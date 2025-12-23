Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 23 December 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 23 दिसंबर: मकर राशि आज बड़े कदम उठाने से पहले करें ये काम, ऑफिस में इन बातों पर ध्यान दें

मकर राशिफल 23 दिसंबर: मकर राशि आज बड़े कदम उठाने से पहले करें ये काम, ऑफिस में इन बातों पर ध्यान दें

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Dec 23, 2025 06:38 am ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Capricorn Horoscope Today 23 December 2025 Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल 23 दिसंबर 2025: मकर राशि आज ध्यान सावधानी भरे कदम अपनाने से आप लगातार तरक्की के रास्ते पर रहेंगे। छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा रिजल्ट देते हैं। काम में धैर्य रखें, परिवार से प्यार से बात करें, मदद स्वीकार करें, और शांति से पैसे बचाने का प्लान बनाएं। नए मौके मिल सकते हैं, जिनपर फोकस करें। ईमानदार इरादे से काम करें और अपनी अंदर की गट फीलिंग पर भरोसा करें। आज के दिन लगातार कोशिशों से छोटी-छोटी जीत मिलेंगी। अपने प्लान पर भरोसा रखें। दयालु रहें और घर पर और अपनी दोस्ती में धीरे-धीरे आगे बढ़ने के नए मौके देखें।

मकर राशि आज बड़े कदम उठाने से पहले करें ये काम, ऑफिस में इन बातों पर ध्यान दें

मकर राशि का आज का लव राशिफल: आज आपका दिल छोटी-छोटी बातों से इफेक्ट हो सकता है। बोलने से ज्यादा सुनें। पार्टनर या दोस्तों को अपना सपोर्ट दें, एक शांत पल साथ बिताने का प्लान बनाएं, और भरोसा दिखाएं। जब आप धैर्य से काम करते हैं तो पुरानी दिक्कतें कम हो जाती हैं। अगर सिंगल हैं, तो नए लोगों को देखकर मुस्कुराएं और पहले धीरे-धीरे दोस्ती को स्वीकार करें। लव लाइफ में रोमांस देखभाल और सम्मान से शुरू हो सकता है। थैंक यू बोलें, कड़वे शब्दों से बचें, परिवार की बातों में शामिल हों, और रिश्तों को मजबूत करने के लिए हाव-भाव सिंपल रखें।

मकर राशि का आज का करियर राशिफल: जब आप एक क्लियर प्लान फॉलो करते हैं और लगातार कदम उठाते हैं तो काम आगे बढ़ता है। एक ही काम पर ध्यान दें, ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें, और जब फंस जाएं तो मदद मांगें। सहकर्मियों के साथ शांति से आइडिया शेयर करें। छोटे-छोटे बदलावों के लिए खुले रहें, जो काम के फ्लो को बेहतर बनाते हैं। छोटे ब्रेक आपको फ्रेश रखेंगे। आज की लगातार स्पीड दूसरों को प्रभावित कर सकती है और आपको पहचान दिला सकती है, जिससे उपयोगी मौके मिलेंगे। अगर आप हर काम में ईमानदार और भरोसेमंद रहते हैं। चुपचाप सीखते रहें और छोटी से छोटी जीत का जश्न मनाएं।

मकर राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल: पैसे के मामलों में आज शांत प्लानिंग और छोटे स्मार्ट फैसलों की जरूरत है। बजट की जांच करें, जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें, और भविष्य की जरूरतों के लिए बचत को प्राथमिकता दें। परिवार के साथ सिंपल लक्ष्य शेयर करें ताकि सभी प्लान में सपोर्ट करें। छोटा अप्रत्याशित प्रॉफिट मिल सकता है। इसका ज्यादातर हिस्सा बचा लें। अभी बड़ी रकम उधार न दें। लंबे समय के बारे में सोचें, छोटे बेकार के खर्चों में कटौती करें, और समय के साथ आराम और सुरक्षा को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए एक मामूली प्लान बनाएं। बड़े कदम उठाने से पहले किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करें।

मकर राशि का आज का सेहत राशिफल: आज हल्के मूवमेंट और लगातार आराम से अपने शरीर का ख्याल रखें। फ्रेश हवा के लिए टहलें, सिंपल सांस लेने की कोशिश करें, और भरपूर मात्र में पानी पिएं। भारी तनाव और स्ट्रेस से बचें। काम के बाद आराम करें और खुद से प्यार से बात करें। अगर थके हुए हैं, तो थोड़ी देर झपकी लें और शाम का रूटीन शांत रखें। शांति महसूस करने के लिए परिवार के साथ समय बिताएं। आपकी हेल्दी आदतें एनर्जी को संतुलित रखेगी और फ्यूचर में आपको ज्यादा फोकस्ड महसूस करने में मदद करेगी।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

