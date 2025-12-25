Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today, 25 December 2025: Aaj Ka Makar Rashifal
मकर राशिफल 25 दिसंबर 2025: मकर राशि वाले आज प्लानिंग से करें काम, समझदारी से लें फैसले

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 25 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों को आज परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

Dec 25, 2025 06:50 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 25 December 2025 : मकर राशि वालों को आज परिवार का सहयोग मिलेगा, काम आगे बढ़ेंगे और आपकी सादगी व विनम्रता माहौल को शांत बनाएगी। इससे नए मौके भी बन सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए आज व्यावहारिक फैसले फायदेमंद रहेंगे। मेहनत और सब्र से धीरे-धीरे प्रगति होगी। घरवालों से प्यार से बात करें, जरूरत पड़े तो प्लान में थोड़ा बदलाव करें और समय के छोटे-छोटे मौके स्वीकार करें। समझदारी से काम करने पर आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपनी उपलब्धियों को मान दें और रात में पूरा आराम करें।

मकर राशि का लव राशिफल: प्यार के मामले में आज छोटी-छोटी बातों से रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल लोग हल्की और सच्ची बातचीत से नई दोस्ती की शुरुआत कर सकते हैं। जो लोग रिश्ते में हैं, उनके लिए जिम्मेदारियां बांटना और छोटी सरप्राइज देना अपनापन बढ़ाएगा। जल्दबाजी में वादे न करें, धैर्य रखें, ध्यान से सुनें और एक-दूसरे का हौसला बढ़ाएं। परिवार के साथ शांति से मदद करने और भावनाओं की कद्र करने से रिश्तों में मिठास रहेगी।

मकर राशि का करियर राशिफल: कामकाज में आज प्लानिंग और काम पूरा करने पर ध्यान दें। छोटे-छोटे कदम उठाकर काम निपटाएं, आपकी मेहनत सीनियर्स को नजर आएगी। अगर बदलाव का सोच रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी जुटाएं और शांत होकर अपनी बात रखें। टीमवर्क से फायदा होगा, लेकिन अपनी सीमा भी तय रखें ताकि थकान न हो। समय-सारिणी अपडेट करें, छोटी सफलताओं को सराहें और आगे की जिम्मेदारियों के लिए सीखते रहें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज छोटे और समझदारी भरे फैसले आगे चलकर बड़ा फायदा देंगे। बिल चेक करें और बड़े खर्च थोड़े समय के लिए टाल दें। खर्च कम करने के आसान तरीके अपनाएं, जैसे पहले से खाने की प्लानिंग, दाम तुलना करना या रोज थोड़ा-थोड़ा बचाना। अगर लोन या कर्ज की चिंता है तो शांति से बात करें और मदद मांगें। जोखिम भरे सौदों से बचें। धीरे-धीरे की गई बचत तनाव कम करेगी।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल: सेहत के लिए आज हल्की दिनचर्या अपनाएं और पूरा आराम करें। हल्की वॉक, आसान स्ट्रेचिंग और गहरी सांस लेने से मन शांत रहेगा। सादा और ताजा शाकाहारी खाना खाएं, पानी ज्यादा पिएं और ज्यादा मीठा या तला-भुना खाने से बचें। बैठते समय सही पोस्चर रखें और बीच-बीच में चलना-फिरना करें। थकान लगे तो थोड़ी देर आराम करें और जरूरत पड़े तो मदद लें। शांत मन और नियमित आदतें आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
