मकर राशिफल 27 जनवरी 2026: मकर राशि वाले आज रोमांटिक लाइफ में भाग्यशाली, टीम मीटिंग्स में सावधान रहें

मकर राशिफल 27 जनवरी 2026: मकर राशि वाले आज रोमांटिक लाइफ में भाग्यशाली, टीम मीटिंग्स में सावधान रहें

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज रोमांटिक लाइफ में भाग्यशाली, टीम मीटिंग्स में सावधान रहें

Jan 27, 2026 07:02 am IST
Capricorn Horoscope Today 27 January 2026 : आज मकर राशि वालों के कॉन्फिडेंस को कोई बीट नहीं कर सकता है। आपको अपने रिलेशनशिप में अपनी ईमानदारी को जारी रखना ाहिए? आज प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कतें आपको परेशान नहीं करेंगी। आर्थिक तौर पर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने के योग्य हैं। रोमांटिक लाइफ में आज मकर राशि वाले भाग्यशाली रहेंगे। आज ऑफिस नें प्रोफेशनलिज्म से ही आप सफलता पाएंगे। आज आपकी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छी हैं।

मकर लव राशिफल

आज लवलाइफ में आप भाग्यशाली रहेंगे, लेकिन आपका लव अफेयर आज अधिक कम्युनिकेशन की डिमांड कर रहा है, इसलिए आपको अधिक से अधिक अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए। कोशिश करें कि लवर का ध्यान रखें और लवलाइफ में चीजों को लेकर खुलकर बोलें, जो भी आपको लगता है, उसे जाहिर करें। आज कुछ रिलेशनशिप में जरूरी है कि आप अधिक समय तक साथ रहें। आपके लिए यह भी बहुत जरूरी है कि आज उन टॉपिक्स पर बात को ना छेड़ें, जो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। या जो उसे अपसेट करती हैं। आज कुछ महिलाओं को उनके पैरेंट्स लव अफेयर में सपोर्ट करेंगे। आप अगर आज अपने क्रश को प्रपोज करना चाहते हैं, तो कर लें, क्योंकि आज अच्छा दिन है, आपको हां में जवाब मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं।

मकर करियर राशिफल

आज ऑफिस में नया काम करने में अपनी इच्छा जताएं, इसके लिए अगर आपको टाइट डेडलाइन भी मिल रही हों, तो भी पीछे ना हटें। आप आज क्लाइंट को अपनी बातचीत से इंप्रेस कर लोगों। आपको टीम मीटिंगस में क्लाइंट सेशन अटेंड करते समय खास सावधान रहें, क्योंकि वहां पर आपकी पर्फोर्मेंस से जुड़ी सीधा सवाल आपसे पूछा जा सकते हैं, इसलिए आपको पहले से इसका जवाब तैयार र लेना चाहिए, इससे आप आसानी से जवाब दे सकें। आप कठिन काम को करने के लिए भी आज तैयार हैं। आज ईगो से जुड़ी दिक्कतें भी आपको फेस करनी पड़ सकती है, इसिलए डेडलाइन का कास ध्यान रखें और डेडलाइन को मिस ना करें।

मकर मनी राशिफल

आज मकर राशि वालों के पास पैसा आएगा और आप स्मार्ट आर्थिक फैसले लेने में कामयाब रहेंगे। आपको कुछ पुराने पेमेंट इश्यूज को भी सैटल करना है। आप अगर कोईवाहन खरीदना चाहते हैं, तो आज का दिन अच्छा है, आप खरीद सकते हैं। शेयर बाजार, संपत्ति और यहां तक ​​कि प्रोपर्टी में निवेश करेंगे। आज आप संपत्ति संबंधी डील में शामिल हो सकते हैं। दान-पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इसके लिए बड़ी धनराशि देने से बचना भी अच्छा है। आज बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप करेंगे,इससे उनके पास पैसा आएगा और इस पैसे से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं।

मकर हेल्थ राशिफल

आपको कोई बड़ी हेल्थ समस्या नहीं होगी। लेकिन अस्थमा या सांस लेने में तकलीफ आपको हो सकती है, इसलिए ऐसे लोगों को खासतौर पर धूल भरी जगहों से सावधान रहना चाहिए। बच्चों को वायरल बुखार हो सकता है और कुछ महिलाओं को डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। हाईबीपी, चिंता, एलर्जी और संक्रमण भी आज के दिन को प्रभावित कर सकते हैं। आज शराब और तंबाकू दोनों से परहेज करें। गर्भवती महिलाओं को एडवैंचर्स एक्टिविटी में भाग लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय, वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, ई-मेल: djnpandey@gmail.comफोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

