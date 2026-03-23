मकर राशिफल 23 मार्च 2026: मकर वाले आज प्लान बनाकर करें काम, छोटे कदम दिलाएंगे बड़ी सफलता, बस स्वास्थ्य का रखें ध्यान
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 मार्च का दिन…
Capricorn Horoscope 23 March 2026, मकर राशिफल आज : आज का दिन सिंपल रहेगा। बिना ज्यादा भागदौड़ के काम चलते रहेंगे। मन भी शांत रहेगा, इसलिए फैसले भी सही होंगे। आज आपको लगेगा कि धीरे-धीरे काम करना ही सही तरीका है। जल्दबाजी करने से बचें। जो काम सामने है, उसी पर ध्यान रखें। छोटी-छोटी चीजों को भी नजरअंदाज न करें, यही आगे जाकर काम आएंगी। आज आप लोगों का भरोसा जीत सकते हैं, बस अपनी बात और काम दोनों में साफ रहें। शाम तक संतोष रहेगा कि दिन ठीक निकला।
आगे पढ़ें मकर राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मकर राशि का लव राशिफल- रिश्तों में आज सादगी काम आएगी। ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अगर रिलेशन में हैं तो पार्टनर के साथ सामान्य तरीके से बात करें। उनकी बात ध्यान से सुनें। कोई बड़ी प्लानिंग करने के बजाय छोटे काम करें, जैसे साथ बैठकर बात करना या किसी काम में हाथ बंटाना। इससे रिश्ता मजबूत होगा। सिंगल हैं तो आज किसी से जान-पहचान बढ़ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे ही आगे बढ़ें। जल्दबाजी से बचें। सीधी और साफ बात ही भरोसा बनाती है।
मकर राशि का करियर राशिफल- काम में आज सीधा तरीका अपनाना सही रहेगा। एक समय में एक ही काम करें। बार-बार काम बदलने से बचें। जो काम शुरू करें, उसे पूरा करें। ऑफिस में लोग आपके काम करने के तरीके को नोटिस करेंगे। अगर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे लेने से पीछे न हटें, लेकिन जितना संभाल सकते हैं, उतना ही लें। आज प्लान बनाकर चलेंगे तो काम आसान रहेगा। कोई बड़ा बदलाव करने के बजाय छोटे सुधार पर ध्यान दें।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में आज सीधा हिसाब रखें। जो जरूरी है, वही खर्च करें। बाकी चीजों को टाल सकते हैं। आज बड़ा खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। अगर कुछ खरीदना है तो पहले देख लें कि सच में जरूरत है या नहीं। छोटे खर्च मिलकर बड़ा असर डालते हैं, इसलिए ध्यान रखें। किसी को पैसा देना है तो साफ बात कर लें। उधार देने में जल्दबाजी न करें। थोड़ा-थोड़ा बचाना ही आगे काम आएगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के लिए आज कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिख रही, बस रूटीन ठीक रखें। समय पर खाना खाएं और हल्का रखें। ज्यादा तला-भुना खाने से बचें। थोड़ा बाहर निकलकर टहलना अच्छा रहेगा। पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहने से बचें। बीच-बीच में उठते रहें। पानी पीते रहें। अगर थकान लगे तो आराम करें। रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। छोटी-छोटी आदतें ही शरीर को ठीक रखती हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंDr JN Pandey
डॉ. जे.एन पांडेय
संक्षिप्त विवरण
डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।
योगदान
शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।
उपलब्धियां
डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया
विशेषज्ञ
वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट