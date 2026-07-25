मकर राशिफल 25 जुलाई 2026: मकर राशि वालों के सुबह से शाम तक बनेंगे सफलता के योग, नए संपर्क दिला सकते हैं बड़ा फायदा
Capricorn Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन मकर राशि वालों के लिए सकारात्मक रहेगा। नए लोगों से मुलाकात और पुराने संपर्कों का सहयोग मिलने से करियर और कारोबार में लाभ के अवसर बन सकते हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा।
Capricorn Horoscope Today 25 July 2026: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। लोगों से मेलजोल बढ़ेगा और कई जरूरी काम बातचीत के जरिए पूरे हो सकते हैं। अगर आप नौकरी या कारोबार में हैं तो नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। पुराने संपर्क भी आपके काम आ सकते हैं। किसी दोस्त, रिश्तेदार या जान-पहचान वाले की मदद से कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। आज भविष्य को लेकर कुछ नई योजनाएं भी बना सकते हैं। अगर लंबे समय से किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे तो उस पर सोच-विचार कर सकते हैं। घर में मेहमान आने या किसी रिश्तेदार के मिलने की संभावना भी है। परिवार के साथ समय अच्छा बीतेगा। हालांकि, हर जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने की कोशिश न करें। जरूरत से ज्यादा काम करेंगे तो शाम तक थकान महसूस हो सकती है। इसलिए जितना जरूरी हो, उतना ही काम करें और बीच-बीच में आराम भी लेते रहें।
मकर राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो साथी के साथ खुलकर बात करने का मौका मिलेगा। पहले की कोई गलतफहमी दूर हो सकती है। आपकी बातों का साथी पर अच्छा असर पड़ेगा और रिश्ता पहले से मजबूत होगा। अगर अभी तक शादी नहीं हुई है तो किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। हालांकि, किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करना ठीक नहीं रहेगा। पहले सामने वाले को समझें और फिर आगे बढ़ें। घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। परिवार के लोगों के साथ हंसी-मजाक और बातचीत में समय बीतेगा। अगर घर में मेहमान आएं तो उनका स्वागत प्यार से करें।
मकर राशि का करियर राशिफल
नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। टीम के साथ मिलकर किए गए काम में सफलता मिल सकती है। ऑफिस में आपकी मेहनत की तारीफ हो सकती है। अगर किसी जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें अच्छी प्रगति देखने को मिलेगी। व्यापार करने वालों को पुराने ग्राहकों या पुराने संपर्कों से फायदा मिलने की संभावना है। नया काम भी मिल सकता है। छात्रों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ मिलकर पढ़ाई करने से कठिन विषय आसानी से समझ में आ सकते हैं। अगर कोई फॉर्म, दस्तावेज या आवेदन भर रहे हैं तो उसे ध्यान से पढ़कर ही जमा करें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में आज समझदारी दिखाने की जरूरत है। आमदनी अच्छी रह सकती है, लेकिन खर्च भी बढ़ सकते हैं। इसलिए बजट बनाकर चलना बेहतर रहेगा। अगर निवेश करने की सोच रहे हैं तो पूरी जानकारी लेने के बाद ही फैसला करें। किसी के कहने पर या लालच में आकर पैसा लगाने से बचें। छोटी-छोटी बचत भविष्य में आपके बहुत काम आ सकती है।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। हालांकि, दिनभर की भागदौड़ के कारण शरीर में थकान महसूस हो सकती है। समय पर खाना खाएं, पर्याप्त पानी पिएं और नींद पूरी करें। अगर लंबे समय तक एक ही जगह बैठकर काम करते हैं तो बीच-बीच में थोड़ा टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। इससे शरीर में ताजगी बनी रहेगी। शाम को परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव भी कम होगा।
आज की सलाह
आज नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और इससे भविष्य में फायदा भी हो सकता है। लेकिन पैसों से जुड़े किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। सोच-समझकर उठाया गया कदम ही आपके लिए लाभदायक रहेगा।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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