मकर राशिफल 21 अक्टूबर : मकर राशि वालों को आज छोटी सी तरक्की आपको बड़ी सफलता दिला सकती है

संक्षेप: Capricorn Horoscope Today 21 October 2025 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति आज अच्छी रहेगी। फंड जुटाने में सफल होंगे।

Capricorn Horoscope for Today 21st October 2025: आज फोकस करों और आज का दिन आपके लिए शांत एनर्जी लेकर आया है। आपका धैर्य आपको पे करेगा। आपको पहचान मिलेगी। उन सभी कामों के लिए जो आप कर रहे हैं। छोटी सी तरक्की आपको बड़ी सफलता दिला सकती है। इसलिए फोकस पर खास ध्यान दें।

मकर लव राशिफल आज आपकी लवलाइफ स्टेबल रहेगी। आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच आपके पार्टनर को सिक्योर फील कराएगी। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो आप दोनों में अच्छी समझ बनेगी। अगर आप सिंगल है, तो आप किसी ऐसे से मिलेंगे, जो आपके रिलेशनशिप को अच्छे से समझें और आप की निरभता की तारीफ करें और आपके धैर्य को पसंद करें। लवलाइ्फ के मामले में आज जलदबाजी में फैसले ना लें। स्लो कनेक्शन आपको मजबूत बनाए रखेंगे।

मकर करियर राशिफल काम के लिहाज से आज का दिन प्रॉडक्टिव है। आप आज बड़ी जिम्मेदारी हासिल कर सकते है, जो मिच्योरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों के लिए जरूरी है। सीनियर्स और बुजुर्ग आज आपकी डेडिकेशन की तारीफ करेंगे। अगर आप अपने साबित करने के लिए मौका देख रहे हैं, तो आज आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं। अपने कम्युनिकेशन को क्लियर रखें और काम की जगह गॉसिप ना करें। आपकी प्लानिंग और कमिटमेंट आपके आगे बढ़ाएगा।

मकर मनी राशिफल आर्थिक तौर पर आप स्थिर हैं। आपके निवेश और सेविंग्स में छोटे ही सही लेकिन आशाजनक सुधार देखने को मिल सकते हैं। बेकार खरीदारी से बचें और बजट बनाए रखने पर फोकस दें। यह रिस्क भरे शार्ट टर्म के बिजनेस की जगह यह दीर्घकालिक वित्तीय निर्णयों के लिए सही समय है। आपको अच्छे तरीके से से बचत करने का एक स्मार्ट मौके भी मिल सकता है। आपके सामान्य अनुशासन के साथ, आर्थिक तौर पर आराम और सेफ्टी बढ़ती रहेगी।

मकर हेल्थ राशिफल आज आपकी हेल्थ अधिक स्थिर महसूस होगी, और आपकी एनर्जी वापस ट्रैक पर लौट आएगी। एक बैलेंस और रेगुलर रूटीन, संतुलित भोजन और हल्की एक्सरसाइझ आपके हेल्थ में सहायक होंगे। मानसिक शांति तब मिलेगी जब आप तनाव से दूर कुछ शांत समय बिताएंगे। अपने विचारों को शांत करने के लिए पढ़ने या ध्यान करने की कोशि करें। अधिक काम करने से बचें, क्योंकि उचित आराम आपको आने वाले दिनों के लिए अधिक मजबूत और तरोताजा महसूस कराएगा।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com