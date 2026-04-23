मकर राशिफल 23 अप्रैल 2026: मकर राशि वाले आज साफ शब्दों कहें अपनी भवानाएं, बिजनेस वाले इन बातों का रखें ध्यान

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह दसवीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है उन लोगों की राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 23 अप्रैल का दिन?

Capricorn Horoscope 23 April 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि वालों के लिए आज वही फैसला सही होगा, जिसे लेने से आप आमतौर पर खुद को रोकते हैं। आप अक्सर जिम्मेदारी निभाते हैं, भले ही दिल पूरी तरह साथ न दे। लेकिन आज ऐसा करना मुश्किल लगेगा। इसका मतलब है कि अब आपको ऐसा फैसला लेना है जिसमें दिमाग और दिल दोनों शामिल हों। काम, घर या परिवार से जुड़ी कोई बात तब साफ होगी, जब आप समझेंगे कि आपके लिए क्या सच में सही और लंबे समय तक चलने वाला है। सिर्फ जिम्मेदारी निभाना ही काफी नहीं है। आज वही सही है जो सही भी लगे और अच्छा भी लगे। आपको खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, बस अपने मन की बात को नजरअंदाज करना बंद करें।

मकर लव राशिफल आपका रिश्ता मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज सवाल यह है कि जो आपके दिल में है, क्या सामने वाला उसे महसूस कर पा रहा है या नहीं। आपकी जिम्मेदारी और भरोसेमंद स्वभाव बहुत कुछ संभालता है, लेकिन आज रिश्ते को थोड़ा खुलापन भी चाहिए। कोई बड़ी या भारी बात कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना बताएं कि सामने वाला समझ सके कि आप क्या महसूस करते हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो आज थोड़ा खुलकर बात करना आपको दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालने में मदद करेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो छोटी और सच्ची बात भी ज्यादा असर करेगी, बजाय सिर्फ अपना फर्ज निभाते रहने के। प्यार तब बेहतर होता है, जब आप यह मानना छोड़ देते हैं कि सामने वाला खुद ही सब समझ जाएगा, कभी-कभी अपनी भावनाएं साफ शब्दों में कहना भी जरूरी होता है।

मकर करियर राशिफल आज आपका काम बेहतर होगा, अगर आप अपने फैसलों में अपनी असली स्थिति और जिंदगी को भी शामिल करें। इससे आप कमजोर नहीं, बल्कि और सही निर्णय लेने वाले बनेंगे। काम, समय या जिम्मेदारी के बारे में ऐसा फैसला लें जो आपके लिए संभालना आसान हो। अगर आप नौकरी करते हैं, तो आपका लगातार किया गया काम बिना ज्यादा दिखावे के भी सराहा जा सकता है। बिजनेस करने वालों को आज उतना ही काम लेना चाहिए, जितना आराम से संभाल सकें।। छात्रों को आज महसूस हो सकता है कि उनकी मेहनत अब नजर आने लगी है। याद रखें कि काम वही अच्छा है, जिसे आप लंबे समय तक आसानी से कर सकें।

मकर मनी राशिफल आज पैसों से जुड़ा सही फैसला वही हो सकता है, जिससे आपको मन की शांति भी मिले। आपको समझदारी और सुकून में से एक नहीं चुनना है, आज ऐसा फैसला मिल सकता है जिसमें दोनों हों। बचत, निवेश या ट्रेडिंग में जल्दबाजी से बचें और लंबी सोच के साथ निर्णय लें। अगर घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च सामने आए, तो सोच-समझकर फैसला करें और वही चुनें जो लंबे समय तक ठीक रहे। आज आपकी आर्थिक मजबूती इसी में है कि आप ऐसा फैसला लें जो सही भी हो और आपको अंदर से परेशान भी न करे।

मकर हेल्थ राशिफल मकर राशि वालों को आज सेहत पर ध्यान रखने की जरुरत है। आज शरीर के उन हिस्सों में तनाव महसूस हो सकता है, जहां आप आमतौर पर दबाव रखते हैं, जैसे पीठ, जोड़, जबड़ा आदि। यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं, बल्कि ज्यादा जिम्मेदारी और दबाव का असर भी हो सकता है। समय पर खाना खाएं, थोड़ा चलें-फिरें ताकि शरीर की जकड़न कम हो। शाम को सच में आराम करें, सिर्फ काम जैसा आराम न करें। अगर आप तनाव को अंदर ही दबाकर रखते हैं, तो आज शरीर आपको उसे बाहर निकालने का संकेत दे सकता है। जब आप मानेंगे कि आप पर कितना दबाव है, तब आपको सच में बेहतर महसूस होगा।

आज का सुझाव ऐसा फैसला चुनें जो मजबूत भी हो और जिसे आप आसानी से निभा भी सकें। जो चीज आप लंबे समय तक चला सकते हैं, वह ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ सहते रहना नहीं।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)