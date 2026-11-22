मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मकान या जमीन खरीदने की योजना बनाने के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। किसी कम चर्चित स्रोत से धन मिलने की संभावना है। नौकरी और कारोबार में लगातार मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।

Capricorn Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Makar Rashifal: मकान या जमीन खरीदने की योजना है तो आज लाभकारी सौदे के लिए दिन अनुकूल है। किसी कम चर्चित स्रोत से धन मिलने की संभावना भी है। इस आर्थिक उम्मीद के साथ घर का माहौल खुशहाल रहेगा और परिवार में तालमेल होगा। मेहनत का आधार मजबूत रहेगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि हुनर और लगातार कोशिश से धीमी, साफ दिखने वाली प्रगति का सहारा देगा। छोटी यात्रा या सीधी बातचीत काम आगे बढ़ाने में उपयोगी रह सकती है। आज की खुशी का बड़ा हिस्सा घर से जुड़ेगा। काम के बीच भी मन वहां लौटेगा जहां अपने लोगों के साथ आराम से बैठने की जगह हो। किसी घरेलू योजना पर चर्चा में अपनापन रहेगा।

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मकर राशि का करियर राशिफल काम में अपने सीखे हुए हुनर का उपयोग करने के अच्छे अवसर बन सकते हैं। प्रगति का रास्ता लगातार मेहनत से खुलेगा, इसलिए छोटे हिस्सों में हुआ काम भी उपयोगी रहेगा। किसी व्यक्ति से सीधे बात करने पर काम की स्थिति स्पष्ट होगी। छोटी कामकाजी यात्रा की जरूरत सामने आए तो दिन उसके लिए अनुकूल है। नौकरी में परिणाम धीरे मिलने की संभावना है, लेकिन अपने प्रयास का असर समझ में आएगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। घर के सुखद माहौल में बैठकर भी मन दूसरे विषय पर जाएगा। पढ़ने का छोटा लक्ष्य तय करें। एक ही बैठक में बहुत अधिक पूरा करने की कोशिश से असंतोष बढ़ सकता है और अध्ययन की लय टूटने की संभावना रहेगी।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल ऐसे स्रोत से रकम आने की संभावना है, जिसकी चर्चा रोज नहीं होती। इसे निश्चित आय मानकर नया खर्च तय करना जल्दबाजी होगी। घर या भूखंड खरीदने की योजना लाभकारी रहने के योग हैं। परिवार में इस विषय पर बैठकर बात होगी और अपनी जरूरत को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी। खरीद से जुड़ा बड़ा फैसला लेते समय उत्साह के साथ आर्थिक क्षमता भी सामने रहेगी। सिंह राशि के आठवें भाव में मंगल जोश और छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा, इसलिए आर्थिक बातचीत का स्वर तेज होने का जोखिम रहेगा। किसी असहमति को तत्काल फैसले की वजह न बनने दें। आज संपत्ति से जुड़े अवसर अनुकूल हैं, पर हर उपलब्ध विकल्प को लाभ का पक्का वादा मानना ठीक नहीं होगा।

मकर राशि का लव राशिफल जीवनसाथी के साथ का सहारा मिलने की संभावना मजबूत है। घरेलू योजना हो या काम की बात, आप दोनों के बीच सहयोग पर चर्चा होगी। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा, जिससे घर का आराम और माता के साथ समय आपको खींचेगा। परिवार की शाम में बैठने का सुख खास रहेगा। घर का माहौल सौहार्द भरा होगा और साथ खाना खाने जैसी रोज की बात भी संतोष देगी। किसी अपने की बात सुनते समय मन घरेलू जरूरतों पर टिकेगा। छोटी चिड़चिड़ाहट को लंबी बातचीत में फैलाने से बचें। आज संबंधों में अपनापन स्पष्ट रहेगा और दिन भर की व्यस्तता के बाद घर लौटने का विचार राहत देगा।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल काम का जोश बना रहेगा, लेकिन मन में उठती जल्दी से थकान महसूस होने की संभावना है। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेचैनी बढ़ सकती है। आराम की जगह और परिचित वातावरण में समय बिताना सुकून देगा। आज सेहत के लिहाज से अपने सामान्य क्रम को बनाए रखना उपयोगी रहेगा। शांत चेतावनी यही है कि चिड़चिड़ाहट में अपने आराम का समय काटना दिन को अधिक भारी बना सकता है। काम के बाद कुछ समय घर में विश्राम के लिए रखें। पढ़ाई करने वालों को ध्यान बिखरने पर मानसिक थकान अधिक लग सकती है। परिवार के बीच सहज बातचीत होगी और शाम का घरेलू माहौल मन को थामे रखेगा।

शुभ अंक- 5 शुभ रंग- नीला

शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।

क्या करें- घर की योजना पर जीवनसाथी के साथ अपनी आर्थिक क्षमता की बात करें।