी ठीक नहीं होगा। दिन का अच्छा पक्ष सक्रियता है, जबकि निजी और साझा जिम्मेदारियां धैर्य मांगेंगी। दफ्तर के किसी साथी की मांग आपके कार्यक्रम में जगह लेगी। काम लगातार करने पर उसका हल निकलेगा और मन का उत्साह बना रहेगा।
आज का मकर करियर राशिफल
शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के प्रबल संकेत हैं। विद्यार्थी अपनी तैयारी पर भरोसा महसूस करेंगे और विषय को प्रस्तुत करने में सहज रहेंगे। नौकरी में जिम्मेदारी निभाने का आत्मविश्वास रहेगा। पूरे दिन चंद्रमा मिथुन राशि के छठे भाव में रहेगा। इससे काम का दबाव और किसी सहकर्मी की जरूरत सामने रहेगी, लेकिन लगातार मेहनत से बात सुलझेगी। दिन में एक काम समाप्त होते ही दूसरा सामने होगा। कारोबारी विस्तार की दिशा में लंबी यात्रा कर सकते हैं। यात्रा का उद्देश्य काम बढ़ाना रहेगा, हालांकि उसका लाभ अंतिम रूप लेने में समय मांग सकता है। खेल के अभ्यास और प्रदर्शन से जुड़े प्रयासों के लिए दिन अनुकूल है। सम्मान मिलने के योग उत्साह बढ़ाएंगे। आज पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पहले पूरा करें।
आज का मकर मनी राशिफल
साझा धन से जुड़ा कोई सवाल सामने आएगा। सिंह राशि के आठवें भाव में गुरु संयुक्त खाते या ससुराल से जुड़े आर्थिक विषय को प्रमुख बनाएगा और धैर्य की जरूरत देगा। बात को समझने में अपेक्षा से अधिक समय लगेगा। तुला राशि के दसवें भाव में स्वराशि का शुक्र सुख सुविधा और शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। कामकाजी दिन के बीच अपनी पसंद की चीज लेने का मन होगा। खर्च होने की संभावना है, जबकि अतिरिक्त आय का स्पष्ट आश्वासन आज के संकेत नहीं देते। साझा रकम पर निर्णय से पहले संबंधित व्यक्ति से बात करें। सुविधा पाने की इच्छा और उपलब्ध धन का हिसाब आज आर्थिक सोच में साथ रहेंगे।
आज का मकर लव राशिफल
परिवार या परिचितों के बीच जाने का अवसर मिलने की संभावना है। किसी समारोह की चर्चा से मन प्रसन्न होगा और रोज की भागदौड़ से अलग माहौल अच्छा लगेगा। ससुराल से जुड़े किसी प्रश्न पर घर में बातचीत होगी। उस विषय में तुरंत स्पष्टता मिलने की अपेक्षा रखने पर अधीरता बढ़ेगी। जीवनसाथी के साथ निजी जरूरतों और साझा जिम्मेदारियों पर बात होगी। काम का व्यस्त क्रम आपके समय का बड़ा हिस्सा लेगा, फिर भी परिवार के साथ बैठने की इच्छा रहेगी। आज की चेतावनी यह है कि उत्साह में अपनी उपलब्ध फुरसत से ज्यादा वादे करना खीझ बढ़ाएगा। मिलने जुलने का कार्यक्रम तय करते समय काम का वास्तविक समय बताएं। अपनों के बीच होने पर मन में खुशी रहेगी।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
सेहत अच्छी रहने के संकेत हैं। दिन की सक्रियता में उत्साह का साथ मिलेगा। लगातार काम करने की क्षमता पर भरोसा रहेगा, हालांकि भरा हुआ कार्यक्रम विश्राम का समय छोटा करेगा। किसी सहकर्मी की मांग पूरी करते हुए अपनी दिनचर्या आगे खिसकने की संभावना है। काम के बीच छोटा विराम रखें। खेल से जुड़े लोगों का ध्यान प्रदर्शन पर रहेगा और अभ्यास की उपयोगिता महसूस होगी। पढ़ाई करने वालों में भी काम पूरा करने का जोश रहेगा। दिन का स्वास्थ्य पक्ष सहायक है, लेकिन लगातार व्यस्त रहने की चाह थकान का एहसास देर से कराएगी। शाम को कार्यक्रम हल्का होने पर मन प्रसन्न और सहज रहेगा।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
नीला
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शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
सहकर्मी के साथ काम पूरा करने का समय साफ तय करें।
क्या न करें
शौक की खरीद को साझा धन से तुरंत पूरा न करें।
कल का राशिफल
कल परिवार के साथ सैर के योग हैं। अविवाहितों को परिचितों के जरिए रिश्ता आने की संभावना है। प्रेम में बात आगे बढ़ेगी। सुख सुविधाएं भाएंगी, लेकिन सेहत पर ध्यान रखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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