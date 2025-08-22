मकर राशिफल 22 अगस्त : मकर राशि वाले आर्थिक मामलों में होशियारी से फैसले लें, स्वास्थ्य का रखें ध्यान

Capricorn Horoscope Today 22 August 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वाले आज लव लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए रिलेशनशिप की दिक्कतों को दूर करें।

Fri, 22 Aug 2025 06:31 AM

Capricorn Horoscope, मकर राशिफल, 22 August 2025 : लव लाइफ को खुशहाल बनाने के लिए रिलेशनशिप की दिक्कतों को दूर करें। कार्यस्थल की चुनौतियों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कम करें। आर्थिक रूप से सावधान रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

लव राशिफल- रिलेशनशिप में छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। पुराने लव अफेयर की वापसी होगी, जिससे रिश्तों में तकरार बढ़ सकती है। रिलेशनशिप में विश्वास न खोने दें। मैरिड फीमेल्स को ससुराल में बहुत शांत रहने की कोशिश करना चाहिए। ससुराल पक्ष में थोड़ी समस्या हो सकती है, इसे सुलझाने की जरुरत है। मैरिड लोगों को ऑफिस रोमांस से दूरी बनाना चाहिए। इसका वैवाहिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

करियर राशिफल : प्रोफेशनल लाइफ में अहंकार से बचें। कुछ सीनियर्स या सहकर्मी आपके परफॉर्मेंस पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। आपको विदेशी क्लाइंट को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरुरत है क्योंकि उन्हें ऐसा लग सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। दोपहर के बाद जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने का अच्छा समय है। ट्रेडर्स की आय अच्छी रहेगी। बिजनेसमेन दिन की शुरुआत में व्यापार विस्तार से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक मामलों में होशियारी से फैसले लेने का दिन है। आपको आर्थिक स्थिति को सुधारने के मौके मिल सकते हैं। इसलिए नए व्यापार की शुरुआत के लिए अलर्ट रहें। यह बजट बनाने और प्लानिंग के लिए अच्छा टाइम है। लॉन्ग टर्म के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का प्रयास करें। जल्दबाजी में किसी चीज की खरीदारी न करें। इससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। आर्थिक मामलों में विश्वसनीय सोर्स की सलाह लें। अगर आप कोई महत्वपूर्ण निवेश करने जा रहे हैं। सोच-समझकर लिए गए फैसलों से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल- स्वास्थ्य के मामले में फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता दें। फिजिकली हेल्दी रहने के लिए रोजाना मेडिटेशन करें। न्यूट्रीशियस डाइट लें और बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। इससे आपकी ओवर ऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। अपना ख्याल रखें। इससे आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे और चुनौतियों को पार करने में सक्षम महसूस करेंगे।

मकर राशि के गुण-

ताकत: बुद्धिमान, व्यावहारिक, विश्वसनीय, उदार, आशावादी

कमजोरी: जिद्दी, शक्की

प्रतीक: बकरी

तत्त्व: पृथ्वी

शरीर का भाग: हड्डियां और त्वचा

राशि स्वामी: शनि

शुभ दिन: शनिवार

शुभ रंग : स्लेटी

भाग्यशाली अंक: 4

शुभ रत्न: नीलम

स्वाभाविक झुकाव: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

अच्छी अनुकूलता: कर्क, मकर

औसत अनुकूलता: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

किस के साथ कम जमेगी: मेष, तुला

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com