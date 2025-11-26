मकर राशिफल 26 नवंबर: मकर राशि वालों का दिन बेहद लाभकारी, ऑफिस में इस चीज से बचें

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर राशि की लव लाइफ: आज के दिन रोमांटिक होने के बारे में सोचें। अपने लवर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने का आपका फैसला फायदेमंद होगा। ध्यान रखें कि आप रोमांटिक एक्टिविटीज के जरिए लव अफेयर को प्रोडक्टिव और रोमांचक बनाए रखें। आज बहस न करते हुए ज्यादा समय बिताएं। कुछ लव अफेयर्स में किसी तीसरे व्यक्ति का प्रभाव दिखेगा, जिससे मुश्किलें आ सकती हैं। आप लवर को परिवार से मिलवा सकते हैं और शादी के लिए मंजूरी भी ले सकते हैं। बातचीत में हमेशा खुले रहें और पार्टनर की फीलिंग्स का सम्मान करें।

मकर राशि का करियर राशिफल: प्रोफेशनल सफलता जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई देगी। जो लोग मशीन और ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं, वे इस क्षेत्र से जुड़ी नई चीजें सीखेंगे। आज ऑफिस में पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है। सेल्स और मार्केटिंग वालों को टारगेट पूरा करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है। डेडलाइन का ध्यान रखें और वर्कप्लेस पर गरमागरम बहस करने से बचें। इसके बजाय, काम पर ध्यान दें। स्टूडेंट्स एग्जाम पास कर सकते हैं। ट्रेडर्स लाइसेंसिंग के मामलों में परेशानी में पड़ सकते हैं।

मकर राशि की फाइनेंशियल लाइफ: आज आप खुशकिस्मत हैं कि आप अच्छी सिचुएशन में रहेंगे। क्योंकि पिछले इन्वेस्टमेंट सहित अलग-अलग सोर्स से पैसा आएगा, इसलिए आप और इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के शौकीन हैं, वे आज स्टॉक मार्केट और सट्टे के बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन बड़ा फैसला लेने से पहले आपको एक्सपर्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। आप आज किसी जरूरतमंद दोस्त की मदद भी कर सकते हैं। आप कोई प्रॉपर्टी खरीद या बेच सकते हैं। आज चैरिटी के लिए पैसे डोनेट करने का भी अच्छा समय है।

मकर राशि का हेल्थ राशिफल: आज आपकी हेल्थ नॉर्मल रहेगी। हालांकि, कुछ महिलाओं को माइग्रेन हो सकता है। बच्चों को गले में इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, जिससे दिन खराब हो सकता है। योग करना शुरू करें, जिससे आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख पाएंगे। कुछ लोगों को डायबिटीज से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। फैट से भरपूर ऑयली खाने से बचें और इसकी जगह पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं। जोड़ों में हल्के दर्द के लिए भी आपको डॉक्टर की मदद की जरूरत पड़ सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ