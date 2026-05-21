मकर राशिफल 21 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, जानें क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें भविष्यफल

Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई का दिन…

Capricorn Horoscope 21 May 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। सुबह से ही काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है लेकिन धीरे-धीरे सब संभल जाएगा। मन में जो उलझन चल रही थी, उसमें भी राहत महसूस होगी। घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के लोग साथ देंगे और किसी अपने से अच्छी बात हो सकती है। आज बेवजह की चिंता करने से बचिए। जो काम हाथ में है, उसे आराम से पूरा करिए। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। दिन के आखिर में मन हल्का महसूस होगा।

मकर राशि का लव राशिफल प्रेम जीवन की बात करें तो आज साथी का पूरा साथ मिलेगा। अगर कुछ दिनों से बातचीत कम हो रही थी तो आज फिर से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी घर के कामों में सहयोग करेगा। जो लोग रिलेशन में हैं, वो आज अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। छोटी-छोटी बातों पर मुस्कुराने का मौका मिलेगा। बच्चों की तरफ से भी मन खुश रहेगा। घर में शांति बनी रहेगी और रिश्तों में अपनापन महसूस होगा।

मकर राशि का करियर राशिफल कामकाज की बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस में आपका काम समय पर पूरा होगा और लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। कोई पुराना अटका काम आगे बढ़ सकता है। बिजनेस करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। अगर किसी नए काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर आगे बात हो सकती है। साझेदारी वाले काम में फायदा मिलने के योग हैं। हालांकि किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन मत करिए। अपने काम पर ध्यान रखिए, फायदा मिलेगा।

मकर राशि का आर्थिक राशिफल पैसों को लेकर दिन ठीक रहेगा। खर्च तो होंगे लेकिन जरूरत के हिसाब से ही होंगे। कहीं से रुका पैसा वापस मिल सकता है। घर के किसी जरूरी काम पर खर्च हो सकता है। आज पैसों को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भविष्य के लिए जो सोच रहे थे, उस पर धीरे-धीरे काम शुरू हो सकता है। उधार देने से बचिए और बेकार की खरीदारी मत करिए। बचत करने की कोशिश करेंगे तो आगे फायदा रहेगा।

मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल सेहत आज ठीक रहेगी। शरीर में पहले से ज्यादा हल्कापन महसूस होगा। मानसिक तनाव कम रहेगा लेकिन काम की वजह से थकान हो सकती है। समय पर खाना खाइए और नींद पूरी लीजिए। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचना बेहतर रहेगा। अगर कई दिनों से शरीर में आलस लग रहा था तो आज थोड़ी राहत मिल सकती है। पानी ज्यादा पीजिए और आराम का भी ध्यान रखिए।