Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आज का मकर राशिफल 21 जुलाई: आज दोपहर बाद इन 3 चीजों पर जाएगा ध्यान, खर्च बढ़ाने से बचें

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Aaj ka makar rashifal 21 July 2026: आज मकर राशि वालों के लिए मंगल रचनात्मकता बढ़ा रहा है, मगर बच्चों या निजी अपेक्षाओं को लेकर अधीरता भी ला सकता है। घर और काम के बीच ध्यान बांटना पड़ेगा। पढ़ें मकर राशि का आज का राशिफल।

आज का मकर राशिफल 21 जुलाई: आज दोपहर बाद इन 3 चीजों पर जाएगा ध्यान, खर्च बढ़ाने से बचें

Capricorn Horoscope Today, Aaj ka makar rashifal 21 July 2026: दिन की शुरुआत सीख, सलाह, कागजी काम या किसी दूर की योजना के साथ हो सकती है। मन नई दिशा सोचने वाला रहेगा। अगर कहीं से मार्गदर्शन मिल रहा है, तो उसे हल्के में न लें। दोपहर के बाद ध्यान साफ तौर पर काम, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि पर जाएगा। यही समय उपलब्धि दिखाने का है। वरिष्ठों से समर्थन मिलने के योग हैं और आपकी बात को गंभीरता से सुना जा सकता है। कारोबार करने वालों के लिए विस्तार, नई शाखा, नई सेवा या बड़ा ग्राहक जोड़ने की सोच बन सकती है, पर हर कदम का हिसाब रखें। सूर्य और गुरु संबंधों के क्षेत्र में संतुलन और सहयोग का भाव दे रहे हैं, इसलिए सही लोगों के साथ तालमेल लाभ देगा। मंगल रचनात्मकता बढ़ा रहा है, मगर बच्चों या निजी अपेक्षाओं को लेकर अधीरता भी ला सकता है। घर और काम के बीच ध्यान बांटना पड़ेगा। यदि आप संयम रखें, तो दिन सम्मान, समर्थन और उपयोगी निर्णयों की दिशा में जा सकता है।

ये भी पढ़ें:आज का कुंभ राशिफल 21 जुलाई: राहु के कारण लोगों का बदलेगा आपके लिए नजरिया

मकर राशि वालों की आज कैसी रहेगी लव लाइफ

जीवनसाथी या प्रियजन का मूड सहयोगी रहेगा। अगर लंबे समय से किसी जरूरी विषय पर बातचीत टल रही थी, तो आज उसे सहजता से उठाया जा सकता है। रिश्ते में भरोसा बढ़ेगा, खासकर जब आप सिर्फ सलाह देने के बजाय सामने वाले की बात ध्यान से सुनेंगे। बच्चों के व्यवहार या उनकी दिनचर्या को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। डांटने के बजाय समझाने का तरीका ज्यादा काम करेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, वे वादों से ज्यादा व्यवहार पर ध्यान दें। रिश्ते में स्थिरता छोटी छोटी देखभाल से आएगी।

मकर राशि वालों के लिए आज कैसा रहेगा करियर

छात्रों की गति थोड़ी धीमी रह सकती है। मन पढ़ाई में बैठेगा, पर रफ्तार उम्मीद से कम लगेगी। ऐसे में कठिन विषय को टालने के बजाय छोटे हिस्सों में बांटें। नौकरी में दिन अच्छा है। वरिष्ठ आपकी मेहनत पहचान सकते हैं। कोई लंबित फाइल, प्रस्तुति या प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। दोपहर के बाद निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए विस्तार की योजना बन सकती है, लेकिन बाजार, खर्च और टीम की क्षमता देखकर ही कदम रखें। बुध वक्री होने से कामकाजी संदेश, दस्तावेज या हिसाब में दोबारा जांच जरूरी है। गलतफहमी से बचना ही समझदारी होगी।

ये भी पढ़ें:19 से 25 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, ये रहें सतर्क

मकर राशि वालों की आज कैसी रहेगी धन की स्थिति

आय के सामान्य स्रोतों के अलावा किसी अतिरिक्त माध्यम से फायदा होने की संभावना है। कमीशन, फ्रीलांस, साइड काम या पुराने संपर्क से पैसा जुड़ सकता है। फिर भी जल्द उत्साहित होकर खर्च बढ़ाना ठीक नहीं रहेगा। परिवार से जुड़ी जरूरतें भी सामने आ सकती हैं। साझा धन, कर, बीमा या कागजी भुगतान में सावधानी रखें। किसी बड़े निवेश से पहले पूरी जानकारी लें। रोजमर्रा के बजट पर नियंत्रण बना रहेगा तो राहत मिलेगी।

मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का स्वास्थ्य

शरीर सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक व्यस्तता थकान दे सकती है। बच्चों या परिवार की चिंता को अपने ऊपर बहुत न लें। समय पर भोजन करें। मीठा या तला हुआ अधिक लेने से सुस्ती बढ़ सकती है। थोड़ी धूप, थोड़ी चाल और थोड़ी गहरी सांस आपके लिए उपयोगी रहेगी। शाम को काम से अलग होकर आराम जरूर करें।

आज की सलाह: सलाह सुनें, फिर ठोस कदम लें, आधी तैयारी में बड़ा फैसला न करें।

ये भी पढ़ें:सूर्य के प्रभाव में आ रहे शुक्र, 29 जुलाई से इन 4 राशियों का बदलेगा समय
Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र

और पढ़ें
Makar rashifal Capricorn Capricorn Horoscope
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने