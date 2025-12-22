मकर राशिफल 22 दिसंबर 2025 : मकर राशि वालों को आज मिलेंगे अच्छे रिजल्ट, दोस्त की सलाह भी रहेगी फायदेमंद

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 22 December 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज छोटे-छोटे प्लान बनाकर चलें। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी।

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 22 December 2025 : आज छोटे-छोटे प्लान बनाकर चलें। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। धैर्य रखकर काम करें और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहें, इससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। शांति और धैर्य से लिए गए फैसले आपको निरंतर और स्थिर सफलता दिलाएंगे। आपको कुछ अच्छे सरप्राइज भी मिल सकते हैं। आज आप समझदारी से फैसले लेंगे जो धीरे-धीरे आपको सफलता दिलाएंगे। रोजाना के काम, रूटीन और क्लियर बातचीत पर ध्यान दें। बिना किसी उम्मीद के लोगों की मदद करें। दोस्त और परिवार आपके छोटे प्लान में भी साथ देंगे। दिन का संतुलन बनाए रखें और जरूरत हो तो आराम करें। कोई छोटी जीत आपका आत्मविश्वास और सोच दोनों मजबूत करेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

लव राशिफल: आज लव लाइफ में शांत बातचीत और छोटी-छोटी अच्छाइयों पर ध्यान दें। पार्टनर से कोई भी बात हो क्लियर और सुकून से कहें। अगर सिंगल हैं तो किसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल हों और वहां सहज बने रहें। भावनाओं में जल्दबाजी न करें, भरोसा धीरे-धीरे ही बनेगा। परिवार से रिश्ते भी मजबूत होंगे जब आप ध्यान से सुनेंगे और मदद करेंगे। प्यार भरे शब्द और मौजूदगी दिखाएं। कोई छोटा सरप्राइज या हाथ से लिखा नोट बड़े प्लान से ज्यादा असर करेगा। धैर्य रखें, आज छोटी सफलता से रिश्ते गहरे बनेंगे।

करियर राशिफल: काम में आज लगातार ध्यान रखने से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटें और एक-एक करके काम पूरा करें। जरूरत पड़े तो शांति से अपनी बात रखें और किसी सहकर्मी की मदद अवश्य करें। आपकी मेहनत और क्लियर नोट्स सीनियर्स को दिखेंगे। जल्दबाजी में कोई भी वादे न करें, पहले अपना प्लान समझाएं। कोई छोटा सा चेकलिस्ट या फाइल आपकी छवि अच्छी बनाएगा और काम आसान करेगा। रूटीन रखें लेकिन समझदारी वाले छोटे बदलाव के लिए खुले रहें। काम समय पर खत्म करें, आराम करें और छोटी जीत को सेलिब्रेट करें।

आर्थिक राशिफल: आज आपकी आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। छोटे खर्चों पर नजर डालें और जरूरत व चाहत की एक आसान लिस्ट बनाएं। बड़ा खर्च तब तक रोकें जब तक क्लियर फायदा न दिखे। बचत के लिए हर हफ्ते एक तय छोटी रकम अलग रखें, यह आगे बढ़ेगी। जोखिम भरे प्लान या जल्दी अमीर बनने के वादों से दूर रहें। अगर कर्ज है तो उसे चुकाने का एक साफ कदम तय करें। साधा बजट और नोट्स आपकी चिंता कम करेंगे। किसी भरोसेमंद दोस्त से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: स्वस्थ रहने के लिए आज नियमित नींद और हल्की एक्टिविटी फायदेमंद रहेगी। रोजाना थोड़ी देर टहलें या हल्की स्ट्रेचिंग करें। पानी ज्यादा पिएं और ताजे फल व हल्का खाना खाएं। कुछ मिनट गहरी सांस या शांत प्रार्थना मन को स्थिर करेगी। स्क्रीन से ब्रेक लें और सोने का समय तय रखें। अगर तनाव लगे तो गुनगुने पानी से नहाएं या हल्का संगीत सुनते हुए आराम करें। छोटी लेकिन अच्छी आदतें अपनाने से शरीर स्वस्थ रहेगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com