Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Capricorn Horoscope Today 22 November 2025 Aaj ka Makar Rashifal Future Prediction
मकर राशिफल 22 नवंबर: मकर राशि वाले धन के मामले में जरूर करें ये 3 काम, शेड्यूल में होगा बदलाव

मकर राशिफल 22 नवंबर: मकर राशि वाले धन के मामले में जरूर करें ये 3 काम, शेड्यूल में होगा बदलाव

संक्षेप:

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Sat, 22 Nov 2025 06:07 AMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 22 नवंबर 2025: आपको काम और रिश्तों में लगातार सुधार दिखाई देगा। रूटीन आसान रखें, प्यार से बात करें। एक क्लियर गोल तय करें। दोस्त और परिवार आपका साथ देंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। सोच-समझकर उठाए गए कदमों का फायदा मिलेगा। छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब आपको एनर्जी और सांस लेने की जरूरत हो तो आराम करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव लाइफ: प्रेम के मामले में, दया और ईमानदारी आपको और गहराई से जुड़ने में मदद करेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो आप किसी दोस्ताना जगह पर किसी अच्छे इंसान से मिल सकते हैं। बातचीत क्लियर रखें और सुनें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो छोटे-छोटे इशारे और साफ शब्द गलतफहमियों को कम करेंगे। अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए साथ में कोई आसान एक्टिविटी प्लान करें, जैसे टहलना या कोई कॉमन हॉबी करना। सब्र और प्यार से ध्यान देने से भरोसा बढ़ेगा और खुशी मिलेगी। हर दिन छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।

करियर राशिफल: काम पर, लगातार कोशिश दूसरों को दिखेगी। एक समय में एक काम पर ध्यान दें। कई कामों को एक साथ करने के बजाय उसे अच्छी तरह से पूरा करें। अपने आइडिया टीममेट्स के साथ साफ-साफ शेयर करें। फीडबैक का स्वागत करें। शेड्यूल में एक छोटा सा बदलाव या कोई नया टूल आपका दिन आसान बना सकता है। आसान सवाल पूछकर और दूसरों को देखकर सीखते रहें। आपका शांत रवैया सम्मान बढ़ाएगा। जल्द ही नई जिम्मेदारियों के दरवाजे खोलेगा। अपने प्लान पर भरोसा करें और आगे बढ़ें।

ये भी पढ़ें:गुरु, चंद्र की चाल करेगी खूब धमाल, इन 3 राशियों को होगा फायदा ही फायदा
ये भी पढ़ें:2026 में शनि की पकड़ में रहेंगी ये राशियां, रहेगा शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव

फाइनेंशियल लाइफ: फाइनेंशियल तौर पर, छोटी-छोटी सेविंग्स करें। एक बिल या सब्सक्रिप्शन को फोकस करें, जिसे आप कम कर सकते हैं और उस पैसे को किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। आज जब तक जरूरत न हो, बड़ी खरीदारी से बचें। अगर आपको कोई ऑफर मिलता है, तो धीरे-धीरे डिटेल्स पढ़ें। सरप्राइज से बचने के लिए सवाल पूछें। जरूरतों और आकांक्षाओं की एक साफ लिस्ट आपको चुनने में मदद करेगी। लगातार तरक्की और मन की शांति के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ आसान मनी प्लान शेयर करें। डिसीजन करते समय शांत रहें।

सेहत राशिफल: आपके शरीर को हल्का रूटीन पसंद है। थोड़ा टहलें, हर सुबह स्ट्रेच करें, और पानी पिएं। अगर आपको थकान महसूस हो तो आराम करें और समय पर सोने की कोशिश करें। थोड़ी देर सांस लेने के ब्रेक से स्ट्रेस कम हो सकता है और फोकस करने में मदद मिल सकती है। देर रात भारी खाना खाने से बचें और दिन में हल्का, हेल्दी खाना चुनें। अगर आपको थोड़ा दर्द है, तो उसे नजरअंदाज न करें। सलाह के लिए किसी डॉक्टर या भरोसेमंद बड़े से पूछें और अपने मन का ख्याल रखें।

ये भी पढ़ें:आज का राशिफल : मेष राशि से लेकर मीन का 22 नवंबर का दिन कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:दिसंबर से होगी इन राशियों की चांदी ही चांदी, शुक्र,चंद्र समेत 4 ग्रह करेंगे गोचर
ये भी पढ़ें:5 दिन बाद से इन राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत, बुध का गोचर तुला राशि में

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Capricorn Horoscope Capricorn Makar rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने