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मकर राशिफल 27 जून 2026: आज मकर राशि वालों के लिए सुनहरा मौका, दोस्तों से होगा बड़ा लाभ

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Capricorn Horoscope Today: मकर राशि वालों के लिए आज का दिन करियर, नेटवर्किंग और आर्थिक मामलों में सकारात्मक रह सकता है। रुके हुए काम आगे बढ़ सकते हैं और सहयोग से सफलता मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, जबकि धन के मामलों में संतुलित फैसले लाभदायक साबित हो सकते हैं।

मकर राशिफल 27 जून 2026: आज मकर राशि वालों के लिए सुनहरा मौका, दोस्तों से होगा बड़ा लाभ

Capricorn Horoscope Today 27 June 2026, Makar Rashifal: यह दिन संतुलित प्रगति का संकेत देता है। चंद्रमा लाभ और नेटवर्क के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोगों से जुड़कर काम निकलने की संभावना बढ़ेगी। आय, संपर्क, मित्रों की मदद या किसी पुराने प्रयास का छोटा लाभ सामने आ सकता है। दिन बहुत तेज नहीं होगा, पर उपयोगी जरूर रहेगा। जो काम अटके हुए थे, उनमें बातचीत से रास्ता निकल सकता है। किसी लंबी यात्रा की योजना टल सकती है या उसमें बदलाव करना पड़ सकता है। इसे रुकावट न मानें। शायद यही बदलाव आपके समय और पैसे दोनों बचाए। घर, संपत्ति या बड़े घरेलू फैसले पर अभी थोड़ा इंतजार करना अच्छा रहेगा। मन में भावनात्मक और व्यावहारिक पक्ष साथ साथ चलेंगे। शनि प्रयास वाले हिस्से को स्थिरता दे रहा है, इसलिए छोटे कदम भी असरदार रहेंगे। अपने लोगों से जुड़कर रहेंगे तो दिन ज्यादा सहज बीतेगा। अकेले सब संभालने की जिद छोड़ना लाभ देगा।

मकर राशि का लव राशिफल

रिश्तों में नरमी और अपनापन बढ़ सकता है। अगर हाल में दूरी बनी थी तो बातचीत फिर से सहज हो सकती है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भावनाएं व्यक्त करने का अच्छा समय है, बस बहुत बड़ी उम्मीदें तुरंत न रखें। विवाहित लोगों के बीच सहयोग का भाव रहेगा। साथी किसी जरूरी निर्णय, सामाजिक कार्यक्रम या परिवार की जिम्मेदारी में साथ दे सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो मित्र मंडली, पढ़ाई या काम के जरिए किसी से जुड़ाव महसूस हो सकता है। शब्दों से ज्यादा व्यवहार असर करेगा। शिकायत कम, सहयोग ज्यादा रखें।

मकर राशि का करियर राशिफल

कामकाज में स्थिरता रहेगी। यह बहुत चमकदार दिन नहीं, लेकिन परिणाम देने वाला जरूर है। साझेदारी, क्लाइंट डील, बातचीत और टीमवर्क में लाभ मिल सकता है क्योंकि बुध, गुरु और शुक्र संबंधों वाले क्षेत्र को मजबूत कर रहे हैं। यदि आप बिजनेस में हैं तो ग्राहक से जुड़ाव, फॉलोअप और भरोसेमंद व्यवहार से काम आगे बढ़ेगा। नौकरीपेशा लोग सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन खासा मददगार है। किसी क्लासमेट, दोस्त या सीनियर से पढ़ाई में काम की सहायता मिल सकती है। समूह चर्चा, नोट्स शेयर करना और प्रैक्टिस से फायदा होगा। जो काम समझ नहीं आ रहा था, वह किसी के समझाने से आसान लगेगा।

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मकर राशि का आर्थिक राशिफल

आय और खर्च में संतुलन बना रह सकता है। बहुत बड़ा लाभ न सही, पर पैसों की चाल संभली हुई रहेगी। बिजनेस में सामान्य कमाई, नियमित भुगतान या छोटे स्तर का लाभ मिल सकता है। खर्च भी होंगे, लेकिन नियंत्रण में रहेंगे। घर या संपत्ति से जुड़े बड़े फैसले फिलहाल रोकना बेहतर रहेगा। किसी भी खरीद में जल्दबाजी न करें। बचत खाते, बिल, सदस्यता या नियमित कटौती की समीक्षा करने से उपयोगी जानकारी मिल सकती है। छोटे सुधार आगे मदद करेंगे।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन लगातार काम करने से शरीर अकड़ सकता है। बैठकर काम करने वालों को बीच बीच में उठना चाहिए। पानी कम पीने या भोजन टालने से सुस्ती आ सकती है। मन पर बहुत दबाव नहीं रहेगा, फिर भी देर रात तक जागना ठीक नहीं। हल्की स्ट्रेचिंग और थोड़ी खुली हवा आपके लिए पर्याप्त रहेगी।

आज की सलाह: जो काम लोगों के सहयोग से हो सकते हैं, उन्हें अकेले खींचने की कोशिश न करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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