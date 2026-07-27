आज का मकर राशिफल 27 जुलाई: इनकम से ज्यादा हो सकता है खर्च, जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें
Aaj ka makar rashifal 27 July 2026: अगर आपको अकेले समय चाहिए तो उसे स्पष्ट और नरमी से कहें। किसी भी निजी या पारिवारिक विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकना आपके पक्ष में रहेगा।य
Capricorn Horoscope Today, Aaj ka makar rashifal 27 July 2026: दिन थोड़ा धीमी चाल से खुल सकता है। मन अकेले में सोचने का चाहेगा और बाहरी दुनिया की आवाजें कभी कभी भारी लग सकती हैं। खर्च, नींद, निजी चिंता और अधूरे काम एक साथ ध्यान मांग सकते हैं। इसलिए शुरुआत से ही प्राथमिकता तय करना जरूरी होगा। हर बात का जवाब देना या हर जिम्मेदारी उसी समय उठाना आपके लिए थकाने वाला हो सकता है। चंद्रमा का असर खर्च और मानसिक विश्राम वाले क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए थोड़ी दूरी, थोड़ी चुप्पी और थोड़ा अनुशासन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। छोटे भाई बहनों, टीम या करीबी लोगों के साथ विचारों का अंतर संभव है। इसे विरोध मानने के बजाय अलग नजरिया समझना बेहतर रहेगा। साझेदारी वाले मामलों में संवेदनशीलता बढ़ी रहेगी। सामने वाला आपकी बात को सख्ती की तरह ले सकता है। किसी भी निजी या पारिवारिक विषय पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ी देर रुकना आपके पक्ष में रहेगा। दिन खराब नहीं है, बस बिना योजना के चलने पर उलझन बढ़ सकती है। जितना सरल रखेंगे, उतना सहज महसूस करेंगे।
आज मकर राशि वालों की कैसी रहेगी प्रेम और रिश्ते की स्थिति
जीवनसाथी या पार्टनर के साथ बातों का लहजा बहुत मायने रखेगा। हल्की नाराजगी भी अगर खिंच गई तो घर का माहौल प्रभावित हो सकता है। इसलिए सही होने की जिद से ज्यादा साथ बने रहने पर ध्यान दें। आपका तनाव सामने वाले को दूरी जैसा लग सकता है। यदि आपको अकेले समय चाहिए तो उसे स्पष्ट और नरमी से कहें। परिवार के किसी सदस्य की बात आपको चुभ सकती है, पर पलटकर बोलना माहौल भारी करेगा। रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आज कम शब्द और साफ व्यवहार ज्यादा काम करेगा।
आज मकर राशि वालों की कैसी रहेगी शिक्षा और करियर की स्थिति
काम के स्तर पर व्यस्तता रहेगी और प्रतियोगी माहौल में आपको लगातार सजग रहना होगा। दैनिक काम, फॉलोअप, ईमेल, रिपोर्ट, सर्विस, तकनीकी सुधार या किसी समस्या को हल करने में आपका समय जा सकता है। यह दिन चमक दिखाने से ज्यादा बारीक काम पूरा करने का है। सहकर्मियों से तुलना करके टेंशन न लें। विद्यार्थी वर्ग के लिए फोकस बनाए रखना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि मन बार बार भटकेगा। छोटे हिस्सों में पढ़ाई करें। जो लोग परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रिविजन और लिखित अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। जल्दबाजी में भेजे गए दस्तावेज दोबारा जांच लें।
आज मकर राशि वालों की कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति
आय की तुलना में खर्च अधिक महसूस हो सकता है। जरूरी और गैरजरूरी भुगतान को अलग करना आज बहुत जरूरी है। भावनात्मक खरीद, ऑनलाइन ऑर्डर, दिखावे या जल्द फैसले से बचें। निवेश का दिन बहुत मजबूत नहीं कहा जाएगा, इसलिए नई स्कीम, बड़ा जोखिम या उधार लेकर पैसा लगाने से दूरी रखें। परिवार या निजी जरूरत के नाम पर भी बजट से बाहर न जाएं। छोटी बचत ही आज बड़ी राहत दे सकती है।
आज मकर राशि वालों की कैसी रहेगी स्वास्थ्य और कल्याण की स्थिति
थकान, नींद की कमी, मानसिक बोझ या सुस्ती जैसी स्थिति रह सकती है। शरीर ज्यादा संकेत नहीं देगा, पर मन जल्दी भर सकता है। देर रात तक स्क्रीन देखने, भारी भोजन या लगातार बैठे रहने से परेशानी बढ़ेगी। थोड़ी वॉक, पर्याप्त पानी और समय पर आराम जरूरी है। अगर मन भारी लगे तो कुछ देर शांति में बैठना फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: खर्च, शब्द और प्रतिक्रिया तीनों पर नियंत्रण रखें, तभी दिन सहज और संतुलित रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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