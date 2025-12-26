Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today, 26 December 2025: Aaj Ka Makar Rashifal
मकर राशिफल 26 दिसंबर 2025: प्रेम संबंधों में समझदारी रखें, करियर में मेहनत का मिलेगा फल, खर्चों पर रखें नियंत्रण

मकर राशिफल 26 दिसंबर 2025: प्रेम संबंधों में समझदारी रखें, करियर में मेहनत का मिलेगा फल, खर्चों पर रखें नियंत्रण

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 26 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज ऑफिस में किसी भी तरह की बहस से बचें और सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें।

Dec 26, 2025 06:39 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 26 December 2025 : मकर राशि वाले आज अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करें। कामकाज से जुड़ी चुनौतियों को आप आत्मविश्वास के साथ संभाल पाएंगे। पैसों के मामले में खर्च पर कंट्रोल रखना आज जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में समझदारी से काम लें और अपने साथी का मनोबल बनाए रखें। कामकाज में आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। सेहत से जुड़ी हल्की परेशानियां हो सकती हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकर राशि का लव राशिफल: मकर राशि वाले आज किसी खास के साथ डेट का प्लान बन सकता है, जो आगे चलकर प्यार में भी बदल सकता है। डेट के दौरान शांत रहें और सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश करें। कुछ रिश्तों में एक्स लवर की वजह से रुकावट या ईगो से जुड़ी दिक्कत आ सकती है। सिंगल महिलाओं को आज प्रपोजल में सफलता कम मिल सकती है। दिन का दूसरा हिस्सा पार्टनर को गिफ्ट देकर सरप्राइज देने के लिए अच्छा रहेगा। क्रश को प्रपोज करने का भी सही समय है, जवाब पॉजिटिव मिल सकता है। लवर के साथ समय बिताते वक्त किसी भी नेगेटिव या पुराने झगड़े की बात न करें।

ये भी पढ़ें:धनु राशिफल: लव लाइफ में रहें सावधान, नौकरी-कारोबार में आएंगी चुनौतियां

मकर राशि का करियर राशिफल: मकर राशि वाले आज ऑफिस में किसी भी तरह की बहस से बचें और सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। मीटिंग में तभी बोलें जब जरूरत हो।हेल्थकेयर, आईटी, हॉस्पिटैलिटी, एनीमेशन, बैंकिंग, अकाउंटिंग, ट्रांसपोर्ट और एविएशन सेक्टर से जुड़े लोगों को विदेश से जुड़े मौके मिल सकते हैं। टीम मीटिंग में ईगो को बीच में न आने दें। मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों की नेगोशिएशन स्किल्स आज काम आएंगी। कारोबारियों को लाइसेंस से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है, लेकिन एक-दो दिन में मामला सुलझ जाएगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: मकर राशि वालों को आज बेहतर फाइनेंशियल प्लान बनाना जरूरी होगा, ताकि पैसों का सही मैनेजमेंट हो सके। शेयर बाजार और सट्टा कारोबार में रुचि रखने वाले लोग किस्मत आजमा सकते हैं। दिन के दूसरे भाग में दोस्त या भाई-बहन से जुड़ा पैसों का पुराना मामला सुलझ सकता है। नई प्रॉपर्टी खरीदने का योग भी बन रहा है। बुजुर्ग लोग निवेश को लेकर आत्मविश्वास महसूस करेंगे। हालांकि, व्यापार में कुछ आर्थिक उतार-चढ़ाव रह सकते हैं।

ये भी पढ़ें:आज का तुला राशिफल 26 दिसंबर 2025: रिश्तों में रखें संयम, करियर में मिलेगी सफलता

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: मकर राशि वालों के लिए आज सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी रहेगी। जिन लोगों को दिल से जुड़ी समस्या है, उन्हें दिन के पहले हिस्से में परेशानी हो सकती है। सांस से जुड़ी दिक्कत या वायरल इंफेक्शन भी परेशान कर सकता है।महिलाएं किचन में काम करते समय खास ध्यान रखें, हाथ कटने की संभावना है। गर्भवती महिलाओं को एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे रॉक क्लाइंबिंग या स्कीइंग से दूरी बनाए रखनी चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
capricorn Makar rashifal Capricorn Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने