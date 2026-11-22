मकर राशिफल (22 नवंबर): आज मकान-जमीन खरीदने के बनेंगे योग, अचानक धन लाभ की संभावना; परिवार में रहेगा खुशियों का माहौल
मकर राशि वालों के लिए आज का दिन मकान या जमीन खरीदने की योजना बनाने के लिहाज से अनुकूल रह सकता है। किसी कम चर्चित स्रोत से धन मिलने की संभावना है। नौकरी और कारोबार में लगातार मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है।
Capricorn Horoscope Today 22 November 2026, Aaj Ka Makar Rashifal: मकान या जमीन खरीदने की योजना है तो आज लाभकारी सौदे के लिए दिन अनुकूल है। किसी कम चर्चित स्रोत से धन मिलने की संभावना भी है। इस आर्थिक उम्मीद के साथ घर का माहौल खुशहाल रहेगा और परिवार में तालमेल होगा। मेहनत का आधार मजबूत रहेगा। मीन राशि के तीसरे भाव में वक्री शनि हुनर और लगातार कोशिश से धीमी, साफ दिखने वाली प्रगति का सहारा देगा। छोटी यात्रा या सीधी बातचीत काम आगे बढ़ाने में उपयोगी रह सकती है। आज की खुशी का बड़ा हिस्सा घर से जुड़ेगा। काम के बीच भी मन वहां लौटेगा जहां अपने लोगों के साथ आराम से बैठने की जगह हो। किसी घरेलू योजना पर चर्चा में अपनापन रहेगा।
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मकर राशि का करियर राशिफल
काम में अपने सीखे हुए हुनर का उपयोग करने के अच्छे अवसर बन सकते हैं। प्रगति का रास्ता लगातार मेहनत से खुलेगा, इसलिए छोटे हिस्सों में हुआ काम भी उपयोगी रहेगा। किसी व्यक्ति से सीधे बात करने पर काम की स्थिति स्पष्ट होगी। छोटी कामकाजी यात्रा की जरूरत सामने आए तो दिन उसके लिए अनुकूल है। नौकरी में परिणाम धीरे मिलने की संभावना है, लेकिन अपने प्रयास का असर समझ में आएगा। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। घर के सुखद माहौल में बैठकर भी मन दूसरे विषय पर जाएगा। पढ़ने का छोटा लक्ष्य तय करें। एक ही बैठक में बहुत अधिक पूरा करने की कोशिश से असंतोष बढ़ सकता है और अध्ययन की लय टूटने की संभावना रहेगी।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
ऐसे स्रोत से रकम आने की संभावना है, जिसकी चर्चा रोज नहीं होती। इसे निश्चित आय मानकर नया खर्च तय करना जल्दबाजी होगी। घर या भूखंड खरीदने की योजना लाभकारी रहने के योग हैं। परिवार में इस विषय पर बैठकर बात होगी और अपनी जरूरत को लेकर स्पष्टता बढ़ेगी। खरीद से जुड़ा बड़ा फैसला लेते समय उत्साह के साथ आर्थिक क्षमता भी सामने रहेगी। सिंह राशि के आठवें भाव में मंगल जोश और छोटी चिड़चिड़ाहट बढ़ाएगा, इसलिए आर्थिक बातचीत का स्वर तेज होने का जोखिम रहेगा। किसी असहमति को तत्काल फैसले की वजह न बनने दें। आज संपत्ति से जुड़े अवसर अनुकूल हैं, पर हर उपलब्ध विकल्प को लाभ का पक्का वादा मानना ठीक नहीं होगा।
मकर राशि का लव राशिफल
जीवनसाथी के साथ का सहारा मिलने की संभावना मजबूत है। घरेलू योजना हो या काम की बात, आप दोनों के बीच सहयोग पर चर्चा होगी। पूरे दिन चंद्रमा मेष राशि के चौथे भाव में रहेगा, जिससे घर का आराम और माता के साथ समय आपको खींचेगा। परिवार की शाम में बैठने का सुख खास रहेगा। घर का माहौल सौहार्द भरा होगा और साथ खाना खाने जैसी रोज की बात भी संतोष देगी। किसी अपने की बात सुनते समय मन घरेलू जरूरतों पर टिकेगा। छोटी चिड़चिड़ाहट को लंबी बातचीत में फैलाने से बचें। आज संबंधों में अपनापन स्पष्ट रहेगा और दिन भर की व्यस्तता के बाद घर लौटने का विचार राहत देगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
काम का जोश बना रहेगा, लेकिन मन में उठती जल्दी से थकान महसूस होने की संभावना है। किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने से बेचैनी बढ़ सकती है। आराम की जगह और परिचित वातावरण में समय बिताना सुकून देगा। आज सेहत के लिहाज से अपने सामान्य क्रम को बनाए रखना उपयोगी रहेगा। शांत चेतावनी यही है कि चिड़चिड़ाहट में अपने आराम का समय काटना दिन को अधिक भारी बना सकता है। काम के बाद कुछ समय घर में विश्राम के लिए रखें। पढ़ाई करने वालों को ध्यान बिखरने पर मानसिक थकान अधिक लग सकती है। परिवार के बीच सहज बातचीत होगी और शाम का घरेलू माहौल मन को थामे रखेगा।
शुभ अंक- 5
शुभ रंग- नीला
शुभ मुहूर्त- अभिजित मुहूर्त: 11:22 से 12:28 (भारतीय मानक समय)। गणना दिल्ली के स्थान पर आधारित है।
क्या करें- घर की योजना पर जीवनसाथी के साथ अपनी आर्थिक क्षमता की बात करें।
क्या न करें- पढ़ने बैठते समय बार-बार विषय न बदलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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