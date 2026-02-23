मकर राशिफल 23 फरवरी 2026: मकर राशि वालों की मेहनत लाएगी रंग, लेकिन जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Capricorn Horoscope Today 23 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। पढ़ें मकर राशि का विस्तृत राशिफल…

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 23 February 2026 : आज आपके भीतर एक ठहराव और स्थिरता महसूस होगी। कामकाज हो या निजी जिंदगी, हर जगह आप सोच-समझकर कदम रखेंगे। जिम्मेदारियों को निभाने में मन लगेगा और भावनाओं पर भी आपका कंट्रोल बना रहेगा। आज का दिन बताता है कि अगर आप जल्दबाजी से बचकर काम करेंगे तो चीजें अपने आप सही दिशा में बढ़ेंगी। धैर्य रखने से छोटे-छोटे मसले आसानी से सुलझते नजर आएंगे और मन में बेवजह की बेचैनी नहीं रहेगी। व्यावहारिक सोच अपनाने से कामकाज में रुकावटें कम होंगी और रास्ते साफ दिखेंगे। बिना दिखावे के की गई मेहनत का असर महसूस होगा और अंदर से संतोष रहेगा कि आपने काम ठीक तरीके से किया है। आज आप खुद को ज्यादा संतुलित और भरोसेमंद महसूस करेंगे, जिससे आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा।

मकर लव राशिफल- रिश्तों के लिहाज से आज का दिन शांति और समझदारी से आगे बढ़ने का है। पार्टनर के साथ बातचीत में ठहराव और सादगी बनी रहेगी। आप चाहेंगे कि साथ में थोड़ा सुकून भरा वक्त बिताया जाए, बिना किसी तकरार या बहस के। छोटी-छोटी बातें, जैसे ध्यान से सुनना, समय देना या प्यार से बोलना, रिश्ते में भरोसा और अपनापन बढ़ाएंगी। अगर किसी बात को लेकर पहले मन में उलझन थी, तो आज उसे शांति से सुलझाने का मौका मिल सकता है। सिंगल हैं तो किसी से बातचीत के दौरान अपनापन महसूस हो सकता है, जिससे मन हल्का होगा और अच्छा लगेगा। पुरानी बातों को जरूरत से ज्यादा सोचने से बचें, क्योंकि आज का दिन आगे बढ़ने और वर्तमान को संभालने का है। धैर्य और खुले दिल से बात करेंगे तो रिश्ता धीरे-धीरे और मजबूत होता नजर आएगा।

मकर करियर राशिफल- करियर के मोर्चे पर आज का दिन स्थिर और व्यवस्थित रहेगा। आप अपने काम को प्लान बनाकर पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिससे टास्क समय पर पूरे होंगे। सीनियर आपकी मेहनत और जिम्मेदारी को नोटिस कर सकते हैं। आज आप जिस तरह से अनुशासन में रहकर काम करेंगे, उससे आपकी छवि भरोसेमंद कर्मचारी या टीम मेंबर की बनेगी। टीमवर्क में भी तालमेल अच्छा रहेगा, बस जरूरत है कि आप दूसरों की बात ध्यान से सुनें और अपनी राय शांति से रखें। जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा। काम की क्वालिटी पर ध्यान देंगे तो नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। अपने काम से जुड़ी कोई नई चीज सीखने का मौका मिले तो उसे अपनाएं, आगे चलकर वही आपके काम आएगी। लगातार मेहनत करते रहने से मन में संतोष रहेगा और खुद पर भरोसा भी बढ़ेगा।

मकर आर्थिक राशिफल- आर्थिक मामलों में आज का दिन संतुलित रहने वाला है। खर्चों को लेकर आप ज्यादा समझदारी दिखाएंगे और आगे की प्लानिंग पर ध्यान देंगे। सेविंग्स को लेकर मन बनेगा और बजट बनाने या पुराने खर्चों की समीक्षा करने का मौका मिलेगा। आज बेवजह के खर्च से बचना ही सही रहेगा, चाहे कोई ऑफर कितना भी अच्छा क्यों न लगे। छोटे-छोटे फैसले अगर सोच-समझकर लिए जाएं तो पैसों की स्थिति संभली रहेगी। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में हिचक न करें। आज की गई प्लानिंग आगे चलकर आपको मानसिक सुकून देगी और पैसों को लेकर चिंता कम रहेगी।

मकर स्वास्थ्य राशिफल- सेहत के मामले में दिन सामान्य और ठीक रहेगा, बस आपको अपनी दिनचर्या संतुलित रखनी होगी। हल्की एक्सरसाइज, टहलना या स्ट्रेचिंग शरीर को तरोताजा रखने में मदद करेगा। अगर लंबे समय तक बैठकर काम कर रहे हैं तो अपनी बैठने की मुद्रा और आंखों को आराम देने पर ध्यान दें। पानी ठीक मात्रा में पीते रहें, इससे थकान कम महसूस होगी। मन को शांत रखने के लिए थोड़ी देर गहरी सांस लेना या शांत माहौल में बैठना फायदेमंद रहेगा। छोटे-छोटे ब्रेक लेते रहेंगे तो शरीर और दिमाग दोनों तरोताजा बने रहेंगे। आज खुद को ज्यादा थकाने के बजाय संतुलन बनाए रखना ही बेहतर रहेगा।