मकर राशिफल 26 अगस्त: आज आप चुका सकते हैं कर्ज, रिलेशनशिप में आएगी खुशहाली

Today Capricorn Horoscope 26 August 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेTue, 26 Aug 2025 06:01 AM
Capricorn Horoscope Today 26 August 2025, Aaj ka makar rashifal: आज रिलेशनशिप परेशानियों से फ्री रहने वाला है। ऑफिस और आर्थिक तौर पर आप अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। आर्थिक मामले दुरुस्त रखें। आज नॉर्मल सेहत भी अच्छी रहेगी।

मकर लव राशिफल- रिलेशनशिप में खुशहाली आएगी। आप यादगार पल देखेंगे और यह किसी एक्स लवर के साथ मामलों को सुलझाने का भी अच्छा समय है। शादीशुदा महिलाओं को ऑफिस रोमांस को लेकर सतर्क रहना चाहिए क्योंकि पार्टनर को इसका पता चल सकता है। आप दिन के दूसरे भाग में एक साथ ज्यादा समय बिताने पर विचार कर सकते हैं। एक रोमांटिक डिनर की प्लानिंग बनाएं जहां आप रिलेशनशिप के भविष्य पर एक नया फैसला भी ले सकते हैं।

मकर करियर राशिफल- टीम डिस्कशन में शामिल होते समय फीलिंग्स पर नजर रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में आपके सामने नए चैलेंज आ सकते हैं। बैंकर और अकाउंटेंट आज ओवरटाइम काम करेंगे। व्यवसायियों के लिए ऑपरेशन संबंधी परेशानी हो सकती हैं, लेकिन वह जल्दी या देर से सुलझ जाएंगी। ऑथर्स का काम पब्लिश हो सकता है, जबकि कॉपीराइटर क्लाइंट को जीतने में सफल हो सकते हैं। नौकरी के लिए विदेश जाने के मौके मिलेंगे, वहीं क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले लोगों को भी अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा।

मकर आर्थिक राशिफल- सेंटल फाइनेंशियल भागीदारी से जुड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि आपकी आय भी असंगत और आपके संतुष्टि के लेवल से नीचे हो सकती है। दिन का दूसरा भाग आर्थिक विवाद निपटाने और यहां तक ​​कि दान देने के लिए भी अच्छा है। आप कर्ज चुका सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने में भी सफल हो सकते हैं। बिजनेसमैन को धन का अभाव नहीं होगा क्योंकि नई पार्टनरशिप यहां अच्छी मदद करेंगी।

मकर सेहत राशिफल- कोई बड़ी बीमारी आपको परेशान नहीं करेगी। लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी जरूरत हो उचित मेडिकल केयर ली जाए। जिन लोगों को नींद से जुड़ी परेशानी है उन्हें आज डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है। आपको अपने डाइट के बारे में भी सतर्क रहना चाहिए और ज्यादा सब्जियां और फल शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ बड़े-बुजुर्गों को सांस से जुड़ी परेशानियों के लिए डॉक्टर से मिलने की भी जरूरत होगी।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

