Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 24 December 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 24 दिसंबर: मकर राशि आज जोखिम भरे ऑफर से बचें, मिलेगा बोनस

मकर राशिफल 24 दिसंबर: मकर राशि आज जोखिम भरे ऑफर से बचें, मिलेगा बोनस

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Dec 24, 2025 06:35 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today 24 December 2025 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 24 दिसंबर 2025: आपकी एनर्जी आपको धैर्य और रियलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम मैनेज करने में मदद करती है। जरूरी चीज को प्राथमिकता दें। दूसरों के साथ प्यार से बात करें, और छोटी-छोटी जीत को स्वीकार करें। सोच-समझकर लिए गए फैसलों से फाइनेंशियल मामले बेहतर होंगे। ऐसा रूटीन बनाए रखें, जो फोकस और आरामदायक नींद में मदद करे। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज आज मूड को अच्छा रखेगी। आज आप स्टेबल और फोकस्ड महसूस करेंगे। छोटे-छोटे समझदारी भरे फैसले लेंगे, जो शांति, प्रगति और हासिल किए जा सकने वाले पर्सनल और प्रोफेशनल लक्ष्यों की ओर एक क्लियर रास्ता दिखाएंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मकर राशि आज जोखिम भरे ऑफर से बचें, मिलेगा बोनस

मकर का आज का लव राशिफल: आज के दिन आपकी लव लाइफ को ध्यान और भरोसेमंद कामों से फायदा होगा। छोटी-छोटी योजनाओं के बारे में साफ-साफ बात करें और अपने पार्टनर की जरूरतों को सुनें। एक अच्छा इशारा या प्रैक्टिकल मदद विश्वास को मजबूत करेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी फ्रेंडली गैदरिंग में जाएं और अपना रियल रूप दिखाएं। कोई समझदार व्यक्ति आपको नोटिस कर सकता है। इमोशनल टॉपिक पर जल्दबाजी करने से बचें। इसके बजाय जरूरी बातचीत के लिए शांत पलों को चुनें। धैर्य और रोमांस एक मजबूतरिश्ता बनाते हैं, जो समय के साथ बढ़ता है। छोटी-छोटी जीतों का एक साथ जश्न मनाएं।

ये भी पढ़ें:मंगल गोचर नए साल में मचाएगा धमाल, मकर राशि में एंटर कर इन राशियों को देंगे लाभ
ये भी पढ़ें:4 राजयोग के अद्भुत संयोग में नए साल की शुरूआत, 2026 में इन राशियों की मिलेगा लाभ

मकर का आज का करियर राशिफल: काम के मामले में प्रैक्टिकल प्लानिंग और फोकस क्लियर नतीजे लाएगा। अपने टास्क को आसान स्टेप्स में बांटें और एक बार में एक ही प्राथमिकता पर ध्यान दें। जहां आप मदद कर सकते हैं, वहां मदद करें और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट लें। टीम वर्क से नतीजे बेहतर होते हैं। आज जल्दबाजी में फैसले लेने या लंबी बहस करने से बचें। नोट्स बनाएं और रियलिस्टिक डेडलाइन भी तय करें। एक सधा हुआ तरीका लीडरशिप दिखाता है और सहकर्मियों और सुपरवाइजर से सम्मान दिलाता है। इससे जल्द ही नई जिम्मेदारी या पहचान के मौके मिलते हैं। हर अनुभव से सीखें।

मकर का आज का फाइनेंशियल राशिफल: फाइनेंशियल तौर पर आज सोच-समझकर लिए गए फैसलों और छोटे-छोटे फायदों के लिए अच्छा दिन है। अपने बजट की जांच करें और गैर-जरूरी खर्च में कटौती करें। जल्दबाजी वाली खरीदारी या जोखिम भरे ऑफर से बचें। अगर आप इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो रिसर्च करें और कमिट करने से पहले भरोसेमंद सलाहकारों से पूछें। एक छोटा सा अप्रत्याशित रिफंड या बोनस मिल सकता है। इसे खर्च करने के बजाय सेविंग्स करें। आपके द्वारा दिए गए पैसे के बारे में डेडलाइन और साफ शर्तें तय करें। अभी की गई मामूली प्लानिंग आपको बाद में एक्स्ट्रा स्टेबल और मन की शांति देगी। अपने मासिक सब्सक्रिप्शन की नियमित रूप से जांच करें।

ये भी पढ़ें:12 साल बाद शनि के नक्षत्र में गुरु का गोचर, इन राशियों को मिलेगा पैसा ही पैसा
ये भी पढ़ें:आज का राशिफल: मेष राशि से लेकर मीन का 24 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

मकर का आज का सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य हल्के-फुल्के रूटीन और नॉर्मल देखभाल पर अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता है। एनर्जी बढ़ाने के लिए हल्की स्ट्रेचिंग या सैर से शुरुआत करें। संतुलित हेल्दी भोजन करें, फल और गर्म फूड्स डाइट में शामिल करें, और ज्यादा खाने से बचें। नियमित नींद लें, और मन को आराम देने के लिए काम के दौरान छोटे ब्रेक लें। अगर तनाव बढ़ता है, तो गहरी सांस लेने या छोटे रिलैक्सेशन तरीके आजमाएं। पास्चर और हाइड्रेशन पर ध्यान दें; हेल्दी आदतें स्वास्थ्य और शांति बनाए रखती हैं। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1 से 9 मूलांक वालों का 24 दिसंबर का दिन कैसा रहेगा?

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:कुंभ राशिफल 24 दिसंबर: कुंभ राशि आज पैसे के मामले में रहें बेहद सावधान
ये भी पढ़ें:Libra,तुला राशिफल 24 दिसंबर 2025: जानें कैसा रहेगा आज का तुला राशि वालों का दिन?
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
capricorn Capricorn Horoscope Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने