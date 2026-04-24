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मकर राशिफल 24 अप्रैल 2026: प्यार को जताने के लिए करनी पडे़गी मेहनत, परफेक्ट काम के पीछे ना भागें, पढ़ें पूरा राशिफल

Apr 24, 2026 07:02 am ISTIshita Kotiya लाइव हिन्दुस्तान
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Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह दसवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है उन लोगों की राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 24 अप्रैल का दिन?

मकर राशिफल 24 अप्रैल 2026: प्यार को जताने के लिए करनी पडे़गी मेहनत, परफेक्ट काम के पीछे ना भागें, पढ़ें पूरा राशिफल

Capricorn Horoscope 24 April 2026, मकर राशिफल आज : आज का दिन थोड़ा भारी लग सकता है, क्योंकि आप हर चीज को पूरी तरह नियंत्रण में रखने की कोशिश कर रहे हैं। काम, घर, पैसा या कोई जिम्मेदारी पहले से ही आप पर दबाव डाल रही है, लेकिन हर छोटी-बड़ी चीज को परफेक्ट रखने की चाह इस बोझ को और बढ़ा रही है। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि आप इसे संभाल सकते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि कहीं जरूरत से ज्दादा नियंत्रण ही इसे मुश्किल तो नहीं बना रहा। अगर आप थोड़ा ढील देंगे और खुद पर दबाव कम करेंगे, तो चीजें आसान हो जाएंगी। इसका मतलब लापरवाही नहीं है, बल्कि सरल और व्यावहारिक फैसलों को स्वीकार करना है, भले ही वे पहले सोचे गए परफेक्ट प्लान जैसे न हों। आज एक आसान और काम चलाऊ फैसला, किसी जटिल और परफेक्ट दिखने वाले फैसले से बेहतर साबित हो सकता है। जब आप हर चीज को कसकर पकड़ना छोड़ देंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।

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मकर लव राशिफल

आज आपके रिलेशनशिप में प्यार तो है, लेकिन उसे जताने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको लग सकता है कि आपकी जिम्मेदारी और साथ निभाना ही काफी है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपके भावनाओं को खुलकर महसूस करना चाहता है। रिश्ते को बड़े दिखावे की जरूरत नहीं है, बल्कि सही समय पर कही गई एक सच्ची और छोटी बात ज्यादा असर करेगी। सिंगल लोगों के लिए सलाह है कि खुद को बहुत कंट्रोल में रखने की बजाय थोड़ा अपनापन दिखाएं, इससे बेहतर प्रभाव पड़ेगा। जो लोग रिश्ते में हैं, वे एक सीधी और दिल से कही बात से माहौल बदल सकते हैं। आज प्यार तब आसान लगेगा, जब आप अपनी भावनाओं को छुपाने की बजाय खुलकर व्यक्त करेंगे।

मकर करियर राशिफल

आज काम इसलिए रुक रहा है क्योंकि आप उसे बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हर चीज को पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। सच यह है कि आपका काम शुरू करने के लिए पहले से ही तैयार है, बस आप उसे ज्यादा सोच रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए सलाह है कि परफेक्ट काम के पीछे न भागें, बल्कि जो सही और काम का है उसे पूरा करें। जो लोग अपना काम करते हैं, उनके लिए छोटा और आसान प्लान ज्यादा फायदेमंद रहेगा। स्टूडेंट्स भी परफेक्ट टाइमटेबल बनाने की बजाय ऐसा रूटीन अपनाएं जो रोज निभाया जा सके। आज सफलता का मंत्र है- कम सोचें, काम शुरू करें।

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मकर मनी राशिफल

आज पैसों से जुड़ा कोई फैसला आपको भारी लग सकता है। किसी पेमेंट, घर के खर्च या जरूरी काम को लेकर आप एकदम परफेक्ट फैसला लेना चाहते हैं, लेकिन यही सोच आपको उलझा रही है। ध्यान रखें, समझदारी का मतलब हमेशा बहुत सख्ती नहीं होता। अगर निवेश या सेविंग से जुड़ा मामला है, तो जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सोच-समझकर वही विकल्प चुनें जो लंबे समय तक सही लगे। अगर पैसे खर्च करने हैं, तो ऐसा विकल्प चुनें जो काम भी करे और आपको ज्यादा बोझ भी न दे। आज पैसों के मामले में चीजें तब बेहतर होंगी, जब आप जरूरत से ज्यादा सख्ती छोड़कर शांत और संतुलित फैसला लेंगे।

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आज ज्यादा कंट्रोल और तनाव आपके शरीर पर असर डाल सकता है। पीठ में जकड़न, पैरों में भारीपन, बिना वजह थकान या शरीर में कड़ापन महसूस हो सकता है। आपके शरीर को ज्यादा ताकत नहीं, बल्कि थोड़ी ढील और आराम की जरूरत है। समय पर खाना खाएं, पूरा आराम करें और हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें जो शरीर को रिलैक्स करे। आराम को कोई काम या बोझ न समझें। आज सेहत तब बेहतर होगी, जब आप खुद को थोड़ा आराम देने और ढीला छोड़ने की अनुमति देंगे।

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आज का सुझाव

जहां जरूरत नहीं है, वहां खुद पर पकड़ और दबाव कम करें। आज जो चीज ठीक से काम कर रही है, वही आपके लिए बेहतर है, भले ही वह परफेक्ट न लगे।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

Ishita Kotiya

लेखक के बारे में

Ishita Kotiya

इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।


इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।


इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।


इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।

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