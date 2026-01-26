मकर राशिफल 26 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा मिला-जुला, सेहत और कामकाज पर रखें विशेष ध्यान

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 26 January 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 26 January 2026 : आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। प्रेम जीवन से सकारात्मक नतीजे मिलने के संकेत हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको अपने काम और जिम्मेदारियों पर भी पूरा ध्यान देना होगा। निजी और पेशेवर जीवन- दोनों में संतुलन बनाए रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और धन की आवक बनी रहेगी, लेकिन सेहत को लेकर कुछ परेशानियां सामने आ सकती हैं, इसलिए लापरवाही से बचना जरूरी होगा। आज का दिन आपको यह सिखा सकता है कि समझदारी से लिए गए फैसले ही लंबे समय में फायदा देते हैं। चाहे रिश्तों की बात हो या कामकाज की, हर मामले को शांति और धैर्य के साथ सुलझाने की कोशिश करें।

मकर लव राशिफल: प्रेम संबंधों के लिहाज से आज बातचीत की भूमिका सबसे अहम रहेगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो खुलकर बात करने से कई गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। जो लोग लंबे समय से दूरी वाले रिश्ते में हैं, उन्हें आज मनचाहा नतीजा न मिलने से थोड़ी निराशा हो सकती है। ऐसे में भावनाओं में बहने की बजाय स्थिति को समझने की कोशिश करें। आज पुराने प्रेम संबंध से जुड़ा कोई व्यक्ति दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर सकता है। यह आपके लिए एक सुखद पल बन सकता है, लेकिन किसी भी फैसले से पहले सोच-विचार जरूरी है। शादीशुदा लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। दफ्तर में किसी सहकर्मी के साथ नजदीकियां बढ़ने से बचें, क्योंकि ऐसी स्थिति वैवाहिक जीवन में बड़ा तनाव पैदा कर सकती है। कुछ शादीशुदा महिलाओं को आज जीवनसाथी के माता-पिता की दखलअंदाजी खल सकती है। इस वजह से मन में चिड़चिड़ापन या असहजता आ सकती है। ऐसे में शांति से बात करना और हालात को संभालना बेहतर रहेगा।

मकर करियर राशिफल: करियर के मोर्चे पर आज अहंकार को अपने काम के बीच नहीं आने देना चाहिए। दफ्तर में कोई सीनियर आपकी परफॉर्मेंस पर सवाल उठा सकता है या कमी निकाल सकता है, जिससे आपका मनोबल प्रभावित हो सकता है। हालांकि, इस स्थिति में हिम्मत हारने की बजाय अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना और टारगेट पूरा करने पर फोकस करना बेहतर रहेगा। कुछ लोगों को आज लंबी शिफ्ट या ज्यादा समय तक वर्कस्टेशन पर बैठकर काम करना पड़ सकता है। टीम मीटिंग या चर्चा के दौरान अपनी बात सोच-समझकर रखें और भावनाओं में आकर कोई प्रतिक्रिया न दें। जिन लोगों के इंटरव्यू तय हैं, उनके लिए दिन अनुकूल है। पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू में शामिल हों- ऑफर लेटर मिलने की संभावना बन रही है।व्यापार से जुड़े लोगों के लिए आज पार्टनर्स के साथ तालमेल बनाए रखना बेहद जरूरी रहेगा। अगर साझेदारी में संतुलन बना रहा, तो बिजनेस सुचारु रूप से चलता रहेगा, वरना छोटी-छोटी बातें बड़ा मुद्दा बन सकती हैं।

मकर आर्थिक राशिफल: आज आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रह सकती है। पुराने निवेश से धन मिलने के संकेत हैं, जिससे आप राहत महसूस करेंगे। यह पैसा आपको आगे के लिए समझदारी भरे निवेश करने का मौका देगा। कुछ लोग रियल एस्टेट में निवेश करने का मन बना सकते हैं। व्यापारियों के लिए टैक्स से जुड़े मामले सुलझने की संभावना है। जो लोग अपने कारोबार को नए इलाकों या नए सेक्टर में फैलाना चाहते हैं, उन्हें फंड जुटाने में सफलता मिल सकती है। हालांकि, परिवार में किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से बड़ा खर्च भी सामने आ सकता है, जिससे बजट थोड़ा हिल सकता है। इसके अलावा, आज किसी दोस्त के साथ चल रहे पैसों के विवाद को सुलझाने के लिए भी दिन चुना जा सकता है। बातचीत और समझदारी से मामला हल हो सकता है।

मकर स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिहाज से आज का दिन थोड़ी सावधानी मांगता है। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है। कोल्ड ड्रिंक और शराब से पूरी तरह दूरी बनाए रखें। इसके बजाय अपनी डाइट में ज्यादा सब्जियां, फल और प्राकृतिक सप्लीमेंट शामिल करें। अगर शरीर में किसी तरह की कमजोरी, चक्कर या असहजता महसूस हो, तो डॉक्टर से सलाह लेने में देरी न करें। कुछ महिलाओं को दिन के पहले हिस्से में मासिक धर्म से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं, जिससे थकान या चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में दोपहिया वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, ताकि किसी तरह की चोट या दुर्घटना से बचा जा सके। कुल मिलाकर, आज सेहत को नजरअंदाज करना नुकसानदेह साबित हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com