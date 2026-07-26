मकर राशिफल 26 जुलाई 2026: सुबह मिलेगा किस्मत का साथ, रुके काम होंगे पूरे, शाम को थकान और खर्च से रहें सावधान
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मिलाजुला रहेगा। सुबह का समय शुभ रहेगा और रुके हुए कामों में प्रगति के साथ दोस्तों या करीबी लोगों का सहयोग मिल सकता है। दोपहर के बाद थकान और मानसिक उलझन महसूस हो सकती है, इसलिए जरूरी काम पहले ही निपटा लेना बेहतर रहेगा।
Capricorn Horoscope Today 26 July 2026: मकर राशि के लोगों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी रह सकती है। किसी दोस्त, जान-पहचान वाले या बड़े भाई-बहन से मदद मिलने के योग हैं। अगर कोई काम काफी समय से अटका था तो उसमें आगे बढ़ने की खबर मिल सकती है। सुबह का समय आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, इसलिए जरूरी काम पहले ही निपटा लें। दोपहर के बाद थोड़ा आलस या थकान महसूस हो सकती है। मन भी कुछ उलझा रह सकता है और किसी काम में पहले जैसा मन नहीं लगेगा। ऐसे में हर बात को दिल पर लेने से बचें। अगर कोई काम आज पूरा न हो तो उसे लेकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है। किसी अपने की सलाह आपके काम आ सकती है।
मकर राशि का लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन की शुरुआत अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ बातचीत होगी और दोनों मिलकर किसी बात पर फैसला भी ले सकते हैं। शाम तक मूड थोड़ा बदल सकता है। छोटी-सी बात भी मन खराब कर सकती है। अगर किसी बात से नाराज हैं तो चुप रहने के बजाय आराम से अपनी बात कहें। बेवजह की गलतफहमी बढ़ाने से बचें। अविवाहित लोगों की किसी खास व्यक्ति से बात आगे बढ़ सकती है।
मकर राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों के लिए सुबह का समय ज्यादा अच्छा रहेगा। टीम के साथ काम, मीटिंग या जरूरी बातचीत पहले कर लें। बाद में काम का दबाव बढ़ सकता है और ध्यान भी भटक सकता है। कारोबार करने वालों को नया निवेश या बड़ा फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई से बार-बार हट सकता है। इसलिए थोड़ा-थोड़ा पढ़ें और बीच-बीच में आराम भी करें। कोई भी जरूरी काम पूरा करने से पहले एक बार जरूर जांच लें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन मिला-जुला रहेगा। सुबह किसी तरह का फायदा मिल सकता है, लेकिन बाद में खर्च भी बढ़ सकते हैं। ऑनलाइन खरीदारी या गैरजरूरी चीजों पर पैसा खर्च करने से बचें। अगर निवेश का सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जरूर लें। आज जितना जरूरी हो, उतना ही खर्च करें। इससे आगे चलकर परेशानी नहीं होगी।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
आज शरीर में थकान और सुस्ती रह सकती है। समय पर खाना खाएं और बाहर का ज्यादा तला-भुना खाना खाने से बचें। अगर कई दिनों से नींद पूरी नहीं हो रही है तो आज आराम करने की कोशिश करें। शाम को थोड़ा टहलना या शांत माहौल में समय बिताना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह
सुबह के समय जरूरी काम निपटा लें। शाम को खुद पर ज्यादा दबाव न डालें और जितना हो सके आराम करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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अंकशास्त्र
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