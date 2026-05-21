मकर राशिफल 21 मई 2026: मकर राशि वालों के लिए दिन रहेगा अच्छा, जानें क्या कहते हैं सितारे, पढ़ें भविष्यफल
Aaj ka Makar Rashifal Horoscope Future Prediction, Capricorn Horoscope Today: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आइए जानते हैं, मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मई का दिन…
Capricorn Horoscope 21 May 2026, मकर राशिफल आज : मकर राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। सुबह से ही काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है लेकिन धीरे-धीरे सब संभल जाएगा। मन में जो उलझन चल रही थी, उसमें भी राहत महसूस होगी। घर का माहौल अच्छा रहेगा। परिवार के लोग साथ देंगे और किसी अपने से अच्छी बात हो सकती है। आज बेवजह की चिंता करने से बचिए। जो काम हाथ में है, उसे आराम से पूरा करिए। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। दिन के आखिर में मन हल्का महसूस होगा।
मकर राशि का लव राशिफल
प्रेम जीवन की बात करें तो आज साथी का पूरा साथ मिलेगा। अगर कुछ दिनों से बातचीत कम हो रही थी तो आज फिर से नजदीकियां बढ़ सकती हैं। शादीशुदा लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी घर के कामों में सहयोग करेगा। जो लोग रिलेशन में हैं, वो आज अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। छोटी-छोटी बातों पर मुस्कुराने का मौका मिलेगा। बच्चों की तरफ से भी मन खुश रहेगा। घर में शांति बनी रहेगी और रिश्तों में अपनापन महसूस होगा।
मकर राशि का करियर राशिफल
कामकाज की बात करें तो नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। ऑफिस में आपका काम समय पर पूरा होगा और लोग आपकी तारीफ भी कर सकते हैं। कोई पुराना अटका काम आगे बढ़ सकता है। बिजनेस करने वालों को भी फायदा मिल सकता है। अगर किसी नए काम की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस पर आगे बात हो सकती है। साझेदारी वाले काम में फायदा मिलने के योग हैं। हालांकि किसी भी कागज पर बिना पढ़े साइन मत करिए। अपने काम पर ध्यान रखिए, फायदा मिलेगा।
मकर राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों को लेकर दिन ठीक रहेगा। खर्च तो होंगे लेकिन जरूरत के हिसाब से ही होंगे। कहीं से रुका पैसा वापस मिल सकता है। घर के किसी जरूरी काम पर खर्च हो सकता है। आज पैसों को लेकर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भविष्य के लिए जो सोच रहे थे, उस पर धीरे-धीरे काम शुरू हो सकता है। उधार देने से बचिए और बेकार की खरीदारी मत करिए। बचत करने की कोशिश करेंगे तो आगे फायदा रहेगा।
मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत आज ठीक रहेगी। शरीर में पहले से ज्यादा हल्कापन महसूस होगा। मानसिक तनाव कम रहेगा लेकिन काम की वजह से थकान हो सकती है। समय पर खाना खाइए और नींद पूरी लीजिए। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचना बेहतर रहेगा। अगर कई दिनों से शरीर में आलस लग रहा था तो आज थोड़ी राहत मिल सकती है। पानी ज्यादा पीजिए और आराम का भी ध्यान रखिए।
कुल मिलाकर आज का दिन मकर राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। घर-परिवार का साथ मिलेगा, काम पूरे होंगे और मन भी खुश रहेगा। छोटी बातों को दिल पर नहीं लेंगे तो दिन और अच्छा निकल जाएगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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