Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 24 November 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 24 नवंबर: मकर राशि वाले पैसों के मामलों पर ध्यान दें, करियर में होगी तरक्की

मकर राशिफल 24 नवंबर: मकर राशि वाले पैसों के मामलों पर ध्यान दें, करियर में होगी तरक्की

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Mon, 24 Nov 2025 06:16 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 24 नवंबर 2025: लगातार कोशिश और क्लियर प्राथमिकताएं आपके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएंगी। प्रैक्टिकल डिसीजन पर भरोसा करें, छोटे लक्ष्य तय करें और भरोसेमंद साथियों से मदद लें। जल्दबाजी में वादे करने से बचें। शाम तक आप तरक्की देखेंगे। जिम्मेदारियों को लेकर शांत महसूस करेंगे। एक समझदारी भरा प्लान तैयार करेंगे जिससे धीरे-धीरे फायदा होगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव लाइफ: आज आपका स्वभाव रिश्तों को बढ़ाने में मदद करेगा। छोटी-छोटी जरूरतों के बारे में साफ-साफ बोलें और बिना जल्दबाजी के सुनें। एक नोट, चाय या शांत सैर जैसे छोटे-छोटे इशारे प्यार को मजबूत करेंगे। अगर सिंगल हैं, तो दोस्तों या कम्युनिटी इवेंट्स के जरिए ऐसे लोगों से मिलें, जहां वैल्यूज मेल खाती हों। शादीशुदा कपल्स को परंपराओं और पारिवारिक रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। साथ ही हल्की-फुल्की बातचीत के लिए समय निकालना चाहिए। आलोचना से बचें। समझदारी चुनें। शाम तक, इमोशनल फीलिंग और प्रैक्टिकल सपोर्ट रिश्तों को मजबूत करेगा।

ये भी पढ़ें:शनि की राशि में शुक्र, सूर्य, बुध का गोचर, इन 3 राशियों को मिलेगा खूब प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:12 महीने बाद सूर्य का गोचर गुरु की राशि में, इन राशियों का चमकेगा भाग्य

करियर राशिफल: प्रोफेशनल तरक्की आज स्टेबल दिख रही है। स्ट्रेस से बचने के लिए काम और रियलिस्टिक डेडलाइन पर फोकस करें। कोई सम्मानित सहकर्मी प्रैक्टिकल सलाह या मददगार कनेक्शन बनाने में मदद कर सकता है। सुनें और तभी काम करें, जब यह आपके प्लान में फिट हो। स्पीड से ज्यादा क्वालिटी को प्राथमिकता दें। जरूरी डिसीजन को डॉक्यूमेंट करें, और छोटे काम दूसरों को सौंप दें। अगर कोई मुश्किल मीटिंग हो रही है, तो नोट्स तैयार करें और शांत रहने की बातों की रिहर्सल करें। आपकी भरोसेमंद कोशिश से पहचान मिलेगी। जल्द ही धीरे-धीरे तरक्की का सुरक्षित दरवाजा खुलेगा।

फाइनेंशियल लाइफ: आज फाइनेंशियल मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। जरूरी जरूरतों के लिए कैश निकालने के लिए बजट और छोटे-मोटे रेगुलर खर्चों की जांच करें। बिना सोचे-समझे खरीदारी करने से बचें। गलतियों से बचने के लिए बिल या ऑनलाइन स्टेटमेंट दोबारा चेक करें। अगर कोई ऑफर जल्दी प्रॉफिट का वादा करता है, तो अच्छी तरह रिसर्च करें और भरोसेमंद सलाहकारों से पूछें। जब तक आपके पास क्लियर नंबर न हों, तब तक बड़े इन्वेस्टमेंट को टालने पर विचार करें। प्लानिंग से छोटी-मोटी बचत बढ़ेगी। हफ्ते के आखिर तक, आज किए गए समझदारी भरे फैसले स्टेबिलिटी में सुधार करेंगे और आपको लक्ष्य के लिए बचत करने देंगे।

ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 24-30 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:2026 का राशिफल: मेष समेत इन 4 राशियों के जीवन में होंगे बड़े बदलाव

सेहत राशिफल: अगर आप आसान रूटीन रखते हैं तो सेहत अच्छी दिखती है। नींद, हल्की एक्सरसाइज जैसे चलना या हल्की स्ट्रेचिंग, और रेगुलर पानी पीने को प्राथमिकता दें। काम में बिजी रहने के दौरान थोड़ी देर सांस लेने का ब्रेक लें। सब्जियों, दाल और फलों से भरपूर पौष्टिक शाकाहारी खाना खाएं। भारी या देर रात के स्नैक्स से बचें। अगर आपको स्ट्रेस महसूस हो, तो शांति से सांस लेने की कोशिश करें या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करें। आज की छोटी-छोटी रेगुलर आदतें आने वाले दिनों के लिए एनर्जी, डाइजेशन और साफ सोच में मदद करती हैं और मेंटल बैलेंस बनाए रखती हैं।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 24 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 24 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Capricorn Horoscope Capricorn Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने