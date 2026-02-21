Hindustan Hindi News
मकर राशिफल 21 फरवरी 2026: आज मकर राशि वाले खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में सहज रहें, जानें करियर, हेल्थ का हाल

Feb 21, 2026 07:56 am IST
Capricorn Horoscope Today 21 February 2026 aaj ka makar rashifal: राशि चक्र की यह 10वीं राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मकर राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मकर मानी जाती है। आज मकर राशि वालों...

मकर राशिफल 21 फरवरी 2026: आज मकर राशि वाले खर्चों पर ध्यान दें, परिवार में सहज रहें, जानें करियर, हेल्थ का हाल

Capricorn Horoscope Today 21 February 2026, Aaj ka Makar Rashifal, मकर राशिफल: आज आपको धैर्य और शांत मन ही सही दिशा दिलाएंगे। आज किसी भी काम को धीरे-धीरे और ध्यान से पूरा करें। जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं। सरल स्वभाव रखें और सहजता से बोलें और साथ ही छोटी सफलताओं को स्वीकार करें। आज आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। साथ ही कृतज्ञता के साथ आप अपनी प्रगति पर गर्व महसूस करेंगे। व्यावहारिक कदम चुनने से स्पष्टता मिलेगी। रिश्तों में साफ और सुथरे शब्दों के चयन से लाभ मिलेगा। कार्यस्थल पर प्राथमिकताए तय करें और जल्दबाजी से बचें। आर्थिक स्थिति की बात करें, तो यह आज सामान्य रहेगी। छोटी-छोटी बचत करें, यह आपके भविष्य में काम देगी। आज संतुलित ऊर्जा बनाए रखने के लिए सेहत का ख्याल रखें। हल्की कसरत करें और पर्याप्त नींद लें।

मकर लव राशिफल
आज विश्वास, धैर्य और छोटे प्रयास रिश्तों को मजबूत करेंगे। यदि आप सिंगल हैं, तो मित्रतापूर्ण बातचीत शुरू करें और सच्ची रुचि दिखाएं। एक प्यारी मुस्कान अच्छा प्रभाव डालेगी। यदि आप रिश्ते में हैं, तो सरल योजनाएं बनाएं और साथी की बात ध्यान से सुनें। सख्त लहजे से बचें और विनम्रता से बोलें। इससे रिश्ते मजबूत होंगे। घर के छोटे कामों में मदद करने से परिवार में अपनापन बढ़ेगा। छोटी-छोटी खुशियों को साथ मिलकर मनाएं।

मकर करियर राशिफल
आज व्यावहारिक कामों पर ध्यान दें। जरूरी कामों की छोटी लिस्ट बनाएं और एक-एक करके पूरा करें। अंतिम निर्णय से पहले किसी भरोसेमंद सहकर्मी से सलाह लें। बड़े जोखिम लेने से बचें और धीरे-धीरे सुधार करें। मीटिंग में शांत और आत्मविश्वासी रहें। नए विचारों को थोड़ी देर के लिए रोकें और वर्तमान योजनाओं को बेहतर बनाएं। आज का छोटा अच्छा कदम कल का बड़ा अवसर बन सकता है।

मकर मनी राशिफल
आर्थिक मामलों की बात करें, तो इसकी स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन इसके लिए आपको छोटे खर्चों पर ध्यान देंगे। रोजाना खर्च का हिसाब लिखें और अनावश्यक खर्च कम करें। बड़ी रकम उधार देने या जल्दी मुनाफे वाले निवेश से बचें। नियमित बिलों में छोटी बचत खोजें और धीरे-धीरे इमरजेंसी फंड बनाएं। समझदारी भरा निर्णय भविष्य की चिंता कम करेगा। तनाव में आकर अचानक खरीदारी न करें।

मकर हेल्थ राशिफल
सेहत पर ध्यान रखने की जरूरत है। आज शरीर की हल्की देखभाल से सुकून और ताकत मिलेगी। छोटी सैर और हल्की स्ट्रेचिंग करें। पर्याप्त पानी पिएं और काम के बीच में आँखों व पीठ को आराम दें। तीन मिनट गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। रात में भारी भोजन न करें और समय पर सोएं। थकान लगे तो जल्दी आराम करें और दिन की शुरुआत धीरे-धीरे करें।

डॉ. जे.एन. पांडेय वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Dheeraj Pal

