मकर राशिफल 24 अक्टूबर: आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेने और अचानक खरीदारी से बचें

संक्षेप: Today Capricorn Horoscope 24 October 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Fri, 24 Oct 2025 05:53 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडे
Capricorn Horoscope Today 24 October 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों आप एक समय में एक ही काम पर फोकस करके लगातार ग्रोथ कर सकते हैं। कोई भरोसेमंद फ्रेंड या फैमिली मेंबर काम की सलाह दे सकता है। अपना प्रोग्राम सिंपल रखें और जल्दबाजी से बचें और अच्छे फैसले लें। छोटे-छोटे समझदारी भरे कदम, सावधानी से उठाए गए स्थाई सफलता और आंतरिक शांति को बनाते हैं।

मकर लव राशिफल- आज आपका दिल धीरे-धीरे धड़क रहा है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो दया से भरे छोटे-छोटे काम और शांत बातचीत आपको और करीब ला सकती है। बोलने से ज्यादा सुनें और छोटी-छोटी जरूरतों पर फोकस करें। मकर राशि के सिंगल जातकों को किसी एक साथ काम या फैमिली प्रोग्राम के जरिए कोई स्ट्रांग व्यक्ति मिल सकता है। अपनी इच्छाओं के बारे में ईमानदार रहें और अपनी उम्मीदें सिंपल रखें। किसी की तारीफ करें और आज शाम साथ में कुछ शांत पल बिताने की प्लानिंग बनाएं।

मकर करियर राशिफल- मकर राशि वालों आज वर्कप्लेस आपके स्थिर नजरिए पर ध्यान दिया जाएगा। किसी एक महत्वपूर्ण टास्क पर फोकस करें और उसे सावधानी के साथ पूरा करें। कलीग आपकी शांत प्लानिंग का सम्मान करेंगे। एक छोटा सा स्पष्ट नोट या मैसेज बाद में होने वाली परेशानी को रोक सकता है। आज बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां लेने से बचें, क्वांटिटी की जगह क्वालिटी को प्राथमिकता दें। अगर कोई नया आइडिया रिस्की लगे, तो किसी भरोसेमंद टीम के मेंबर से इस पर बातचीत करें।

मकर आर्थिक राशिफल- मकर राशि वालों आज धन से जुड़े मामले स्थिर दिख रहे हैं। छोटे-छोटे सोच-समझकर किए गए फैसले आपकी बचत को सुरक्षित रखेंगे। अचानक खरीदारी करने से बचें, इसके बजाए एक छोटी लिस्ट बनाएं और जरूरतों की तुलना करें। अगर कोई बिल आता है, तो उसे शांति से पढ़ें और समय पर पेमेंट करने का प्लान बनाएं। छोटी-छोटी बचत की आदत जैसे कि पेमेंट में से थोड़ी रकम अलग रखना, एक से ज्यादा बड़ी प्लानिंग में काम की साबित हो सकती है। आराम पाने के लिए धीमी और स्थिर ग्रोथ पर भरोसा करें। आज ही किसी भरोसेमंद बुजुर्ग से बड़े खर्च के बारे में पहले बातचीत करें।

मकर सेहत राशिफल- आज आपकी सेहत शांत और स्थिर नजर आ रही है। हल्की सांसें लेना, थोड़ी देर वॉक करना या हल्की स्ट्रेचिंग करना एनर्जी को स्थिर बनाए रखेगा। जब थकान महसूस हो तो आराम करें और पर्याप्त पानी पिएं। हैवी एक्सरसाइज या अचानक स्ट्रेस से बचें। अगर आप स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो थोड़ी देर सांस लेने का रेस्ट लें और हॉट बाथ लें। छोटी-छोटी देखभाल की आदतें अभी आपके शरीर और मन को संतुलित और स्ट्रांग बनाए रखने में मदद करेंगी।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

वेबसाइट: www.astrologerjnpandey.com

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

