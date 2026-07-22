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आज का मकर राशिफल 22 जुलाई: आज करियर में ठोस प्रगति का संकेत, बढ़ेगा कमाई पर भरोसा

By Anita Baranwal
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Aaj ka makar rashifal 22 July 2026: घर की तरफ से भी कुछ जिम्मेदारी रहेगी, खासकर मां या घरेलू सुविधा से जुड़ा कोई छोटा ध्यान मांगने वाला विषय हो सकता है। पढ़ें आज का विस्तृत मकर राशिफल।

आज का मकर राशिफल 22 जुलाई: आज करियर में ठोस प्रगति का संकेत, बढ़ेगा कमाई पर भरोसा

Capricorn Horoscope Today, Aaj ka makar rashifal 22 July 2026: कामकाज में पकड़ मजबूत रहने वाली है। चंद्रमा ऊंचे लक्ष्य, जिम्मेदारी और सार्वजनिक छवि वाले हिस्से को सक्रिय कर रहा है, इसलिए आपका ध्यान सीधा परिणाम पर रहेगा। पिछले दिनों की उलझन अब थोड़ी कम महसूस हो सकती है। दिनभर व्यस्तता रहेगी, लेकिन यह व्यस्तता सार्थक होगी। लोगों से मिलने, फोन कॉल, मीटिंग या जरूरी फॉलोअप के बीच आपको यह एहसास होगा कि स्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में व्यवस्थित हो रही हैं। साझेदारी, रिश्तों और पेशेवर तालमेल में सूर्य और गुरु का सहयोग दिख रहा है, इसलिए सही लोगों से बातचीत आगे बढ़ सकती है। पिता तुल्य व्यक्ति, वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति से उपयोगी सलाह मिल सकती है। घर की तरफ से भी कुछ जिम्मेदारी रहेगी, खासकर मां या घरेलू सुविधा से जुड़ा कोई छोटा ध्यान मांगने वाला विषय। फिर भी मन स्थिर रहेगा। आप एक साथ कई काम निपटाने की क्षमता दिखाएंगे। अपनी उपलब्धि को हल्के में न लें।

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मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रह सकती है। साथी के साथ समय बिताने का मन होगा, भले दिन व्यस्त हो। शादीशुदा लोगों के लिए तालमेल अच्छा रहेगा और कोई छोटा काम मिलकर करने से नजदीकी बढ़ेगी। यदि हाल में कोई दूरी बनी थी, तो व्यवहारिक बातचीत उसे कम कर सकती है। प्रेम संबंध में आकर्षण तो रहेगा, लेकिन साथ ही संवेदनशीलता भी बढ़ी होगी। इसलिए अधिकार जताने के बजाय विश्वास दिखाएं। परिवार के लोगों के बीच भी आपकी भूमिका संतुलन बनाने वाली रहेगी। किसी करीबी के मूड को समझकर प्रतिक्रिया दें। इससे घर का माहौल सहज रहेगा।

मकर राशि वालों की आज कैसी रहेगी शिक्षा और करियर

करियर के लिहाज से यह दिन ठोस प्रगति का संकेत दे सकता है। वरिष्ठों से संपर्क बनेगा और आपके काम पर सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल सकती है। जो लोग नई भूमिका, बेहतर जिम्मेदारी या कार्यस्थिति सुधारने की कोशिश में हैं, उन्हें रास्ता खुलता हुआ दिख सकता है। ऑफिस में लंबित काम निपटाने की क्षमता अच्छी रहेगी। बुध की वक्री चाल के कारण छोटी तकनीकी या दस्तावेजी चूक हो सकती है, इसलिए फाइल, मेल और डेटा दोबारा देख लें। विद्यार्थियों के लिए ध्यान अच्छा रहेगा। पढ़ाई में बैठने की इच्छा बनेगी और कठिन विषय पर पकड़ भी मजबूत हो सकती है। प्रतियोगी माहौल में घबराने की जरूरत नहीं। नियमित अभ्यास ही आपके पक्ष में जाएगा। बिजनेस वालों को किसी प्रभावशाली व्यक्ति से काम की दिशा मिल सकती है।

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मकर राशि वालों के लिए कैसी रहेगी धन और वित्त की स्थिति

पैसों के मामले में सतर्क आशावाद रखें। काम से जुड़ी आय या भविष्य की कमाई को लेकर भरोसा बढ़ सकता है। साझेदारी या जीवनसाथी से जुड़ा कोई वित्तीय विषय चर्चा में आ सकता है। कागजी बातों को ध्यान से पढ़ें। घर, बच्चों या शौक पर खर्च हो सकता है, पर वह पूरी तरह अनियोजित नहीं रहेगा। जोखिम वाले निवेश में सिर्फ उत्साह के आधार पर कदम न उठाएं। नियमित बचत और स्पष्ट हिसाब आपको बेहतर स्थिति में रखेगा।

मकर राशि वालों का आज कैसा रहेगा स्वास्थ्य और कल्याण

थकान से ज्यादा व्यस्तता चुनौती बनेगी। शरीर साथ देगा, लेकिन ब्रेक लेना जरूरी है। मां या घर के किसी सदस्य की सुविधा पर ध्यान देते हुए अपनी नींद कम न करें। कंधों, पीठ या बैठने की मुद्रा से जुड़ी हल्की अकड़न हो सकती है। पानी, समय पर भोजन और थोड़ी चाल जरूरी रखें। काम के बाद मन को आराम देने वाला छोटा रूटीन अपनाएं। इससे अगले दिन की ऊर्जा भी बनी रहेगी।

आज की सलाह: कामयाबी के साथ विनम्रता रखें, यही संपर्कों को लंबे समय तक मजबूत बनाएगी।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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