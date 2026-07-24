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मकर राशिफल 24 जुलाई: शनि आपको मेहनत से आगे बढ़ा रहा, चंद्रमा दिलाएंगे काम का परिणाम

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 24 July 2026: आज मकर राशि वालों के लिए घर या संपत्ति से जुड़ा कोई विचार फिलहाल आगे बढ़ाने के बजाय थोड़ा रोककर देखना बेहतर रहेगा। जानें मकर राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा 24 जुलाई का दिन। पढ़ें आज का मकर राशिफल।

Aaj ka makar rashifal 24 July 2026
आज का मकर राशिफल 24 जुलाई 2026

Capricorn Horoscope Today, Aaj ka makar rashifal 24 July 2026: माहौल व्यस्त रहेगा, लेकिन संतोष भी देगा। लोगों से सहयोग मिल सकता है और आपकी कोशिशों का व्यावहारिक लाभ दिखेगा। आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने का मौका रहेगा। मन में भविष्य की योजना, संपर्कों का उपयोग और लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की इच्छा रहेगी। समूह, मित्र, टीम या नेटवर्क से जुड़ी गतिविधियां उपयोगी साबित हो सकती हैं। चंद्रमा लाभ के क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए काम का परिणाम किसी न किसी रूप में मिलता दिखेगा। हालांकि घर या संपत्ति से जुड़ा कोई विचार फिलहाल आगे बढ़ाने के बजाय थोड़ा रोककर देखना बेहतर रहेगा। साझेदारी और व्यक्तिगत संबंध भी ध्यान मांगेंगे, क्योंकि सामने वाले की अपेक्षाएं बढ़ सकती हैं। शनि आपको मेहनत से आगे बढ़ा रहा है, इसलिए छोटी दूरी के काम, मीटिंग, संदेश और लगातार फॉलो अप से अच्छा नतीजा बन सकता है। लंबी यात्रा की योजना में बदलाव या रुकावट आ सकती है। इसे नुकसान न मानें, बल्कि समय पर समीक्षा मानें।

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आज मकर राशि वालों के कैसे रहेंगे प्रेम और रिश्ते

दिल के मामलों में सुधार की गुंजाइश साफ दिख रही है। अगर कुछ समय से दूरी, ठंडापन या औपचारिकता बढ़ गई थी, तो बातचीत से स्थिति नरम हो सकती है। जो लोग रिश्ते में हैं, वे साथ समय बिताने की छोटी योजना बना सकते हैं। शादीशुदा लोग व्यस्तता के बीच भी एक दूसरे की बात सुनें। साथी को केवल समाधान नहीं, आपका ध्यान भी चाहिए। नई जान पहचान में आकर्षण रहेगा, पर गहराई से पहले सामने वाले की स्थिरता समझ लें। अनकही उम्मीदों को शब्द देना अच्छा रहेगा।

आज मकर राशि वालों के कैसे रहेंगे शिक्षा और करियर

करियर में सामान्य से बेहतर गति बनी रहेगी। जो काम रुके थे, वे संपर्कों या टीम समर्थन से आगे बढ़ सकते हैं। नौकरी में लक्ष्य आधारित काम, सेल्स, समन्वय, क्लाइंट फॉलो अप और टीम प्रोजेक्ट में फायदा हो सकता है। साझेदारी वाले काम में स्पष्ट नियम जरूरी रहेंगे। छात्रों के लिए दिन सहायक है। किसी सहपाठी, शिक्षक या दोस्त से मदद लेकर कठिन विषय समझा जा सकता है। बुध काम और पढ़ाई दोनों में विश्लेषण क्षमता दे रहा है। बस एक साथ बहुत सारे काम न लें। प्राथमिकता तय करें।

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आज मकर राशि वालों के कैसे रहेंगे धन और वित्त

आय सामान्य रहेगी और खर्च भी उसी के आसपास रह सकते हैं, इसलिए संतुलन संभव है। कमाई का कोई स्रोत स्थिर संकेत दे सकता है। लाभ छोटा हो तो भी उपयोगी रहेगा। जोखिम भरी योजना से बचना अच्छा है। घर, जमीन, इंटीरियर या बड़ी खरीद पर अभी रुककर सोचना बेहतर रहेगा। साझा धन, टैक्स, बीमा या कागजी भुगतान में सावधानी रखें। किसी भी दस्तावेज पर जल्दबाजी में सहमति न दें।

आज मकर राशि वालों के कैसे रहेंगे स्वास्थ्य और कल्याण

शरीर काम के अनुकूल रहेगा, पर मानसिक थकान जमा हो सकती है। लगातार भागदौड़ के बीच पानी, समय पर भोजन और थोड़ी स्ट्रेचिंग जरूरी है। गर्दन, कंधों या पीठ में जकड़न जैसा हल्का एहसास हो सकता है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में न बैठें। शाम को हल्की वॉक या गहरी सांस का अभ्यास तनाव कम करेगा।

आज की सलाह: हर मदद स्वीकार करें, लेकिन बड़े फैसले शांत दिमाग से ही तय करें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
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