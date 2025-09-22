मकर राशिफल 22 सितंबर: बड़ी रकम उधार देने से बचें, ऑफिस में एक समय में एक ही काम करें

Today Capricorn Horoscope 22 September 2025: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। पढ़ें आज का मकर राशिफल-

Capricorn Horoscope Today 22 September 2025, Aaj ka makar rashifal: आज मकर राशि वालों आप टास्कों को हैंडल के लिए स्थिर और तैयार महसूस कर सकते हैं। छोटे ऑप्शन अब बड़े रिजल्ट की ओर ले जा सकते हैं। प्रिय लोगों के साथ अच्छी तरह से बात करें और थोड़ा पैसा बचाएं। स्थाई लाभ के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें। अच्छी तरह से आराम करें, चिंता से बचें और आज शांत मन से कल के कदमों की प्लानिंग बनाएं।

मकर लव राशिफल- एक शांत दिन आपको किसी खास व्यक्ति से जुड़ने में मदद करता है। ईमानदारी से लेकिन धीरे से बोलें, छोटी-छोटी तारीफें बहुत मायने रखती हैं। अगर अविवाहित हैं, तो फैमिली इवेंट में भाग लें- एक फ्रेंडली हंसी से गर्मजोशी भरी बातचीत शुरू हो सकती है। कपल आज एक-दूसरे के साथ प्लानिंग शेयर करें और एक-दूसरे की छोटी-छोटी चिंताओं को सुनें। तीखे शब्दों से बचें, घमंड की जगह पर धैर्य को चुनें। चाय बनाने या किसी काम में हेल्प करने जैसा केयर का भाव भरोसे को मजबूत करेगे और खुशी लाएगा और एक-दूसरे को याद दिलाएगा कि आप एक साथ क्यों रहते हैं।

मकर करियर राशिफल- आज ऑफिस में स्थिर फोकस स्पष्ट लाभ दिला सकता है। एक समय में एक ही काम करें और उसे पूरी तरह खत्म करें। आपके प्रैक्टिकल आइडिया को मंजूरी मिल सकती है और उन्हें शांति से शेयर करें। अगर किसी डेडलाइन का सामना करना पड़ रहा है, तो छोटी हेल्प मांगें और छोटे लक्ष्य सेट करें। ऑफिस की गॉसिप से बचें और महत्वपूर्ण बातचीत का रिकॉर्ड रखें। एक सोच-समझकर बनाई गई प्लानिंग आपके दिन को आसान बनाएगी और एक छोटे से प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का रास्ता खोल सकती है जो आपके स्किल के अनुकूल होगी और कलीग के बीच सम्मान दिलाएगी।

मकर आर्थिक राशिफल- पैसों का मामला आज स्थिर नजर आ रहा है। अगर आप जल्दबाजी वाली खरीदारी से बचते हैं तो छोटी बचत बढ़ती है। बिलों की चेक करें और सप्ताह के लिए एक सिंपल बजट सेट करें। एक्स्ट्रा इनकम का कोई छोटा सा विचार सामने आ सकता है, खर्च करने से पहले इस पर सावधानी से विचार करें। अब बड़ी रकम उधार नहीं दें, अगर जरूरी हो तो कोई भी समझौता लिखें। स्थिर विकल्पों के साथ आप सुरक्षित महसूस करेंगे, और प्राथमिकताओं का एक स्पष्ट नोट आपको लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को ट्रैक पर रखने और अगले सप्ताह के अंत में निवेश का रिव्यू करने में मदद करेगा।

मकर सेहत राशिफल- अगर आप शांत रूटीन फॉलो करते हैं तो सेहत अच्छी रहती है। एक निश्चित समय पर उठें, पानी पिएं और हल्की स्ट्रेचिंग करें। थोड़ी देर वॉक करने से मूड अच्छा होगा और नींद आने में मदद मिलेगी। भारी या देर से भोजन करने से बचें। सिंपल वेजिटेरियन ऑप्शन चुनें और फ्रेश फूट्स चुनें। अगर आप थका हुआ महसूस करते हैं, तो जल्दी आराम करें और एक्स्ट्रा काम छोड़ दें। अब छोटी-छोटी आदतें- अच्छी नींद, संतुलित भोजन- पूरे सप्ताह एनर्जी को स्थिर बनाए रखेंगी और डेली काम के दौरान छोटे-छोटे सांस लेने के लिए ब्रेक लें।

मकर राशि के गुण- ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, भरोसेमंद, उदार, आशावादी

कमजोरी: लगातार, जिद्दी, संदिग्ध

प्रतीक: बकरी

तत्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

मकर राशि अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस राशि के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडे

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ

