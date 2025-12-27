Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today, 27 December 2025: Aaj Ka Makar Rashifal
मकर राशिफल 27 दिसंबर 2025: मकर राशि वाले आज रखें धैर्य, काम और पैसों में बरतें समझदारी

मकर राशिफल 27 दिसंबर 2025: मकर राशि वाले आज रखें धैर्य, काम और पैसों में बरतें समझदारी

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 27 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज प्रेम जीवन की परेशानियों को सुलझाने की जरूरत है।

Dec 27, 2025 06:53 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 27 December 2025 : मकर राशि वालों को आज प्रेम जीवन की परेशानियों को सुलझाने की जरूरत है। कामकाज में कई चुनौतियां सामने आ सकती हैं, लेकिन आत्मविश्वास से निपटेंगे तो सफलता मिलेगी। पैसों के मामलों में निवेश पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। सेहत से जुड़ी हल्की दिक्कतें भी रह सकती हैं। प्यार के रिश्ते में धैर्य रखें और ऑफिस में सीनियर्स की उम्मीदों को समझें। सुरक्षित निवेश पर विचार कर सकते हैं। सेहत को लेकर आज थोड़ी सावधानी ज़रूरी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकर राशि का लव राशिफल: आज आपका रिश्ता घर के बड़ों की मंजूरी पा सकता है और आप अपने पार्टनर को परिवार से मिलवा सकते हैं। अपने साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएं और उसकी भावनाओं को समझें। पार्टनर की कुछ मांगें हो सकती हैं, जिन्हें नजरअंदाज न करें, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। आज पुरानी बातों को उखाड़ने से बचें। दिन का दूसरा भाग सिंगल लोगों के लिए अच्छा है, वे अपने दिल की बात क्रश से कह सकते हैं। शादीशुदा लोगों को पारिवारिक जीवन में हल्की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

ये भी पढ़ें:वृश्चिक राशिफल: रिश्तों में आएगी मिठास, करियर में मिलेंगी नई जिम्मेदारियां

मकर राशि का करियर राशिफल: काम के प्रति आपका अनुशासन आज आपके पक्ष में रहेगा। नए काम हाथ में लेने से न घबराएं। टीम मीटिंग में अपने विचार रखते समय सावधानी रखें, क्योंकि कुछ लोग विरोध कर सकते हैं। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। बैंकिंग, अकाउंट्स और फाइनेंस से जुड़े लोगों को दिन के दूसरे हिस्से में खास सतर्क रहने की जरूरत है। कुछ व्यापारियों को फंड जुटाने में दिक्कत आ सकती है और सरकारी या कानूनी मामलों पर भी ध्यान देना पड़ेगा।

ये भी पढ़ें:कन्या राशिफल: रिश्तों में सच्चाई दिखाएगी असर, करियर में मिलेंगे नए मौके

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: दिन की शुरुआत में पैसों से जुड़ी हल्की परेशानी रह सकती है। कुछ पुरुष जातकों को लोन चुकाने में मुश्किल आ सकती है। बिजनेस में पैसों को लेकर दबाव बना रह सकता है। शेयर बाजार में बिना जानकारी के निवेश न करें। आज ऑनलाइन पेमेंट करते समय खास सावधानी रखें, धोखाधड़ी की आशंका है।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत से जुड़ी छोटी समस्याएं रह सकती हैं। प्रोटीन और विटामिन से भरपूर भोजन करें। जिन लोगों को छाती से जुड़ी परेशानी रहती है, उनकी समस्या बढ़ सकती है और डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती है। कुछ महिलाओं को स्किन एलर्जी हो सकती है, वहीं बच्चों को मुंह या दांत से जुड़ी परेशानी हो सकती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें, नहीं तो हादसे का खतरा हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने