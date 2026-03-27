मकर राशिफल 27 मार्च 2026: मकर राशि वालों को धन लाभ के प्रबल योग , करियर में ग्रोथ के संकेत, लव लाइफ रहेगी बढ़िया
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 27 मार्च का दिन…
Capricorn Horoscope 27 March 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक रहेगा। लव लाइफ में चीजें धीरे-धीरे सही होंगी, बस बात साफ-साफ करनी होगी। ऑफिस में जो काम मिलेगा, उसे समय पर पूरा करना जरूरी रहेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें। पैसों के मामले में आज फायदा देखने को मिल सकता है।
आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मकर राशि का लव राशिफल- आज अपने रिश्ते को दूसरों के असर से बचाकर रखें। कई बार दोस्त या भाई-बहन गलत सलाह दे सकते हैं, जिससे रिश्ता बिगड़ सकता है। इसलिए खुद समझदारी से काम लें। पार्टनर के साथ बेवजह की बहस से बचें और माहौल हल्का रखें। कोशिश करें कि पार्टनर को अच्छा फील हो। आज आप दोनों अपने फ्यूचर को लेकर भी बात कर सकते हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर को घरवालों से मिलवा सकते हैं। जो लोग बाहर घूमने या ट्रैवल पर हैं, उन्हें कॉल पर अपनी बात सही तरीके से रखना चाहिए, नहीं तो गलतफहमी हो सकती है। कुछ लोगों को ऑफिस में ही किसी से लगाव हो सकता है, जो आगे चलकर सीरियस रिश्ता बन सकता है।
मकर राशि का करियर राशिफल- आज कामकाज अच्छा चलेगा। ऑफिस में आप अपना काम समय पर पूरा कर लेंगे। जो लोग क्रिएटिव काम या बिजनेस में हैं, उन्हें अच्छा फायदा मिल सकता है। कुछ फीमेल मैनेजर्स को अपनी टीम संभालने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, खासकर मेल मेंबर्स के साथ, लेकिन समझदारी से काम लेने पर सब ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें सफलता मिल सकती है। ऑफिस में अपना डिसिप्लिन बनाए रखें, इससे सीनियर्स खुश रहेंगे और आगे चलकर अप्रेजल या प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। जॉब ढूंढ रहे लोगों को आज कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कुछ लोग नए काम या डील साइन कर सकते हैं, जिससे बिजनेस में पैसा आएगा।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल- आज पैसों को लेकर दिन अच्छा रहेगा। पुराने इन्वेस्टमेंट से फायदा मिल सकता है। कुछ लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सोच सकते हैं। आज आप घर के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने का मन बना सकते हैं। कुछ लोग दान-पुण्य में पैसा खर्च कर सकते हैं, जिससे मन हल्का रहेगा। किसी दोस्त के साथ चल रहा पैसों का झगड़ा भी आज खत्म हो सकता है। व्यापार करने वाले लोग आज अपने पुराने पेमेंट क्लियर कर सकते हैं, जिससे राहत मिलेगी।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- आज सेहत ठीक रहेगी, लेकिन सांस से जुड़ी हल्की दिक्कत हो सकती है, इसलिए धूल वाली जगहों से बचें। बुजुर्गों को सीढ़ियां चढ़ते-उतरते समय ध्यान रखना चाहिए। कुछ महिलाओं को माइग्रेन या स्किन की समस्या हो सकती है। पुरुषों को आज ज्यादा तेल और मीठा खाने से बचना चाहिए। पानी ज्यादा पिएं और दिनभर खुद को हल्का रखें। कोशिश करें कि ऑफिस का तनाव घर तक न लाएं, नहीं तो दिमाग भारी रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
संक्षिप्त विवरण: डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट