आज का मकर राशिफल (26 नवंबर): वक्री शनि साफ दिखने वाली तरक्की देगा, आमदनी पर ध्यान रहेगा
Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों को बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा, पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन और कारोबार का दायरा बढ़ने के योग हैं। पढ़ें मकर राशि का आज का विस्तृत राशिफल।
बच्चों के साथ समय बिताने का फैसला आज खुशी देगा। उनकी ओर से शुभ समाचार मिलेगा और घर में उसी की चर्चा होगी। उनकी किसी बात पर आपको गर्व होगा। दिन की शुरुआत में मन अपने पसंद के काम की ओर जाएगा। कुछ नया बनाने या अधूरा रचनात्मक काम आगे बढ़ाने का उत्साह रहेगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि आपके हुनर और नियमित कोशिश को धीमी, मगर साफ दिखने वाली तरक्की देगा। छोटी यात्रा से काम आगे बढ़ने के योग हैं। सीधे शब्दों में हुई बातचीत उपयोगी होगी। आज अपनी मेहनत का असर पहचान पाएंगे। बच्चों की खुशी और अपने काम की प्रगति, दोनों के लिए मन में जगह रहेगी।
करियर और शिक्षा
विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। किसी विषय पर टिककर लगाया गया समय समझ बढ़ाने में मददगार होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के छठे भाव में आएगा। आरंभ में रचनात्मकता और बच्चों के लिए समय निकलेगा, फिर काम की दिनचर्या प्रमुख होगी। दफ्तर का कार्यक्रम व्यस्त रहेगा। सहकर्मी की मांग सामने होगी, जो लगातार मेहनत से सुलझेगी। कारोबारी अपने काम का दायरा बढ़ा सकेंगे और प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। रोज इस्तेमाल होने वाले हुनर को निखारने का अवसर भी सामने होगा। पढ़ाई के लिए तय समय को दूसरे कामों से अलग रखें।
आज का मकर आर्थिक राशिफल
कारोबार के विस्तार से कमाई बढ़ाने की संभावना है। काम में सोचसमझकर लिया गया जोखिम लाभ दे सकता है। आज अपने श्रम की कीमत और उससे होने वाली आमदनी पर आपका ध्यान रहेगा। वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और वरिष्ठों की भूमिका को सामने लाएगा, साथ ही आत्मसम्मान का सवाल भी प्रमुख रहेगा। आर्थिक बातचीत में अपनी बात का वजन महसूस होगा। कारोबार बढ़ाने की इच्छा के साथ उसके लिए उपलब्ध धन पर विचार होगा। अभी चल रहे काम को कितना समय देना है और विस्तार पर कितना ध्यान लगाना है, यह चर्चा उपयोगी रहेगी। आर्थिक फैसला लेते समय संभावित लाभ के साथ अपनी खर्च क्षमता भी देखें।
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आज का मकर लव राशिफल
आज मन रोमानी रहेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ मिलने या घूमने जाने की संभावना है। मुलाकात की बात होने पर उत्साह रहेगा और रोज की व्यस्तता से अलग कुछ सुखद समय बिताने का मन होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। घर की बातचीत में अपनापन होगा और साथ बैठने पर मन को सुकून मिलेगा। बच्चों की अच्छी खबर पारिवारिक माहौल को और खुशनुमा बनाएगी। उनसे जुड़ी बात सुनने में आपकी दिलचस्पी रहेगी। सुखद सैर के लिए समय निकलेगा, हालांकि दिन के आगे बढ़ने पर काम की मांग भी रहेगी। साथी के साथ मिलने का समय पहले तय कर लें। आज रिश्तों में साथ होने की खुशी साफ महसूस होगी।
आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल
मन का हल्कापन दिन की शुरुआत को सुखद बनाएगा। पसंद के काम में रुचि रहेगी और रचनात्मक गतिविधि से अच्छा लगेगा। बाद में व्यस्त कार्यक्रम के कारण आराम का समय कम पड़ने की संभावना है। दिनचर्या पर ध्यान जाएगा और काम की लगातार मांग के बीच अपनी गति समझनी होगी। सेहत के मामले में आज का संकेत नियमित देखभाल को महत्व देता है। उत्साह बना रहेगा, पर हर खाली समय में अगला काम जोड़ने से थकान बढ़ सकती है। काम के बीच छोटा विराम रखें। बच्चों के साथ बिताए पल या प्रिय से हुई बातचीत मन को राहत देगी। दिन का सुखद हिस्सा याद करने पर संतोष रहेगा।
शुभ अंक
६
शुभ रंग
नीला
शुभ मुहूर्त
अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें
अपने हुनर के अभ्यास के लिए आज कुछ समय अलग रखें।
क्या न करें
सहकर्मी की मांग पर अधीर होकर जवाब न दें।
कल का राशिफल
कल शिक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी में आत्मविश्वास और मन में उत्साह रहेगा। सेहत अच्छी रहेगी। समारोह में जाने, कारोबार हेतु लंबी यात्रा और खिलाड़ियों को सम्मान मिलने के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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