Aaj ka makar rashifal: मकर राशि वालों को बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा, पढ़ाई में अच्छे प्रदर्शन और कारोबार का दायरा बढ़ने के योग हैं। पढ़ें मकर राशि का आज का विस्तृत राशिफल।

बच्चों के साथ समय बिताने का फैसला आज खुशी देगा। उनकी ओर से शुभ समाचार मिलेगा और घर में उसी की चर्चा होगी। उनकी किसी बात पर आपको गर्व होगा। दिन की शुरुआत में मन अपने पसंद के काम की ओर जाएगा। कुछ नया बनाने या अधूरा रचनात्मक काम आगे बढ़ाने का उत्साह रहेगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि आपके हुनर और नियमित कोशिश को धीमी, मगर साफ दिखने वाली तरक्की देगा। छोटी यात्रा से काम आगे बढ़ने के योग हैं। सीधे शब्दों में हुई बातचीत उपयोगी होगी। आज अपनी मेहनत का असर पहचान पाएंगे। बच्चों की खुशी और अपने काम की प्रगति, दोनों के लिए मन में जगह रहेगी।

करियर और शिक्षा विद्यार्थी पढ़ाई में व्यस्त रहेंगे और अच्छे प्रदर्शन के योग हैं। किसी विषय पर टिककर लगाया गया समय समझ बढ़ाने में मददगार होगा। दिन की शुरुआत में चंद्रमा वृषभ राशि के पांचवें भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में मिथुन राशि के छठे भाव में आएगा। आरंभ में रचनात्मकता और बच्चों के लिए समय निकलेगा, फिर काम की दिनचर्या प्रमुख होगी। दफ्तर का कार्यक्रम व्यस्त रहेगा। सहकर्मी की मांग सामने होगी, जो लगातार मेहनत से सुलझेगी। कारोबारी अपने काम का दायरा बढ़ा सकेंगे और प्रयासों के अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं। रोज इस्तेमाल होने वाले हुनर को निखारने का अवसर भी सामने होगा। पढ़ाई के लिए तय समय को दूसरे कामों से अलग रखें।

आज का मकर आर्थिक राशिफल कारोबार के विस्तार से कमाई बढ़ाने की संभावना है। काम में सोचसमझकर लिया गया जोखिम लाभ दे सकता है। आज अपने श्रम की कीमत और उससे होने वाली आमदनी पर आपका ध्यान रहेगा। वृश्चिक राशि के ग्यारहवें भाव में मार्गी सूर्य अधिकार और वरिष्ठों की भूमिका को सामने लाएगा, साथ ही आत्मसम्मान का सवाल भी प्रमुख रहेगा। आर्थिक बातचीत में अपनी बात का वजन महसूस होगा। कारोबार बढ़ाने की इच्छा के साथ उसके लिए उपलब्ध धन पर विचार होगा। अभी चल रहे काम को कितना समय देना है और विस्तार पर कितना ध्यान लगाना है, यह चर्चा उपयोगी रहेगी। आर्थिक फैसला लेते समय संभावित लाभ के साथ अपनी खर्च क्षमता भी देखें।

आज का मकर लव राशिफल आज मन रोमानी रहेगा। किसी प्रिय मित्र के साथ मिलने या घूमने जाने की संभावना है। मुलाकात की बात होने पर उत्साह रहेगा और रोज की व्यस्तता से अलग कुछ सुखद समय बिताने का मन होगा। जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। घर की बातचीत में अपनापन होगा और साथ बैठने पर मन को सुकून मिलेगा। बच्चों की अच्छी खबर पारिवारिक माहौल को और खुशनुमा बनाएगी। उनसे जुड़ी बात सुनने में आपकी दिलचस्पी रहेगी। सुखद सैर के लिए समय निकलेगा, हालांकि दिन के आगे बढ़ने पर काम की मांग भी रहेगी। साथी के साथ मिलने का समय पहले तय कर लें। आज रिश्तों में साथ होने की खुशी साफ महसूस होगी।

आज का मकर स्वास्थ्य राशिफल मन का हल्कापन दिन की शुरुआत को सुखद बनाएगा। पसंद के काम में रुचि रहेगी और रचनात्मक गतिविधि से अच्छा लगेगा। बाद में व्यस्त कार्यक्रम के कारण आराम का समय कम पड़ने की संभावना है। दिनचर्या पर ध्यान जाएगा और काम की लगातार मांग के बीच अपनी गति समझनी होगी। सेहत के मामले में आज का संकेत नियमित देखभाल को महत्व देता है। उत्साह बना रहेगा, पर हर खाली समय में अगला काम जोड़ने से थकान बढ़ सकती है। काम के बीच छोटा विराम रखें। बच्चों के साथ बिताए पल या प्रिय से हुई बातचीत मन को राहत देगी। दिन का सुखद हिस्सा याद करने पर संतोष रहेगा।

शुभ अंक ६

शुभ रंग नीला

शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त: ११:४७ से १२:२९ (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें अपने हुनर के अभ्यास के लिए आज कुछ समय अलग रखें।

क्या न करें सहकर्मी की मांग पर अधीर होकर जवाब न दें।