मकर राशिफल 23 अगस्त : मकर राशि वालों को मिलेगा आर्थिक स्थिति सुधारने का मौका, प्रोफेशनल लाइफ रहेगी अच्छी

Capricorn Horoscope Today 23 August 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों की लव लाइफ आज बढ़िया रहेगी।

Sat, 23 Aug 2025 06:29 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 23 August 2025 : आज आपकी लव लाइफ बढ़िया रहेगी। सुनिश्चित करें कि ऑफिस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दें। स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी समस्या मेडिकल इश्यू नहीं रहेगी। जिससे आप परेशान हों।

लव राशिफल : आज का दिन आपको प्रियजन पर नजदीकी से ध्यान देने की याद दिलाता है। रिलेशनशिप में गहरी समझ और बातचीत की जरुरत होती है। इसलिए पार्टनर से बातचीत करने का प्रयास करें। अगर आप सिंगल हैं, तो दोस्तों और प्रियजन के साथ वक्त बिताएं, जो आपकी लाइफ में खुशियां और पॉजिटिविटी लाते हैं। अच्छे संबंध बनाने और खुलेपन पर जोर दें। छोटी-मोटी असहमतियों में न फंसे। आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक अच्छा कनेक्शन बनाने में मार्गदर्शन करेगी।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में नए आइडियाज और प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। अपने अनुकूलता और उत्सुकता का प्रदर्शन करने के लिए इन अवसरों का भरपूर लाभ उठाएं। सहकर्मियों के आपके मार्गदर्शन की जरुरत पड़ सकती है। इसलिए उनके अपने विचार साझा करने और सपोर्ट देने के लिए तैयार रहें। यह मिलजुलकर काम करने की शुरुआत करने का अच्छा दिन है। आपकी नए आइडियाज पर काम करने की इच्छा अच्छे रिजल्ट दे सकती है। व्यवस्थित रहें और अपने काम पर फोकस करें। इससे आने वाले चुनौतियों को दूर करने में मदद मिलेगा।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक मामलों में, आज का दिन आर्थिक स्थिति को सुधारने का एक मौका ला सकता है। चाहे नए इनवेस्टमेंट के मौके या बचत के चांस हो। सतर्क रहें और सोच-समझकर फैसले लें। जल्दबाजी में खरीदारी करने से बचें। लॉन्ग टर्म फाइनेंसशियल गोल्स पर फोकस करें। फाइनेंसशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने से अच्छी सलाह मिल सकती है। इससे फाइनेंसशियल हेल्थ को फायदा होगा। याद रखें कि धैर्य और रणनीतिक योजना से भविष्य में आर्थिक स्थिरता लाने में मदद मिल सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल : हेल्दी हैबिट्स, जो आपके ओवर ऑल हेल्थ को बेहतर बनाएं। उसे अपनाकर स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। न्यूट्रीशियस डाइट लें। बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। फिजिकल एक्टिविटीज में शामिल हों। मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए थोड़े-थोड़े प्रयास करें। जैसे माइंडफुलनेस एक्टिविटी में शामिल हों। थोड़ा आराम करें। इससे आपका मूड अच्छा हो सकता है। अपने शरीर की जरूरतों पर ध्यान दें। पर्याप्त आराम करें। हेल्दी लाइफस्टाइल पर फोकस करें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com