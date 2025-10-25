मकर राशिफल 25 अक्टूबर : मकर राशि वाले सिंपल प्लानिंग और फोकस रखकर करें काम

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 25 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज प्लानिंग के साथ काम करने की आवश्यकता है।

Sat, 25 Oct 2025 06:51 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 25 October 2025 : आज आप धीरे-धीरे अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ेंगे। छोटे-छोटे कदम सफलता की तरफ ले जाएंगे। रिश्ते मजबूत और सुखद बने रहेंगे। काम में प्रगति दिखेगी और सेहत भी सही रहेगी अगर थोड़ा आराम और हल्की एक्टिविटी अपनाएं। आज आपका पेशन्स छोटे प्रयासों को बड़े फायदे में बदल देगा। साफ-सुथरे कामों पर फोकस करें। परिवार से प्यार से बात करें और खर्चों में सावधानी रखें। काम में लगातार प्लानिंग और मेहनत भरोसा बढ़ाएगी। आराम सही मात्रा में लें, पानी पीते रहें और हल्की वॉक करें।

लव राशिफल: आज रिश्ता मजबूत होगा और सुकून मिलेगा। सच बोलें लेकिन नम्रता से। छोटे और साफ शब्द काफी काम करेंगे। अगर सिंगल हैं तो कोई फ्रेंडली बातचीत कुछ नया शुरू कर सकती है। जो लंबे समय से पार्टनर के साथ हैं उन्हें छोटा सा थॉटफुल जेस्चर दिखाना होगा ताकि प्यार और भरोसा बना रहे। फैमिली के साथ बिताया थोड़ा समय भी खुशी देगा। कड़क शब्दों से बचें और ध्यान से सुनें। पेशन्स ही भरोसा बनाती है। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखने से रिश्ता मजबूत होता है।

करियर राशिफल: काम में आज फोकस रखना और सिंपल प्लानिंग जरूरी है। बड़े कामों को छोटे स्टेप्स में बांटें और एक-एक करके पूरा करें। जहां मदद की जरूरत हो, वहां हाथ बढ़ाओ लेकिन सब कुछ खुद न संभालें। साफ और ऑर्गनाइज्ड वर्कस्पेस से सोचने में आसानी होगी। आपकी मेहनत टीम के सभी लोग देखेंगे और आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं। ऑर्गनाइज्ड रहें। डेडलाइन से पहले काम करें।

आर्थिक राशिफल: पैसे के मामले में आज सावधानी जरूरी है। अचानक बड़े खर्च या रिस्की डील्स से बचें। छोटे बिल चेक करें और जहां बचत हो सके, वहां करें। सिंपल चेंजेस भी बड़ा फर्क डालते हैं। खर्च की योजना अच्छे से बनाएं। किसी भरोसेमंद फ्रेंड या फैमिली से सलाह लेना भी अच्छा रहेगा। रोजमर्रा के खर्चों में कमी करें। थोड़ी-थोड़ी सेविंग अभी से शुरू कर लें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन को रूटीन लाइफ चाहिए। पानी पीते रहें, हल्का और संतुलित शाकाहारी खाना खाएं और थकान लगे तो आराम करें। हल्की स्ट्रेचिंग या थोड़ी वॉक से मसल्स रिलैक्स रहेंगे। भारी एक्सरसाइज या अचानक स्ट्रेन से बचें। सोने का समय नियमित रखें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com