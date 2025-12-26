मकर राशिफल 26 दिसंबर 2025: प्रेम संबंधों में समझदारी रखें, करियर में मेहनत का मिलेगा फल, खर्चों पर रखें नियंत्रण

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 26 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज ऑफिस में किसी भी तरह की बहस से बचें और सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 26 December 2025 : मकर राशि वाले आज अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करें। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को आप आत्मविश्वास के साथ संभाल पाएंगे। पैसों के मामले में खर्च पर कंट्रोल रखना आज जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लें और अपने साथी का मनोबल बनाए रखें। कामकाज में आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सेहत से जुड़ी हल्की परेशानियां हो सकती हैं।

मकर राशि का लव राशिफल: मकर राशि वाले आज किसी खास के साथ डेट का प्लान बन सकता है, जो आगे चलकर प्यार में भी बदल सकता है। डेट के दौरान शांत रहें और सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करें। कुछ रिश्तों में एक्स लवर की वजह से रुकावट या ईगो से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। सिंगल महिलाओं को आज प्रपोजल में सफलता कम मिल सकती है। दिन का दूसरा हिस्सा पार्टनर को गिफ्ट देकर सरप्राइज देने के लिए अच्छा रहेगा। क्रश को प्रपोज करने का भी सही समय है, जवाब पॉजिटिव मिल सकता है। लवर के साथ समय बिताते वक्त किसी भी नेगेटिव या पुराने झगड़े की बात न करें।

मकर राशि का करियर राशिफल: मकर राशि वाले आज ऑफिस में किसी भी तरह की बहस से बचें और सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। मीटिंग में तभी बोलें जब जरूरत हो।हेल्थकेयर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, एनीमेशन, बैंकिंग, अकाउंटिंग, ट्रांसपोर्ट और एविएशन सेक्टर से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। टीम मीटिंग में ईगो को बीच में न आने दें। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों की नेगोशिएशन स्किल्स आज काम आएंगी। कारोबारियों को लाइसेंस से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है, लेकिन एक-दो दिन में मामला सुलझ जाएगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: मकर राशि वालों को आज बेहतर फाइनेंशियल प्लान बनाना जरूरी होगा, ताकि पैसों का सही मैनेजमेंट हो सके। शेयर बाजार और सट्टा कारोबार में रुचि रखने वाले लोग किस्मत आजमा सकते हैं। दिन के दूसरे भाग में दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा पैसों का पुराना मामला सुलझ सकता है। नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन रहा है। बुजुर्ग लोग निवेश को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। हालांकि, व्यापार में कुछ आर्थिक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: मकर राशि वालों के लिए आज सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी रहेगी। जिन लोगों को दिल से जुड़ी समस्या है, उन्हें दिन के पहले हिस्से में परेशानी हो सकती है। सांस से जुड़ी दिक्कत या वायरल इंफेक्शन भी परेशान कर सकता है।महिलाएं किचन में काम करते समय खास ध्यान रखें, हाथ कटने की संभावना है। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रॉक क्लाइंबिंग या स्कीइंग से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

