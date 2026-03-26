मकर राशिफल 26 मार्च 2026: मकर राशि वाले फैसले सोच-समझकर लें, खर्च पर रखें कंट्रोल, काम में न करें जल्दबाजी
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 26 मार्च का दिन…
Capricorn Horoscope 26 March 2026, मकर राशिफल आज : आज का दिन ठीक रहेगा, लेकिन चीजों को अपने हाल पर छोड़ने वाला दिन नहीं है। जहां जरूरत है, वहां खुद ध्यान देना पड़ेगा। रिश्तों में बात साफ रखनी होगी, वरना छोटी बात भी आगे बढ़ सकती है। काम में मेहनत दिखेगी और लोग नोटिस भी करेंगे। खर्च भी रहेगा, इसलिए पैसा सोच-समझकर खर्च करें। सेहत को लेकर भी हल्की परेशानी रह सकती है, इसलिए लापरवाही न करें।
आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मकर राशि का लव राशिफल- आज पार्टनर के साथ समय निकालना जरूरी रहेगा। सिर्फ फोन या मैसेज से काम नहीं चलेगा, आमने-सामने बात करें तो बेहतर रहेगा। जो भी मन में है, साफ बोलें। बात दबाने से बाद में ही दिक्कत होती है। पार्टनर की बात को भी उतना ही महत्व दें। कुछ लोग आज अपने रिश्ते को घर तक ले जा सकते हैं, यानी परिवार से मिलाने का प्लान बन सकता है। वहीं कुछ मामलों में किसी तीसरे की वजह से हल्की टेंशन हो सकती है, इसलिए शुरू में ही बात साफ कर लेना बेहतर रहेगा। जिनका रिश्ता पहले खत्म हो गया था, उनके बीच फिर से बात शुरू हो सकती है। दिन ठीक रहेगा, बस जिद और बहस से दूर रहें।
मकर राशि का करियर राशिफल- आज काम के मामले में भागदौड़ रहेगी। एक साथ कई काम आ सकते हैं। जो काम मिला है, उसे टालें नहीं, समय पर पूरा करें। आपका रवैया ही यहां काम आएगा। ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मीटिंग में अपनी बात सीधे रखें, ज्यादा घुमाने से उल्टा असर पड़ सकता है। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, उन्हें आज कहीं से कॉल या अपडेट मिल सकता है। मीडिया, टीचिंग, लॉ और सिक्योरिटी से जुड़े लोगों को आज ज्यादा समय देना पड़ेगा। छात्रों को भी पढ़ाई को लेकर अच्छा मौका मिल सकता है। बिजनेस करने वाले लोग आज नया काम शुरू करने की सोच सकते हैं, लेकिन फैसला जल्दबाजी में न लें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में दिन ठीक है, लेकिन खर्च पर कंट्रोल रखना होगा। कुछ खर्च अचानक सामने आ सकते हैं, खासकर घर या काम से जुड़े। रोजमर्रा के काम चलते रहेंगे, कोई बड़ी रुकावट नहीं आएगी। दिन के दूसरे हिस्से में निवेश को लेकर सोच सकते हैं। जमीन या प्रॉपर्टी पर बात आगे बढ़ सकती है। अगर कोई पुराना केस या विवाद चल रहा है तो उसमें राहत मिल सकती है। कुछ लोग घर के लिए सामान या इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीद सकते हैं। बैंक का कर्ज चुकाने का भी मौका मिल सकता है। व्यापार करने वालों को आज ठीक-ठाक फायदा रहेगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत को लेकर आज लापरवाही न करें। चलते-फिरते समय ध्यान रखें, खासकर सीढ़ियों पर। फिसलने का डर है। जिन लोगों को दिल से जुड़ी परेशानी है, वो ज्यादा सावधान रहें। जरूरत लगे तो डॉक्टर से सलाह लें। खानपान सही रखें, बाहर का ज्यादा खाने से दिक्कत हो सकती है। पुरानी समस्या फिर से उभर सकती है, इसलिए रूटीन न बिगाड़ें। जो लोग खेलकूद में हैं, उन्हें हल्की चोट लग सकती है, लेकिन ज्यादा चिंता की बात नहीं है। दिन सामान्य है, बस खुद का ध्यान रखना जरूरी रहेगा।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट