आज का मकर राशिफल (24 नवंबर 2026) : तुला राशि का शुक्र खर्च बढ़ाएगा, सीमित जोखिम लाभकारी
Capricorn Horoscope Today: आज मेहनत बोझ जैसी कम लगेगी, क्योंकि काम में अपनी रुचि दिखाई देगी। एक समय में एक जिम्मेदारी को पूरा ध्यान दें।
बच्चों की ओर से अच्छी खबर आएगी और घर में खुशी फैल जाएगी। आज आनंद का भाव रहेगा। जिस बात को सुनने के लिए आप उत्सुक थे, उसके सामने आने से मन हल्का होगा। प्यार के मामले में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और किसी की ओर से रुचि जताए जाने की संभावना है। काम आप समझदारी और लगन से करेंगे। नौकरी में बेहतर प्रदर्शन तथा कारोबार में नया काम शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है। तुला राशि के दसवें भाव में अपनी राशि का शुक्र काम के माहौल में सहजता देगा और सुविधा या शौक पर खर्च की इच्छा बढ़ाएगा। घर की खुशी के साथ अपनी पसंद का कुछ लेने का मन होगा। काम में सोचा हुआ सीमित जोखिम लाभकारी रहने के योग हैं। हालांकि सुखद मनःस्थिति में अनियोजित खर्च बढ़ने से सावधान रहें।
आज मकर करियर राशिफल में क्या है
आज काम में आपकी गंभीरता स्पष्ट रहेगी। जिम्मेदारी समझकर उठाने और उसे पूरा समय देने का रुझान होगा। नौकरीपेशा लोगों के लिए अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर अनुकूल है। किसी काम में सूझबूझ लगाने से उसकी दिशा अधिक साफ दिखाई देगी। कारोबारी नया उद्यम शुरू करने की संभावना पर आगे बढ़ सकेंगे। योजना को वास्तविक काम का रूप देने के लिए दिन अच्छा है, हालांकि बड़े नतीजे धीरे सामने आएंगे। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा। जिस विषय को समय देंगे, उसमें ध्यान टिकने की संभावना अच्छी है। रचनात्मक काम करने वालों के लिए भी कल्पना को उपयोगी रूप देना सहज रहेगा।
आज मकर धन राशिफल में क्या है
कमाई बढ़ाने की कोशिशों में समझकर उठाया गया जोखिम उपयोगी रह सकता है। नई व्यावसायिक शुरुआत पर रकम लगाने का विचार प्रमुख होगा। साथ ही कुंभ राशि के दूसरे भाव में राहु धन और पारिवारिक जरूरतों को लेकर बेचैनी बढ़ाएगा। अचानक कोई चीज बहुत आकर्षक लगेगी और उसे पाने की इच्छा तेज होगी। घर के लिए सुविधा बढ़ाने का विचार आर्थिक बातचीत में जगह लेगा। उपलब्ध रकम और मन की चाह के बीच अंतर अधिक महसूस होगा। किसी सुखद खबर का उत्साह खरीदारी तक पहुंच सकता है। आज आर्थिक फैसला लेते समय अपनी तय सीमा याद रखें। धन का विषय केवल जरूरत तक सीमित नहीं रहेगा, उसमें शौक और भावनात्मक खुशी भी जुड़ी होगी।
आज मकर लव राशिफल में क्या है
प्रेम संबंध में बात आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। किसी की ओर से लगाव जताए जाने की संभावना है, जिससे मन में उत्सुकता रहेगी। परिवार में बच्चों की खबर साझा आनंद देगी। दिन की शुरुआत में चंद्रमा मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा और सुबह के शुरुआती हिस्से में वृषभ राशि के पांचवें भाव में आएगा। आरंभ में घर का आराम और माता का साथ मन को खींचेगा। बाद के बड़े हिस्से में बच्चों के लिए समय निकलेगा और रचनात्मक रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ सुखद सैर का अवसर भी रहेगा। दिन की बातचीत में अपनापन होगा। प्रेम की बात कहते समय सहजता अधिक रहेगी और अपनी भावना को छिपाए रखने का मन कम होगा।
आज मकर हेल्थ राशिफल में क्या है
आज प्रसन्न मन दैनिक काम में रुचि बनाए रखेगा। किसी खास स्वास्थ्य समस्या का संकेत नहीं है, लेकिन खुशी में कार्यक्रम भर लेने की प्रवृत्ति रहेगी। काम के प्रति लगन और परिवार के साथ समय, दोनों अपनी जगह मांगेंगे। इनके बीच आराम का हिस्सा छोटा पड़ सकता है। मन हल्का होने पर भी शरीर की सामान्य जरूरतें बनी रहेंगी। अपनी रोज की दिनचर्या का एक स्थिर हिस्सा बनाए रखें। पढ़ाई या रचनात्मक काम में डूबने पर समय का ध्यान कम रहेगा। थोड़ा ठहराव मिलने से दोबारा काम में लौटना सहज होगा। दिन का अच्छा मनोभाव अपनी क्षमता को लेकर भरोसा बढ़ाएगा और सक्रिय रहने की इच्छा बनी रहेगी।
क्या करें
प्रेम की बात आगे बढ़ाने के लिए शांत समय चुनें।
क्या न करें
खुशखबरी के उत्साह में महंगा उपहार लेने का तुरंत वादा न करें।
कल का राशिफल
कल शिक्षा में अच्छे परिणाम के योग हैं। नौकरी में भरोसा बढ़ेगा और मन उत्साहित रहेगा। किसी समारोह में जाने की संभावना है। कारोबार बढ़ाने के लिए लंबी यात्रा के योग हैं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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