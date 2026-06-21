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मकर राशिफल: धैर्य से लें फैसले, खर्च और रिश्तों के मामलों में बरतें सावधानी

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Capricorn Horoscope Today, Makar Rashifal: आज मकर राशि वालों को धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। घर, खर्च और जरूरी भुगतानों को लेकर मन थोड़ा दबाव महसूस कर सकता है। रिश्तों में छोटी बात को बड़ा बनाने से बचें और बातचीत में नरमी रखें। 

मकर राशिफल: धैर्य से लें फैसले, खर्च और रिश्तों के मामलों में बरतें सावधानी

Capricorn Horoscope Today, Makar Rashifal: बिजली का बिल, घर का हिसाब या किसी जरूरी भुगतान की तारीख देखते हुए दिन शुरू हो सकता है। ऐसे छोटे काम ही आज आपके मन का तापमान तय करेंगे। भीतर थोड़ी उदासी या दबाव महसूस हो सकता है, और कामों में रुकावट भी आ सकती है। इसे अपनी क्षमता की कमी न मानें। कई बार रविवार को ही मन अगले हफ्ते की चिंता पकड़ लेता है। चंद्रमा पहले सिंह में रहकर भीतर की बेचैनी बढ़ा सकता है, फिर दोपहर बाद कन्या का असर आपको व्यावहारिक बनाएगा। इसलिए जो जरूरी निर्णय हों, उन्हें सुबह के शांत हिस्से में लिखित रूप दें। शनि मीन से यह याद दिला रहा है कि हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं। गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। आज लापरवाही की नहीं, धैर्य की जरूरत है। घर में राय का फर्क बहस का रूप ले सकता है, खासकर जब दोनों पक्ष खुद को सही मानें। बचने वाली गलती साफ है। खीझ को सीधे शब्दों में बाहर मत निकालिए। छोटी राहत यह है कि शाम तक सोच कुछ संतुलित हो सकती है। एक ठोस काम करें। लंबित भुगतानों की सूची कागज पर लिखकर प्राथमिकता तय कर लें।

मकर राशि का लव राशिफल

जीवनसाथी के साथ मतभेद की आशंका है, पर उसका कारण हमेशा बड़ा नहीं होगा। समय, खर्च, रिश्तेदार या घर के काम को लेकर दो अलग नजरिए टकरा सकते हैं। ऐसे में तर्क जीतने से ज्यादा जरूरी है कि बात बिगड़े नहीं। प्रेम संबंधों के लिए दिन बहुत आसान नहीं कहा जाएगा। उम्मीद और व्यवहार के बीच दूरी रह सकती है। यदि सामने वाला कम बोल रहा हो तो उसे तुरंत गलत मतलब न दें। परिवार के किसी सदस्य की बात आपको चुभ सकती है, लेकिन बाद में वही बात उतनी बड़ी नहीं लगेगी। यह याद रखें कि आज का मूड स्थायी नहीं है। नरमी से कही गई बात आपका पक्ष ज्यादा मजबूत करेगी।

मकर राशि का करियर राशिफल

काम में रुकावटें दिख सकती हैं। कोई कागज पूरा न हो, जवाब समय पर न मिले, या जिसकी मदद चाहिए वही उपलब्ध न हो, ऐसा हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अगले सप्ताह की तैयारी अभी से कर लेनी चाहिए। फाइल, बिल, पासवर्ड, बैंक संबंधी कागज या ऑफिस बैग की जांच उपयोगी रहेगी। अगर किसी जोखिम वाले अवसर पर नजर है, तो सीमित सोच के साथ देख सकते हैं, पर पूरा भरोसा उसी पर न रखें। छात्रों के लिए दिन धीमा है, लेकिन बेकार नहीं। पढ़ाई कम समय की हो तो भी साफ दिमाग से हो। दस कामों में हाथ डालने से बेहतर है एक विषय पूरा करना। बचने लायक गलती यह होगी कि मन खराब होने पर सब कुछ टाल दें।

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मकर राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों को लेकर बहुत डरने की जरूरत नहीं, पर बिखराव ठीक नहीं। कुछ भुगतान ऐसे सामने आ सकते हैं जिनसे मन दबे। बिल, फीस, मरम्मत या घर की जरूरत का खर्च प्राथमिकता मांग सकता है। सट्टा या छोटे जोखिम वाले निवेश कुछ लोगों को ठीक लग सकते हैं, लेकिन रकम सीमित रखें। आज किसी दबाव या झुंझलाहट में आर्थिक फैसला करना सही नहीं होगा। बैंक बैलेंस, देनदारी और इस हफ्ते की जरूरी तिथि एक जगह नोट कर लें। यह छोटा काम नियंत्रण वापस देगा। शाम के समय हड़बड़ी में पेमेंट या ऑनलाइन ऑर्डर न करें।

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मकर राशि का स्वास्थ्य राशिफल

मन का असर शरीर पर जल्दी दिख सकता है। बाएं पैर में दर्द, खिंचाव या भारीपन की शिकायत हो सकती है, खासकर ज्यादा चढ़ने उतरने या गलत ढंग से बैठने पर। वाहन चलाते समय पैर की स्थिति पर ध्यान दें। नरम जूते पहनना उपयोगी रहेगा। चिड़चिड़ापन बढ़े तो ठंडे पानी से चेहरा धोकर कुछ देर चुप बैठें। दिन को ज्यादा कठोर न बनाएं। धैर्य ही आज की असली दवा है।

मकर राशि के लिए सलाह: बहस जीतने से बेहतर है बात बचाना, और भुगतान की सूची साफ रखना।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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