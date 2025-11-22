मकर राशिफल 22 नवंबर: मकर राशि वाले धन के मामले में जरूर करें ये 3 काम, शेड्यूल में होगा बदलाव

संक्षेप: Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है।

Capricorn Horoscope Today, मकर राशिफल 22 नवंबर 2025: आपको काम और रिश्तों में लगातार सुधार दिखाई देगा। रूटीन आसान रखें, प्यार से बात करें। एक क्लियर गोल तय करें। दोस्त और परिवार आपका साथ देंगे। जल्दबाजी में फैसले लेने से बचें। सोच-समझकर उठाए गए कदमों का फायदा मिलेगा। छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं। जब आपको एनर्जी और सांस लेने की जरूरत हो तो आराम करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मकर लव लाइफ: प्रेम के मामले में, दया और ईमानदारी आपको और गहराई से जुड़ने में मदद करेगी। अगर आप सिंगल हैं, तो आप किसी दोस्ताना जगह पर किसी अच्छे इंसान से मिल सकते हैं। बातचीत क्लियर रखें और सुनें। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो छोटे-छोटे इशारे और साफ शब्द गलतफहमियों को कम करेंगे। अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए साथ में कोई आसान एक्टिविटी प्लान करें, जैसे टहलना या कोई कॉमन हॉबी करना। सब्र और प्यार से ध्यान देने से भरोसा बढ़ेगा और खुशी मिलेगी। हर दिन छोटी-छोटी जीत का जश्न मनाएं।

करियर राशिफल: काम पर, लगातार कोशिश दूसरों को दिखेगी। एक समय में एक काम पर ध्यान दें। कई कामों को एक साथ करने के बजाय उसे अच्छी तरह से पूरा करें। अपने आइडिया टीममेट्स के साथ साफ-साफ शेयर करें। फीडबैक का स्वागत करें। शेड्यूल में एक छोटा सा बदलाव या कोई नया टूल आपका दिन आसान बना सकता है। आसान सवाल पूछकर और दूसरों को देखकर सीखते रहें। आपका शांत रवैया सम्मान बढ़ाएगा। जल्द ही नई जिम्मेदारियों के दरवाजे खोलेगा। अपने प्लान पर भरोसा करें और आगे बढ़ें।

फाइनेंशियल लाइफ: फाइनेंशियल तौर पर, छोटी-छोटी सेविंग्स करें। एक बिल या सब्सक्रिप्शन को फोकस करें, जिसे आप कम कर सकते हैं और उस पैसे को किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। आज जब तक जरूरत न हो, बड़ी खरीदारी से बचें। अगर आपको कोई ऑफर मिलता है, तो धीरे-धीरे डिटेल्स पढ़ें। सरप्राइज से बचने के लिए सवाल पूछें। जरूरतों और आकांक्षाओं की एक साफ लिस्ट आपको चुनने में मदद करेगी। लगातार तरक्की और मन की शांति के लिए किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ आसान मनी प्लान शेयर करें। डिसीजन करते समय शांत रहें।

सेहत राशिफल: आपके शरीर को हल्का रूटीन पसंद है। थोड़ा टहलें, हर सुबह स्ट्रेच करें, और पानी पिएं। अगर आपको थकान महसूस हो तो आराम करें और समय पर सोने की कोशिश करें। थोड़ी देर सांस लेने के ब्रेक से स्ट्रेस कम हो सकता है और फोकस करने में मदद मिल सकती है। देर रात भारी खाना खाने से बचें और दिन में हल्का, हेल्दी खाना चुनें। अगर आपको थोड़ा दर्द है, तो उसे नजरअंदाज न करें। सलाह के लिए किसी डॉक्टर या भरोसेमंद बड़े से पूछें और अपने मन का ख्याल रखें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ