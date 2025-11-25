Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 25 November 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 25 नवंबर: मकर राशि वाले ऑफर मिलने पर करें ये काम, ऑफिस की गॉसिप से बचें

मकर राशिफल 25 नवंबर: मकर राशि वाले ऑफर मिलने पर करें ये काम, ऑफिस की गॉसिप से बचें

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Tue, 25 Nov 2025 06:19 AMShrishti Chaubey हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 25 नवंबर 2025: शांत इरादा आज आपको गाइड करेगा। प्रैक्टिकल कामों पर फोकस करें और रूटीन को सिंपल रखें। साथ काम करने वाले और परिवार वाले आपके भरोसे की तारीफ करेंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। सोच-समझकर जवाब देना ज्यादा अच्छा रहेगा। शाम तक आपको तरक्की के पहले संकेत दिख सकते हैं। आज शांत रहें और अपने प्लान पर टिके रहें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव लाइफ: आपका शांत स्वभाव आज रिश्तों को सुरक्षित महसूस कराएगा। अगर आप पार्टनरशिप में हैं, तो देखभाल करें जब आपका पार्टनर बोले तो ध्यान से सुनें। सिंगल मकर राशि वाले लोग रेगुलर काम करते हुए किसी से मिल सकते हैं। प्यार और सब्र रखें। जल्दबाजी में कमिटमेंट के लिए प्रेशर देने से बचें। ईमानदार, प्यार भरी बातचीत आपको करीब लाएगी। तारीफ या एक सिंपल शेयर्ड प्लान शाम को खुशनुमा बना सकता है और आपके बीच भरोसा बढ़ा सकता है। अभी छोटे-छोटे इशारे सिर्फ दिखावे से ज्यादा मायने रखते हैं।

करियर राशिफल: काम पर, लगातार फोकस करने से फायदा होता है। एक बार में एक काम करें। पहले छोटे प्रोजेक्ट पूरे करें। अगर आप लीडरशिप और क्लियर प्लान दिखाते हैं तो टीममेट्स आपके डिसीजन पर भरोसा करेंगे। ऑफिस की गॉसिप से बचें और बात करते समय फैक्ट्स पर ध्यान दें। आपका कोई प्रैक्टिकल सुझाव आपको पसंद आ सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ जरूरी रिसोर्स मांगने से न डरें। दिन के आखिर तक, आपके काम पर ध्यान दिया जाएगा और उसका इनाम मिलेगा।

ये भी पढ़ें:शनि-बुध की चाल मचाएगी धमाल, इन 3 राशियों को खूब मिलेगा लाभ
ये भी पढ़ें:बुध, शुक्र, मंगल, सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, इन 3 राशियों की चांदी ही चांदी

फाइनेंशियल लाइफ: पैसों के मामले स्टेबल दिख रहे हैं लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें। आज छोटी-छोटी सेविंग्स करें और अचानक बड़ी खरीदारी करने से बचें। बजट की जांच करने से पता चलेगा कि आप कहां खर्च कम कर सकते हैं और लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर जॉइंट खर्च का ऑफर दिया जाता है, तो शर्तें पढ़ें और सवाल पूछें। एक्स्ट्रा काम या रिफंड से अचानक छोटी इंकम हो सकती है। प्रैक्टिकल रहें और भविष्य के खर्च की प्लानिंग करें। धीरे-धीरे, समझदारी भरे फैसले आपकी बचत को बचाएंगे और आने वाले हफ्तों में मन की शांति देंगे।

सेहत राशिफल: आज आपका शरीर रोजाना की रेगुलर देखभाल पर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा। रूटीन पर ध्यान दें। एक्सरसाइज, रेगुलर नींद और हल्का, बैलेंस्ड खाना। अपनी आंखों और दिमाग को आराम देने के लिए काम के दौरान छोटे ब्रेक लें। ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस से बचें और अगर स्ट्रेस बढ़े तो धीरे-धीरे सांस लेने की प्रैक्टिस करें। खूब पानी पिएं और पॉजिटिव सोच रखें। अगर आपको थकान महसूस हो, तो शाम को जल्दी आराम करें। हेल्दी फैसले एनर्जी बढ़ाएंगे और आपको शांत और मजबूत महसूस करने में मदद करेंगे।

ये भी पढ़ें:मेष राशि से लेकर मीन का 25 नवंबर का दिन कैसा रहेगा, पंडित जी से जानें राशिफल
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 25 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने