मकर राशिफल 23 अक्टूबर : मकर राशि वालों के जीवन में आएगा टर्निंग पॉइंट, मेहनत का मिलेगा फल

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 23 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज मकर राशि वालों के जीवन में टर्निंग पॉइंट आ सकता है।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 23 October 2025 : आज आपका धैर्य और मेहनत साफ दिखने लगेगी। छोटी-छोटी कामयाबियां आपको उत्साहित करेंगी और बड़े काम करने के लिए प्रेरित करेंगी। आज का दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट जैसा है। जो मेहनत आपने पहले की है। काम, घर या रिश्तों में- उसका फल अब दिखने लगेगा। धीरे-धीरे ही सही, लेकिन आपकी लगातार कोशिशें सफलता दिलाएंगी। व्यवस्थित और व्यावहारिक बने रहें, क्योंकि आपका अनुशासन अभी आपकी सबसे बड़ी ताकत है।

लव राशिफल: आज प्यार में स्थिरता और सच्चाई महसूस होगी। जो लोग रिलेशन में हैं, वे अपने पार्टनर के साथ आनंद के पल बिताएंगे, जिससे भरोसा और समझ बढ़ेगी। छोटे-छोटे जेस्चर- जैसे प्यार भरी बातें, हल्की मुस्कान या साथ में हंसी-मजाक रिश्ते में गर्माहट लाएंगे।अगर आप सिंगल हैं, तो कोई भरोसेमंद और शांत व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है। जल्दीबाजी न करें, चीजों को धीरे-धीरे बढ़ने दें। परिवार के रिश्ते भी आपके धैर्य और समझ से अच्छे रहेंगे और घर में शांति बनी रहेगी।

करियर राशिफल: काम में आज आपको व्यवस्थितता और संतोष मिलेगा। सीनियर या सहकर्मी आपकी मेहनत और भरोसेमंद व्यवहार की सराहना कर सकते हैं। जो काम पहले मुश्किल लगते थे, आज आसान लगेंगे क्योंकि आपकी सोच और लगातार प्रयास इसे आसान बना देंगे। कोई नया अवसर सामने आ सकता है, लेकिन ध्यान से सोच-समझकर निर्णय लें। गॉसिप या अनावश्यक प्रतियोगिता से दूर रहें। आपकी शांत और लगातार मेहनत ही आपकी असली ताकत है। आज भविष्य के लिए योजना बनाने या काम की रणनीति सुधारने के लिए अच्छा दिन है।

आर्थिक राशिफल: आज आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी। आप अपनी बचत, खर्च और पैसे के प्रबंधन पर ध्यान देंगे। लंबे समय के लिए योजना बनाना अच्छा रहेगा। नई बचत योजना, निवेश का आइडिया या छोटे कर्ज चुकाना। जल्दबाजी में खरीदारी न करें, क्योंकि थोड़ी देर इंतजार करने से फायदा होगा। पिछले निवेश से थोड़ा लाभ या रिटर्न मिल सकता है। हर खर्च पर ध्यान दें और अपनी वित्तीय अनुशासन की आदत बनाए रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन संतुलन बनाए रखें। मानसिक रूप से शांत और शारीरिक रूप से स्थिर रहेंगे। हल्की शारीरिक गतिविधियां जैसे योग, वॉक या स्ट्रेचिंग ताकत बढ़ाएंगी। भोजन न छोड़ें और खुद को ज्यादा थकाएं नहीं। छोटे ब्रेक लें और दिनभर पानी पीते रहें। आहार में ताजे फल, सब्जियां और अनाज शामिल करें। सुबह कुछ मिनट धूप में बैठना या सोने से पहले ध्यान/मेडिटेशन करना आपके मन और शरीर दोनों को ताजा रखेगा और तनाव कम करेगा।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com