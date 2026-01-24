Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 24 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा स्थिर, धैर्य और फोकस से सभी काम होंगे पूरे

मकर राशिफल 24 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा स्थिर, धैर्य और फोकस से सभी काम होंगे पूरे

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 24 January 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…

Jan 24, 2026 07:06 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 24 January 2026 : मकर राशि वाले आज खुद को शांत, धैर्यवान और फोकस में महसूस करेंगे। छोटे लेकिन लगातार किए गए काम आपके लक्ष्यों को आगे बढ़ाएंगे। बिना घबराए सिंपल प्लान पर चलें और अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। आज धीरे-धीरे लेकिन पक्की प्रगति होगी। घर में छोटी-छोटी अच्छाइयां रिश्तों को मजबूत करेंगी। पैसों में स्थिति ठीक रहेगी, बस जल्दबाजी से बचें। सेहत के लिए छोटी हेल्दी आदतें दिनभर एनर्जी बनाए रखेंगी।

मकर लव राशिफल: आज रिश्तों में सादगी और अपनापन रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो किसी की छोटी-सी केयर अच्छी दोस्ती की शुरुआत कर सकती है। कपल्स के लिए एक-दूसरे की बात सुनना और छोटे कामों में मदद करना भरोसा बढ़ाएगा। कड़े शब्दों से बचें और भावनाएं नरमी से रखें। साथ में थोड़ी वॉक या चाय का वक्त नजदीकियां बढ़ाएगा। अपनी जरूरतें साफ रखें, लेकिन सामने वाले को भी सम्मान दें।

मकर करियर राशिफल: कामकाज में आज फोकस बनाए रखना फायदेमंद रहेगा। एक समय में एक ही काम निपटाएं और अगर कोई टास्क बड़ा लगे तो मदद मांगने में हिचकिचाएं नहीं। साफ नोट्स और सिंपल चेकलिस्ट गलतियों से बचाएंगी। सहकर्मियों से शांति से बात करें, कई छोटी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। आज का धैर्य आगे नई जिम्मेदारी दिला सकता है। चुपचाप सीखते रहें और अपनी मेहनत को बोलने दें।

मकर आर्थिक राशिफल: आज पैसों के मामले में स्थिति स्थिर रहेगी, बस खर्च सोच-समझकर करें। बिना जरूरत की खरीदारी से बचें और सामान लेने से पहले दाम जरूर चेक करें। छोटी-छोटी बचत आगे बड़ा फायदा देगी। किसी कागज़ पर साइन करने से पहले शर्तें साफ समझ लें। बिल्स और खर्चों को शांत दिमाग से देखें, इससे आने वाला महीना आसान होगा। अचानक फायदे या रिस्की डील से दूर रहना बेहतर रहेगा।

मकर स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत के लिए सिंपल आदतें सबसे ज्यादा काम आएंगी। दिनभर पानी पीते रहें, थकान लगे तो आराम करें और थोड़ी वॉक से एनर्जी बढ़ाएं। कंधे और पीठ के लिए हल्की स्ट्रेचिंग करें। हल्का और ताजा खाना खाएं, ज्यादा तला-भुना या मसालेदार भोजन न लें। शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। रोज़ कुछ मिनट धीमी सांस लेने से मन और शरीर दोनों शांत रहेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
