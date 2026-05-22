मकर राशिफल 22 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए आज क्या है खास? करियर, पैसा, लव लाइफ को लेकर कैसा रहेगा दिन, जानें भविष्यफल

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 22 मई का दिन…

Capricorn Horoscope 22 May 2026, मकर राशिफल आज : आज का दिन मकर राशि वालों के लिए भागदौड़ वाला रह सकता है, लेकिन दिन के आखिर में राहत भी मिलेगी। सुबह से ही दिमाग में कई बातें चलती रहेंगी। काम भी ज्यादा रह सकता है और लोग भी आपसे उम्मीदें लगाए रखेंगे। आज आपको हर काम खुद संभालना पड़ सकता है। कुछ लोग मदद का वादा करेंगे, लेकिन आखिरी समय पर पीछे हट सकते हैं। इसलिए ज्यादा भरोसा करने से बचें। हालांकि अच्छी बात ये है कि आज आपके कई रुके काम धीरे-धीरे आगे बढ़ते दिखेंगे। लंबे समय से जिस काम को लेकर चिंता चल रही थी, उसमें हलचल हो सकती है। दोपहर के बाद मन थोड़ा हल्का महसूस होगा। किसी पुराने दोस्त या जानने वाले से बातचीत भी हो सकती है।

मकर राशि का लव राशिफल रिश्तों के मामले में दिन ठीक रहेगा। अगर पार्टनर से कुछ दिनों से दूरी चल रही थी तो आज बात करने का मौका मिल सकता है। कई बार छोटी बात को लेकर मन में गलतफहमी बन जाती है, इसलिए खुलकर बात करना जरूरी रहेगा। शादीशुदा लोगों को घर के माहौल पर थोड़ा ध्यान देना होगा। जीवनसाथी किसी बात को लेकर भावुक हो सकता है। ऐसे में गुस्से की जगह समझदारी दिखाना बेहतर रहेगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उन्हें आज पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। शाम का समय रिश्तों के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है।

मकर राशि का करियर राशिफल कामकाज को लेकर दिन व्यस्त रहेगा। ऑफिस में अचानक कोई नया काम आ सकता है। कुछ लोगों पर काम का दबाव ज्यादा रहेगा। अगर नौकरी करते हैं तो आज बॉस या सीनियर आपके काम को नोटिस कर सकते हैं। मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हालांकि छोटी गलती भी परेशानी दे सकती है, इसलिए काम ध्यान से करें। बिजनेस करने वालों के लिए दिन ठीक रहेगा। पुराने संपर्क फायदा पहुंचा सकते हैं। कहीं रुका पैसा वापस मिलने की उम्मीद भी दिख रही है। आज किसी नए काम की शुरुआत करने से पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन खर्चे भी साथ-साथ चलते रहेंगे। घर या परिवार से जुड़ा कोई खर्च अचानक सामने आ सकता है। आज बिना जरूरत के खरीदारी करने से बचें। किसी को पैसा उधार देने से पहले भी सोच लें। अगर पहले कहीं पैसा फंसा हुआ था तो उससे जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धीरे-धीरे आर्थिक स्थिति संभलती दिखेगी।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत को लेकर लापरवाही ठीक नहीं रहेगी। काम की वजह से थकान महसूस हो सकती है। कुछ लोगों को सिर भारी लग सकता है या नींद पूरी न होने की वजह से चिड़चिड़ापन रह सकता है। आज बाहर का खाना कम खाएं। पेट से जुड़ी परेशानी हो सकती है। पानी ज्यादा पिएं और थोड़ा आराम भी करें। अगर काफी समय से शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी तो अब दिनचर्या सुधारने की जरूरत है।