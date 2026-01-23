Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 23 जनवरी 2026: मकर राशि वालों के लिए बिना तनाव आगे बढ़ने का दिन, हालात रहेंगे अनुकूल

संक्षेप:

Capricorn Horoscope Today 23 January 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…

Jan 23, 2026 06:21 am IST लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 23 January 2026 : मकर राशि वालों को कामकाज ठीक-ठाक और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। सोच साफ रहेगी और छोटे-छोटे अच्छे नतीजे आपको अपने लक्ष्य के और पास ले जाएंगे। मन शांत और उम्मीद भरा रहेगा। आज आप आम दिनों से ज्यादा फोकस और शांति महसूस करेंगे। आपकी योजनाएं अब सही लगने लगेंगी और बिना तनाव के आगे बढ़ पाएंगे। आसपास के लोगों का साथ आपको कॉन्फिडेंस देगा। आज उठाया गया छोटा कदम भी शाम तक अच्छा रिजल्ट देगा, जिससे मन खुश और हल्का रहेगा।

मकर लव राशिफल: आज अपने पार्टनर से नरमी और प्यार से बात करने का दिन है। आपकी बातें छोटी गलतफहमियों को दूर कर देंगी। अगर आप सिंगल हैं, तो अपनी फीलिंग्स खुलकर बताने का मन करेगा। परिवार के रिश्तों में भी अपनापन बढ़ेगा। जितना बोलें, उतना ही ध्यान से सुनने की कोशिश करें। एक छोटा सा अच्छा काम- जैसे मैसेज भेजना या मुस्कुराना- रिश्तों को मजबूत करेगा और दिल को सुकून देगा।

मकर करियर राशिफल: आज काम का माहौल स्टेबल और पॉजिटिव रहेगा। बिना जल्दबाजी के आप समय पर अपने काम पूरे कर पाएंगे। टीम के लोग आपसे सलाह मांग सकते हैं, जो उनके भरोसे को दिखाता है। खुद को ऑर्गनाइज़ रखें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान दें। काम करते-करते नए आइडिया भी आ सकते हैं। अगर धैर्य और सतर्कता बनाए रखेंगे, तो अच्छी प्रोग्रेस होगी और अपने काम पर गर्व महसूस करेंगे।

मकर आर्थिक राशिफल: पैसों के मामले में आज स्थिति अच्छी रहेगी। बड़े बदलाव भले न दिखें, लेकिन बचत और योजनाएं सुरक्षित लगेंगी। भविष्य के गोल्स के बारे में सोचने और साधा बजट बनाने का अच्छा समय है। बेवजह खर्च करने से बचें। पैसों को लेकर शांत रवैया आपको स्ट्रेस-फ्री रखेगा। आज की छोटी बचत भी आने वाले दिनों में सुरक्षा का एहसास देगी।

मकर स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत संतुलित रहेगी। अगर आप साधी दिनचर्या अपनाएंगे, तो खुद को ताज़ा और एक्टिव महसूस करेंगे। पर्याप्त पानी पीना और हल्का खाना शरीर को मजबूत रखेगा। काम के बीच थोड़ा आराम भी ज़रूरी है। थोड़ी वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर रिलैक्स रहेगा। मन शांत रहेगा तो शरीर भी दिन भर बेहतर महसूस करेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

